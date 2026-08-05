Все о подготовке ребенка к школе в 1 класс: ответы на самые важные вопросы родителей

До 1 сентября остаются считаные недели, а вместе с ними у родителей будущих первоклассников появляется все больше вопросов. Как понять, что ребенок готов к школе? Нужно ли учить его читать заранее? Как выбрать рюкзак, который не испортит осанку, и что действительно стоит положить в пенал?

5-tv.ru собрал ответы специалистов на самые частые вопросы родителей первоклассников — от психологической подготовки и здоровья до выбора школьных принадлежностей, режима дня и питания. Как сделать начало учебного года спокойнее и для ребенка, и для взрослых — читайте в материале.

Как понять, что ребенок психологически готов к 1 классу

Переход из детского сада в школу — первый серьезный рубеж в жизни ребенка. Родителям кажется, что смягчить этот этап помогут интеллектуальные навыки: умение читать, считать, знание иностранного языка. Но этого недостаточно.

Основным показателем психологической готовности к школе считается способность ребенка удерживать произвольное внимание — то есть концентрироваться на задаче, которую ему предложили, а не на той, которую он выбрал сам.

«В школе урок длится 45 минут, и если ребенок не способен выдерживать такую нагрузку, это может серьезно помешать учебе и адаптации», — поясняет 5-tv.ru детский психолог Наталья Панфилова.

Увлеченная игра в песочнице или лепка из пластилина — не показатели нужного типа внимания. Важна именно способность выполнять задание, даже если оно не вызывает особого интереса.

«Здесь родители, наверное, могут и сами это увидеть. И, если ребенок ходит в детский сад или в другие развивающие группы, поговорить там с преподавателями, воспитателями», — подсказала Панфилова.

Они могут дать более объективную картину того, как действительно долго ребенок способен сохранять концентрацию.

Как понизить тревогу у ребенка перед школой

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тревога перед началом школы зачастую исходит не от самого ребенка, а от взрослых. Ребенок же испытывает любопытство: ему интересно, что ждет впереди, какие появятся друзья и чему там научат.

«Он, как правило, ловит эту тревогу у родителей. Очень часто родители сами транслируют эту жуть. Когда ребенку 25 раз говорят: „Если что-то пойдет не так, обращайся“, то он будто уже и готов к тому, что что-то пойдет не так», — отмечает Панфилова.

Вместо уймы предупреждений и драматичных формулировок взрослым стоит сосредоточиться на позитивном, а поддержка должна звучать спокойно и уверенно.

Что не стоит говорить будущему первокласснику

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Некоторые фразы, произносимые с самыми добрыми намерениями, могут усиливать страх перед школой.

Вот чек-лист опасных формулировок:

«Твоя детская жизнь заканчивается»;

«Теперь надо быть серьезнее»;

«Если что-то не получится, будет плохо».

Подобные слова создают у ребенка ощущение, что впереди — не обычный жизненный этап, а потеря чего-то важного. В результате ребенок начинает ожидать трудностей и заранее настраивается на негатив.

Вместо них лучше говорить о школе как о новом приключении, полном открытий и возможностей.

Как вести себя, если ребенок не хочет идти в школу

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Нежелание идти в школу просто так не возникает.

«Если ребенок начинает кукситься, например, за полгода до начала школы, надо развеивать это напряжение», — считает психолог.

Задача взрослых — аккуратно подпитывать естественное детское любопытство. Можно также сказать, что все остальные дети тоже уходят из детского сада — никто не остается там навечно.

Полезно использовать аналогии из повседневной жизни: например, напоминать, как ребенок сначала не хотел идти в зоопарк, а потом ему там понравилось. Это помогает показать, что страх изменений — нормальное чувство, которое не обязательно означает, что новое окажется плохим.

Для детей, которым особенно трудно принимать перемены, важно формировать навык справляться с неопределенностью. Каждый раз, сталкиваясь с чем-то новым, ребенок учится управлять своим волнением.

Как помочь первокласснику адаптироваться в школе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Первые школьные недели — время, когда ребенку особенно нужна поддержка. При этом важно правильно выстраивать диалог: начинать не с вопросов о трудностях, а с того, что понравилось.

«Хорошо бы «вывешивать морковку»: «Что тебе понравилось? Расскажи, какие новые друзья появились, какой предмет нравится, как тебе учительница?» — советует эксперт.

