День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: традиции, запреты и молитвы 24 июля

Православные верующие отмечают 24 июля день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, первой из правителей Руси, принявшей христианство и сыгравшей важную роль в распространении новой веры на русских землях.

Какие традиции связаны с этим днем, что можно и нельзя делать и о чем молятся святой — в материале 5-tv.ru.

Кто такая княгиня Ольга

День святой княгини Ольги 24 июля: молитвы, традиции, именины, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Russian Look

Святая равноапостольная княгиня Ольга — одна из самых известных женщин в истории Древней Руси. Она была супругой киевского князя Игоря и после его гибели стала правительницей государства при малолетнем сыне Святославе.

С именем Ольги связывают важнейший исторический поворот — принятие христианства задолго до официального Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.

Именно за распространение христианской веры княгиню позднее причислили к лику равноапостольных.

Точное происхождение будущей правительницы остается предметом споров среди историков. Согласно «Повести временных лет», Ольга была родом из Пскова. В других источниках встречается версия о ее происхождении из знатного рода, а некоторые исследователи связывают ее с болгарскими землями.

О встрече Ольги и будущего мужа существует легенда. Согласно летописному преданию, князь Игорь встретил девушку во время охоты в Псковской земле. Переправляясь через реку Великую, он увидел лодочника, которым оказалась Ольга. Князь был поражен ее красотой, но девушка ответила ему с достоинством и не позволила нарушить приличия. Позже Игорь вспомнил о ней, когда пришло время выбирать супругу, и отправил за Ольгой.

Ольга стала женой князя Игоря, у супругов родился сын Святослав. Однако судьба княгини резко изменилась после гибели мужа.

Во время похода за данью князь Игорь был убит древлянами, после чего они предложили Ольге выйти за их князя Мала, однако та отказала им и решила отомстить.

Посланников она приказала закопать живыми в землю вместе с ладьей. Но на этом месть Ольги не закончилась. Она попросила прислать новых послов, которых затем сожгла в бане.

Наконец, во главе войска Ольга пошла к древлянской столице — городу Искоростень — и спалила ее дотла. Для этого изловили диких птиц и к лапам их привязали горящую паклю.

После смерти Игоря Ольга стала управлять Киевской Русью, поскольку ее сын Святослав был еще ребенком. Однако фактически она сохраняла влияние и после его взросления: Святослав большую часть жизни проводил в военных походах, а государственные дела оставались на попечении матери.

За годы правления Ольга провела важные преобразования. Она упорядочила систему сбора дани, создала места для торговли и управления землями, укрепляла города и развивала связи с соседними государствами.

Именно при ней в Киеве появились первые каменные постройки княжеской резиденции.

Крещение княгини Ольги

День святой княгини Ольги 24 июля: молитвы, традиции, именины, праздник. Фото: РИА Новости/Павел Герасимов

Главным событием в жизни княгини Ольги стало принятие христианства. Согласно летописной традиции, крещение произошло в Константинополе в 955 или 957 году. При крещении она получила имя Елена. Таинство, согласно «Повести временных лет», совершили император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт.

После возвращения на Русь княгиня стала поддерживать распространение христианства и строительство храмов. По преданию, именно Ольга заложила основы будущего распространения христианства на Руси. Ее внук князь Владимир крестил Русь в 988 году.

Княгиня умерла в 969 году и была похоронена по христианскому обряду. Почитание Ольги началось вскоре после ее смерти. Позже ее останки были перенесены в Десятинную церковь Киева.

В 1547 году княгиню Ольгу официально причислили к лику святых как равноапостольную — за труды по распространению христианской веры.

Этот чин является одним из самых высоких в православной традиции. Среди женщин, удостоенных такого звания, также Мария Магдалина, царица Елена и просветительница Грузии Нина.

Как правильно провести 24 июля — традиции

День святой княгини Ольги 24 июля: молитвы, традиции, именины, праздник. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

В день памяти равноапостольной княгини Ольги верующие посещают богослужения, молятся святой и обращаются к ней с просьбами о помощи и защите.

Особенно часто к княгине обращаются вдовы, матери и те, кто просит укрепления веры, мудрости и поддержки в сложных обстоятельствах.

Тем, кто носит имя Ольга, в этот день принято отмечать именины, посещать храм и молиться перед иконой святой.

В народной традиции 24 июля также связывали с началом полевых работ и заготовкой сена. День называли «Ольгой Страдницей» и «Ольгой Сеногнойкой».

Кроме того, 24 июля — это день памяти святой равноапостольной Ольги, поэтому именины празднуют все христианки с именем Ольга. Елены тоже могут присоединиться к празднованию по желанию, но их основные именины приходятся на другие дни.

Что еще принято делать в этот день:

Поздравлять именинниц. Этот день нужно провести в радости и добрых делах;

Заниматься благими делами. Верующим стоит помочь нуждающимся, подать милостыню или просто совершить добрый поступок в память о святой, которая при жизни много заботилась о своих подданных;

Уделять время семье. Провести этот день нужно в кругу близких, за мирной беседой и молитвой.

Что нельзя делать 24 июля

День святой княгини Ольги 24 июля: молитвы, традиции, именины, праздник. Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В день памяти святой не рекомендуется:

Ссориться и сквернословить. Любые проявления агрессии и гнева неуместны в день почитания святой, которая отличалась мудростью и кротостью в зрелом возрасте;

Устраивать шумные застолья. Хотя запрета на алкоголь нет, следует воздержаться от излишеств и чрезмерного веселья. Трапеза должна быть умеренной;

Отказывать в помощи. В этот день особенно важно проявлять милосердие и не оставлять нуждающихся без поддержки;

Венчаться и играть свадьбу. В некоторых храмах в день памяти святой могут не совершать венчания по благочестивому обычаю, однако общецерковного запрета на это нет. В любом случае, перед планированием торжества стоит уточнить этот вопрос в конкретном приходе.

Как молиться в день памяти святой равноапостольной Ольги

День святой княгини Ольги 24 июля: молитвы, традиции, именины, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

В православной традиции равноапостольную княгиню Ольгу почитают как заступницу и молитвенницу перед Господом.

Тропарь, глас 1 (в переводе):

Крыльями Богопознания окрылив свой ум, взлетела ты выше видимого творения, взыскав Бога и Творца всего, и, Его обретя, новое рождение получила в Крещении, наслаждаясь Древа Жизни, нетленной во веки пребываешь, Ольга, всегда прославляемая.

Кондак, глас 4 (в переводе):

Воспоем сегодня Благодетеля всех Бога, прославившего в России Ольгу Богомудрую, да по молитвам ее подаст душам нашим прощение грехов.

Народные приметы на 24 июля