Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

В нумерологии принято считать, что дата рождения — это портрет личности, отражающий ее сильные стороны и зоны роста. Однако есть группа чисел, которые традиционно относят к «кармическим» или сложным.

Считается, что их обладателям суждено проходить через серьезные жизненные трансформации. Но означает ли это, что их судьба изначально несчастлива?

Подробно об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог-нумеролог, эзотерик Елена Совершенова.

Какие даты рождения считаются кармическими и несчастливыми в нумерологии

Самые несчастливые даты рождения: какие числа считаются самыми сложными в нумерологии, что означают и как они влияют на судьбу человека. Фото: 5-tv.ru

Какие числа рождения считаются самыми сложными в нумерологии и почему у некоторых людей судьба словно наполнена испытаниями? По словам астролога, когда речь идет о несчастливой судьбе, важно сразу сделать одну оговорку.

«В нумерологии нет чисел, которые означают, что человек обречен на проблемы. Нет даты рождения, которая автоматически делает кого-либо несчастным. Но есть числа, которые традиционно считаются более кармическими или связанными с большим количеством жизненных уроков. Почему? Потому что они символически связаны с темами трансформации, ответственности и разрушения старых программ, необходимости быстрее повзрослеть», — объясняет она.

Часто именно такие люди говорят: «Почему у других все проще? Почему мне постоянно приходится проходить через какие-то изменения?». И в нумерологии считается, что причина в том, что их путь связан не только с получением опыта, а с глубоким изменением личности.

Почему именно эти числа называют сложными? Потому что они связаны не с внешними обстоятельствами, а с внутренними уроками. Легкая жизнь не всегда бывает счастливой.

Иногда человек с простой судьбой может так и не раскрыть свои способности, а тот, кто проходит через испытания, получает глубину, мудрость, способность понимать других, силу характера, умение менять свою жизнь и влиять на свою жизнь.

В нумерологии считается, что дата рождения — это не приговор, а просто набор качеств и задач. Самые сложные числа часто дают людям самый большой потенциал. Потому что именно через преодоление каких-то ситуаций человек узнает, на что он способен.

Почему 13-е число называют одной из самых несчастливых дат рождения

Самые несчастливые даты рождения: какие числа считаются самыми сложными в нумерологии, что означают и как они влияют на судьбу человека. Фото: 5-tv.ru

Число 13 — это путь через труд и перестройку. Оно считается одним из самых известных кармических чисел.

«Почему оно воспринимается как сложное? Если посмотреть на символику: единица — это энергия личности, самостоятельности, желания проявляться, а тройка — творчество, эмоции, самовыражение. Ну а в сумме они дают четверку. Это энергия структуры, порядка, труда и фундамента», — говорит Совершенова.

И здесь, по ее словам, возникает главный урок: человеку, рожденному 13 числа, недостаточно просто хотеть, ему необходимо научиться создавать. Такие люди часто сталкиваются с ситуациями, где быстрый результат просто невозможен. Им приходится учиться терпению, дисциплине, последовательности.

Почему их судьба может быть такой сложной? Потому что человек может изначально хотеть легкого пути, но жизнь постоянно возвращает его к необходимости работать над собой.

«Это может проявляться так: сначала человек делает резкий рывок, а потом сталкивается с препятствиями, ему приходится несколько раз менять направление. Старые конструкции жизни могут разрушаться, чтобы был построен более крепкий фундамент. Главный урок числа 13 — это не бояться процесса. Такие люди часто становятся очень сильными, потому что знают цену результатов. Их достижение обычно не случайность, а результат огромного внутреннего труда», — отметила эзотерик.

Почему рожденным 14-го числа приходится проходить больше жизненных испытаний

Самые несчастливые даты рождения: какие числа считаются самыми сложными в нумерологии, что означают и как они влияют на судьбу человека. Фото: 5-tv.ru

Еще одно число — 14. Оно несет в себе испытание свободой и желаниями, так как часто связано с энергией свободы.

«В нумерологии оно считается числом человека, которому важно научиться управлять своей энергией. Почему? Потому что внутри у него часто есть сильное желание попробовать все: новых людей, новые впечатления, новые возможности», — объясняет эксперт.

Но проблема возникает тогда, когда свобода превращается в хаос. Человек может начинать много дел и не заканчивать, искать постоянные изменения, идти за эмоциями, а потом сталкиваться с последствиями.

«Символически единица — это личность, желание быть первым. Четверка — структура и ограничения. И весь урок 14 числа заключается в научении соединению свободы и ответственности», — говорит астролог.

Почему судьба таких людей может быть непростой? Потому что жизнь часто показывает им последствия выбора. Если они не управляют своими желаниями, обстоятельства начинают управлять им. Но в плюсе это очень сильное число.

«Такие люди могут быть прекрасными предпринимателями, путешественниками, творцами, потому что они умеют видеть возможности там, где другие их вообще не замечают», — отметила Совершенова.

Почему 16-е число считается одной из самых сложных дат рождения

Самые несчастливые даты рождения: какие числа считаются самыми сложными в нумерологии, что означают и как они влияют на судьбу человека. Фото: 5-tv.ru

Число 16 тоже относится к категориям сложных.

«Это число рождения — про разрушение иллюзий. Оно считается одним из самых глубоких, и его часто связывают с разрушением старого представления о себе», — заметила астролог.

Почему оно считается сложным? Потому что связано с темой гордыни, иллюзии и поиска самоценности. Символически единица — это личность, эго. Шестерка — любовь, семья, отношения, материальный мир. В сумме они дают семерку, которая, в свою очередь, является числом поиска истины, внутренней мудрости.

«У людей, рожденных 16 числа, есть талант создавать ситуации, где внешняя опора перестает работать. Например, человек строил жизнь ради признания, но понял, что это не делает его счастливым. Доверял кому-то, но столкнулся с разочарованием, с предательством. Достигал целей, но внутри чувствовал пустоту», — объясняет эзотерик.

Почему это происходит? С точки зрения нумерологии, задача такого человека — перестать искать подтверждение своей ценности снаружи и построить внутреннюю опору. Именно поэтому среди людей с этим числом рождения часто встречаются очень глубокие личности: психологи, исследователи, люди, которые проходят через собственные кризисы и потом помогают другим.

Рожденные 19-го числа: какой главный урок приготовила им судьба

Самые несчастливые даты рождения: какие числа считаются самыми сложными в нумерологии, что означают и как они влияют на судьбу человека. Фото: 5-tv.ru

Еще одно число рождения считается, считающееся одним из сложных — это 19-е. Оно несет в себе урок самостоятельности.

«Число 19 связано с энергией Солнца, лидерства, индивидуальности. Но его сложность в том, что человеку важно научиться правильно обращаться со своей силой. Почему? Потому что внутри может быть такая установка: „Мне никто не нужен. Я должен сам справиться“. Такие люди часто становятся самостоятельными, берут ответственность за других. Но жизнь может показывать им ситуации, где невозможно все контролировать», — рассказывает Совершенова.

Главный урок девятнадцатого числа — понимание разницы между силой и одиночеством. Сильный человек не тот, кто никогда не просит помощи. Сильный человек умеет принимать поддержку. Плюс, это число дает лидерство, харизму, способность вдохновлять людей.