Такой подход помогает ребенку фокусироваться на позитивных моментах и постепенно наращивать уверенность.

При этом родителям стоит внимательно наблюдать и за поведением первоклашек: у некоторых детей ожидания бывают слишком высокими, и после первых трудностей наступает разочарование. Здесь важна сбалансированная поддержка: не обесценивать переживания, но и не усиливать драматизм.

В целом адаптация — это процесс, в котором ребенку нужно помочь научиться справляться с новыми условиями, не теряя чувства безопасности. Роль родителей — быть опорой, которая позволяет смело делать шаг в неизвестность, зная, что рядом есть те, кто поможет, если станет трудно.

Какие навыки ребенка важнее всего в 1 классе

Интеллектуальные навыки — далеко не главное, что должно волновать взрослых.

«Самое важное для поступления в первый класс — это навыки самообслуживания. Самостоятельность под руководством учителя, умение слушать инструкцию, понимать ее и выполнять самостоятельно», — рассказала 5-tv.ru учитель начальных классов Елена Волкова.

Если первоклашка может следить за своими вещами, аккуратно складывать портфель, переодеваться на физкультуру без помощи взрослого, он легко адаптируется в школе. А вот когда ребенок приходит в класс и не может самостоятельно переобуться, пока остальные уже готовы к уроку, он начинает нервничать, отвлекаться и терять концентрацию. Это уже прямой путь к проблемам с учебой.

«Это очень важно, чтобы ребенок на уроке не кричал: „Покажите, дайте мне ручку, поставьте мне ручку так, как вот нужно“. Чтобы ребенок мог спокойно брать и писать», — добавила Волкова.

Второй по важности навык, который должен быть сформирован к первому классу, — это умение слушать. И здесь у современных детей часто возникают сложности.

«Умение слушать собеседника — очень важный навык. Наши дети сейчас не дослушивают и начинают вступать в споры, что вызывает агрессию со стороны собеседника. Умение слушать одноклассника, умение слушать учителя. То есть в социуме все это», — пояснила педагог.

Ребенок должен уметь слушать инструкцию, не перебивая, дожидаться своей очереди ответить. Еще в первом классе пригодится навык формулировать мысль.

«Умение разговаривать, умение поставить вопрос и умение ответить на поставленный вопрос. Не односложный ответ „да“ или „нет“, а умение сформулировать мысль, довести ее до конца», — отметила педагог.

Чему родители должны обучить ребенка перед 1 классом

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Часто родители путают терпение с усидчивостью, но это разные вещи. Ребенок может быть старательным, но не уметь доводить начатое до конца.

«Терпение, определенный навык терпения должен быть у ребенка сформирован. Просто есть настолько детки, не подготовленные в этом плане, которые сразу говорят: „А у меня не получилось“. И это будоражит весь класс», — предупредила Волкова.

Одна из главных бед современной системы образования — это не дети, а их родители. Взрослые слишком далеко заглядывают вперед и пытаются научить ребенка решать задачи на своем уровне, забывая о разнице в возрасте.

«Родители ожидают от первоклассников, что он сразу начнет отвечать так же, как дома. Дома бывают такие случаи: „Два плюс два — сколько будет?“ Тишина. И тут дедушка, папа, мама: „Ну ты что, не знаешь? Четыре“. И они считают, что это ответил ребенок», — привела пример педагог.

Однако в классе ребенок теряется. Именно поэтому родители часто удивляются, когда их чадо, дома отлично знающее все ответы, в школе молчит и стесняется.

«Родители ожидают от ребенка, что он приходит и сразу универсально становится отличником. Это напрасные ожидания», — резюмировала Волкова.

Какие ошибки допускают родители при подготовке детей к школе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для того чтобы показать своего первоклассника с лучшей стороны, мамы и папы начинают учить дошкольника читать и делают это неправильно. Потом в школе педагогу все равно придется переучивать такого малыша.

А ведь это не просто трата времени — это может отбить у ребенка всякое желание учиться. Обучение в первом классе построено по определенной методике, и опережение программы здесь не только не помогает, но и мешает.

Из благих побуждений заботливые родители покупают ребенку самые дорогие и красивые вещи, не задумываясь о том, насколько они функциональны. Яркие пеналы, ручки с фигурками, тетради с мультяшными героями — все это сильно отвлекает на уроке.

«Тетрадь — это деловая работа. Не игрушка. Если ребенок принес тетрадочку с медвежонком, а другой — просто зелененькую, которая не отвлекает, то тот, у кого медвежонок, весь урок развлекается. А другой приходит домой и развлекает уже родителей: „Хочу с медвежонком“. И бегают родители, ищут. А потом выясняется, что никакого медвежонка и не надо», — рассказала учитель.

Не нужно переплачивать: что действительно нужно ребенку в 1 классе из канцтоваров

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Собрать ребенка в первый класс можно недорого, если подойти к вопросу разумно. Главное — не покупать лишнего.

«Например, цветные карандаши: достаточно шести цветов в первом классе. Но родители покупают 24, а за четыре года они не исписываются. С ними дети играют, теряют, потому что они нигде не используются», — пояснила педагог.

На уроках используются в основном красный, синий и зеленый. А из цветных — оранжевый и желтый. Все остальное просто лежат в пенале.

Также нельзя обойтись без альбома, цветной бумаги, пластилина, досочки для него, клеенки для рисования.

«Родители покупают самую дорогую, лощеную бумагу. А ребенок ее не может приклеить. Глянцевая бумага не клеится у ребенка. Нужна простая матовая бумага. И не 36 листов, а 12 — вполне достаточно», — рассказала учитель начальной школы.

Вот, что еще должно быть в пенале:

Две синих шариковых ручки;

Одна зеленая ручка, если просит учитель;

Простой карандаш;

Линейка.

Какие канцтовары бесполезны для первоклассника

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Без чего можно обойтись? Без треугольников, транспортиров, циркулей — все это не используется в первом классе.

«Открывают первоклассники пеналы — там лежат ножницы, которые по технике безопасности не должны там лежать. Там уже циркули лежат, потому что такие пеналы продают. Но пенал пеналу рознь. Один пенал для первоклассника, а второй — для пятиклассника», — пояснила педагог.

Также и с портфелями — не нужно гнаться за дорогими брендами. Главное — чтобы рюкзак был удобным, с жесткой спинкой и помещал в себя формат А4.

Что из вещей понадобится школьнику в 1 классе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В первом классе дети путают портфели, теряют сменку, забывают в классе пиджаки. Спасти ситуацию поможет простая маркировка.

«Портфель обязательно подписывать. Есть дырочки, которые вместе с портфелем продаются, и прописывают. Для чего? Ребенок вышел на площадку, а из другого класса ребенок подошел с точно таким же портфелем, взял и пошел домой. Лучше всего указать телефон родителей, чтобы в случае чего можно было быстро найти владельца», — посоветовала Волкова.

Карандаши и ручки тоже должны быть подписаны. Сделать это можно просто — первой буквой фамилии. Если есть однофамильцы, дети придумывают значки или подписывают полное имя. Это поможет избежать споров и потерь.

Что касается одежды, то лучше сразу купить не одну, а хотя бы две сменки, потому что в первом классе дети часто пачкают форму.

«Обувь обязательно проверять, чтобы она не чертила, потому что полы в школах светлые. На черной подошве обувь прочерчивает. Также родители покупают обувь с открытыми пальцами. Это очень опасно, потому что ребенок может задеть пальцем за железные ножки стола и повредить ноготь. Бескаблучная обувь опасна для плоскостопия. Всегда говорю: каблучок, маленький каблучок. Обязательно закрытый нос, закрытая пяточка», — рассказала учитель начальных классов.

Для физкультуры нужны обычные кроссовки и темный спортивный костюм. Светлый костюм — это красиво, но непрактично. Первый раз на физкультуре ребенок упадет, и на коленке останется зеленое пятно от травы. И школа не виновата, и учитель, и ребенок — просто родители не продумали этот момент.

Когда начинать менять режим дня будущему первокласснику

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Многие родители уверены: за лето можно легко перестроить режим ребенка, приучить его рано вставать и вовремя ложиться, но это заблуждение. Организм дошкольника привыкает к определенному ритму жизни, и резкие изменения оборачиваются стрессом и снижением иммунитета.

«Конечно, и за лето три месяца можно, но вообще это надо было за предыдущий год подготовиться, приучить ребенка к режиму. Потому что дневной сон как бы сейчас уходит. Днем они спать не смогут, скорее всего», — объяснила 5-tv.ru педиатр Юлия Бережанская.

Организм оказывается в состоянии стресса. Особенно тяжело приходится детям, которые не ходили в детский сад и были свободны от жесткого расписания.

«Дети разные, психика разная у детей», — подчеркнула педиатр.

Чтобы избежать проблем, нужно начинать подготовку как минимум за несколько месяцев до 1 сентября. Постепенно сдвигать время укладывания и пробуждения, чтобы к началу учебного года организм ребенка уже привык к новому графику.

Сколько должен спать первоклассник

5-tv.ru, ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Норма сна для детей 6–7 лет составляет не менее 10 часов. Это время, за которое организм успевает восстановиться после дневных нагрузок, укрепить иммунитет и подготовиться к следующему дню. Если ребенок спит меньше, это сказывается на его внимании, памяти и способности усваивать новый материал.

Чтобы уложить ребенка в 9–10 часов вечера, нужно создать ритуал отхода ко сну: исключить активные игры и гаджеты за час-два до сна, проветрить комнату и почитать книжку. Это поможет малышу быстрее расслабиться и уснуть.

Будить первоклассника следует примерно в 6:30–7:00 утра, чтобы у него было время спокойно позавтракать и собраться в школу без спешки.

Как организовать питание первоклассника

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правильное питание — основа здоровья и успешной учебы. Многие дают ребенку с собой фастфуд, бутерброды с колбасой или сладкие йогурты, думая, что так он будет сыт и доволен. На самом деле такая еда приводит к быстрому насыщению, но не дает организму нужных веществ.

«С собой лучше фрукты, яблочко, что-то такое давать. Мясо как бы опасно давать — оно может быстро испортиться», — отметила педиатр.

Школьные завтраки — это сбалансированное питание, которое разрабатывается с учетом возрастных потребностей. Но если по каким-то причинам ребенок не может есть в столовой, родителям стоит давать ему легкий перекус: йогурт, цельнозерновые хлебцы с сыром. Колбасы, сосиски и копчености под строгим запретом — в них много соли, жиров и консервантов.

После школы ребенка должен ждать полноценный обед. И здесь важно, чтобы в меню обязательно присутствовал белок.

«Это должно быть натуральное: либо рыба, либо мясо. Можно индейку, можно говядину, курицу. Котлетки делать надо с натуральным мясом, чтобы усвоение было», — рекомендует Бережанская.

Рыба также содержит омега-3 жирные кислоты, которые стимулируют работу мозга. Если ребенок не любит рыбу, можно готовить котлеты или запекать филе с овощами. Также в рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты — они дают витамины и клетчатку, которая помогает пищеварению.

Как укрепить иммунитет ребенка перед школой

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В первые месяцы учебы дети особенно часто болеют: организм привыкает к нагрузкам, а иммунитет еще не окреп.

«Режим и правильное питание: фрукты, овощи, белковая пища обязательно. Есть различные профилактические средства, например, эфирные масла. Можно использовать профилактически: подышать 5–10 минут или капельку на воротничок капнуть, чтобы убивались вирусы», — рассказала врач.

Масло чайного дерева, эвкалипта или лаванды убивает бактерии и вирусы. Но важно учитывать, что у ребенка может быть аллергия, поэтому перед использованием стоит проконсультироваться с педиатром.

«У нас поголовно дефицит витамина D. Надо стараться, чтобы дети хотя бы летом на солнышке чаще бывали», — предупредила Бережанская.

Витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета. Осенью и зимой его становится меньше, поэтому детям часто назначают профилактический прием. Дозировка подбирается индивидуально, и заниматься самодеятельностью здесь не стоит — избыток витамина так же опасен, как и недостаток.

Также важен витамин C. Он укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с вирусами и ускоряет выздоровление при болезни. А вот с поливитаминными комплексами нужно быть осторожными: у ребенка может быть непереносимость некоторых компонентов.

Летний период — лучшее время для подготовки организма к школе. Солнце, свежий воздух и активные игры на улице укрепляют иммунитет и помогают набраться сил перед учебным годом. Родителям стоит поощрять длительные прогулки — важно, чтобы ребенок получал витамин D естественным путем.

Также в теплое время года хорошо начинать закаливание: обливания ног прохладной водой, контрастный душ, прогулки босиком по траве. Эти процедуры укрепляют сосуды и помогают организму быстрее адаптироваться к перепадам температур.

Как правильно организовать рабочее место дома для первоклассника

Принципы организации рабочего стола первоклашки остаются теми же, что работали еще во времена бабушек и дедушек.

«Должен быть свет, если ставить лампу настольную, то слева. Правильное кресло — в зависимости от возраста. Следить за тем, чтобы он не писал, не читал носом. Ну как это мы говорили в нашем детстве», — рассказала 5-tv.ru офтальмолог Ирина Федорова.

Свет должен падать на рабочую поверхность, не создавая тени от руки, которая держит ручку. Если лампа стоит справа, тень будет падать на текст, и ребенку придется напрягать глаза, чтобы разобрать написанное.

Важен и сам свет. Он не должен быть ослепительным, как в операционной. Слишком яркая лампа создает блики на тетради, от которых глаза устают быстрее.

«Если свет включен общий и он не очень яркий, не делает такой свет, как в операционной, плюс лампа, которая будет освещать конкретно его стол рабочий, то это вполне может быть», — пояснила офтальмолог.

Что касается мебели, то высота стула и стола должна соответствовать росту ребенка. Ноги должны стоять на полу, спина — опираться на спинку стула, а расстояние от глаз до тетради или книги — не менее 30–35 сантиметров.

Сколько времени первоклассник может проводить за гаджетами

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Экранное время должно быть ограничено, и здесь стоит ориентироваться на школьные стандарты.

«По классике считалось, так же и перемены были рассчитаны. Это все рассчитывали врачи в свое время: заниматься он может 45 минут, потом должен быть перерыв, где-то 10 минут. Как в школе. Поэтому сейчас это все остается так же. Маленький ребенок — не более 45 минут, потом перерыв. Причем во время этого перерыва лучше, чтобы он встал, походил, посмотрел в окно», — рекомендует Федорова.

После 45-минутного урока мышцы, отвечающие за фокусировку, устают, и начинает развиваться так называемый спазм аккомодации — состояние, которое многие врачи называют ложной близорукостью. Если не давать глазам отдыхать, спазм может перейти в настоящую близорукость.

Перерыв должен быть активным. Просто переключиться с тетради на телефон — не отдых, а смена вида нагрузки. Глазам нужно дать возможность расслабиться, и лучший способ для этого — посмотреть вдаль.

Также важно следить за тем, чтобы ребенок не читал и не писал, наклоняясь слишком низко к столу. Поза «носом в тетрадь» — одна из главных причин быстрой утомляемости глаз и развития близорукости.

Как не пропустить первые признаки ухудшения зрения ребенка в 1 классе

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самая большая проблема детской близорукости в том, что ребенок часто не осознает, что видит плохо. Он не знает, что можно видеть иначе, и привыкает к своей картинке мира. Поэтому жаловаться на зрение первоклассник не будет. А родители могут долго не замечать проблему, списывая все на усталость или капризы.

«Если у детей начинает развиваться близорукость, то они видят хорошо вблизи и начинают плохо видеть вдали. Родители должны обращать внимание, что их ребенок видит вдали», — объясняет врач.

Проверить это можно в бытовых условиях. Например, во время прогулки спросить у ребенка, что написано на вывеске вдалеке, или попросить описать, что происходит на другом конце улицы. Если ребенок путается или не видит очевидных деталей — это повод для визита к врачу.

Также стоит обратить внимание на утомляемость. Если ребенок быстро устает при чтении, начинает тереть глаза, отказывается от рисования или жалуется на головную боль — все это может говорить о проблемах со зрением.

«В любом случае ребенка надо проверить перед школой. Обязательно», — резюмирует Федорова.

Если начать коррекцию вовремя, подобрав очки или линзы, можно остановить падение зрения. Если же игнорировать проблему, близорукость будет прогрессировать, а ребенок — испытывать трудности в учебе. Ему станет сложнее видеть написанное на доске, он начнет отставать, появится неуверенность в себе.

Как выбрать правильный рюкзак для ребенка в 1 класс

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Неправильно подобранный ранец может спровоцировать нарушение осанки, боли в спине и головные боли уже в начальной школе. И здесь важно учесть несколько ключевых параметров.

«Носить на двух лямках обязательно, чтобы не было перекоса справа и слева. У рюкзака должна быть жесткая спинка для того, чтобы не было провисаний. Было максимально равномерное распределение нагрузки по спине», — рассказала Бережанская.

Когда ребенок носит ранец на одном плече, нагрузка распределяется неравномерно, позвоночник искривляется, а мышцы спины перенапрягаются. Жесткая спинка удерживает позвоночник в правильном положении и не позволяет книгам давить на спину.

Рюкзак должен соответствовать росту и весу ребенка. Для первоклассников это особенно важно, потому что дети в этом возрасте могут сильно отличаться друг от друга по физическим параметрам.

Как понять, что рюкзак маловат или велик? Верхняя часть ранца не должна задираться выше плеч, а нижняя — опускаться ниже поясницы. Лямки должны регулироваться так, чтобы ранец плотно прилегал к спине. Это помогает равномерно распределить нагрузку на позвоночник и не дает рюкзаку болтаться при ходьбе.

Как контролировать вес рюкзака первоклассника и что туда класть

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Только взрослый может проследить, чтобы в ранце не оказалось лишнего.

«Сбор и разбор рюкзака контролируем вместе с ребенком, чтобы не было лишних вещей, чтобы не утяжелять процесс. Перенос разных учебников. То есть вместе собираем, вместе разбираем, контролируем нужные вещи. Максимально облегчаем», — рекомендует педиатр.

Что обычно перегружает рюкзак? Игрушки, тяжелые пеналы с десятками ручек, лишние тетрадки, которые ребенок берет на всякий случай.

Также стоит обратить внимание на вес самих учебников — иногда они сильно различаются. В идеале родителям стоит проверять расписание и помогать ребенку брать только те книги, которые нужны на конкретный день.

По санитарным нормам вес рюкзака первоклассника вместе со всем содержимым не должен превышать 10–15 процентов от веса самого ребенка. То есть если ребенок весит 20 килограммов, рюкзак должен быть не тяжелее 2–3 килограммов.

Что поможет в профилактике сколиоза ребенка в 1 классе

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За партой ребенок проводит несколько часов, но гораздо больше времени — за домашним столом. Именно здесь формируются вредные привычки: горбиться, класть голову на руку, вытягивать ноги.

«Контролируем положение во время сидения уже дома и смотрим, чтобы стол и стул подходили под рост и под возраст», — предупреждает Бережанская.

Стул должен быть такой высоты, чтобы ноги ребенка стояли на полу, а колени были согнуты под прямым углом. Если ноги висят — нагрузка на позвоночник увеличивается. Стол — такой, чтобы локти ребенка лежали на его поверхности, а плечи были расслаблены.

«В идеале, если есть фитбол, вместо стула использовать фитбол. Таким образом нагрузка распределяется равномерно на позвоночник, и нет кривой спины, наклона вниз. Такой лайфхак, как можно использовать вещи, которые для этого не приспособлены, в целях сохранения здоровья и осанки», — делится педиатр.

Когда ребенок сидит на шаре, он невольно держит спину прямо, потому что иначе теряет равновесие. Постоянная легкая работа мышц глубоких мышц живота и спины помогает формировать правильную осанку и убирает привычку горбиться.

При этом фитбол не должен быть слишком большим или маленьким — ноги ребенка должны твердо стоять на полу, а угол в коленях и тазобедренных суставах составлять примерно 90 градусов.

Именно физическая активность помогает держать мышцы спины в тонусе и формировать правильный мышечный корсет.

«В школе сидим, потом пошли, куда-то прогулялись. Даже пешие прогулки помогают выровнять мышечный баланс. Какие-то спортивные секции», — советует Бережанская.

Но с дополнительными нагрузками в первом классе нужно быть осторожными. Первое полугодие — это время адаптации. Организм ребенка только привыкает к школе, нагрузкам и новому расписанию. Дополнительная тренировка может стать стрессом.

«Можно во втором полугодии добавить какую-то физическую активность, если мы говорим про спортивные секции», — предупреждает специалист.

Для начала достаточно обычных прогулок на свежем воздухе. Они помогают не только мышечному балансу, но и общей выносливости. Даже 30–40 минут пешей ходьбы в день — уже большая помощь для спины. Когда ребенок привыкнет к школе, можно подумать о легких видах спорта: плавание, танцы, гимнастика. Они отлично формируют осанку и не дают сильной нагрузки на позвоночник.

«Любая физическая активность нам нужна, и она поможет», — резюмирует педиатр.