У каждого поколения есть свои кинозвезды. Когда-то зрители не представляли «Москву слезам не верит» без Веры Алентовой, Ирины Муравьевой, Раисы Рязановой и Алексея Баталова. Сегодня российское кино тоже может похвастаться сильными актерами, способными сыграть сложных и многогранных героев.

Каким мог бы быть актерский состав «Москвы слезам не верит», если бы фильм снимали в 2026 году? Без радикального переосмысления сюжета и без смены эпохи — только новый каст, который смог бы вдохнуть жизнь в уже знакомых персонажей.

Катерина Тихомирова — Светлана Ходченкова

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Катерина Тихомирова — целеустремленная, гордая, прошедшая путь от провинциальной студентки до директора завода. Вера Алентова создала образ женщины, которая «сделала себя сама» — и сделала это с достоинством, без надрыва, с тихой внутренней силой.

Светлана Ходченкова дебютировала в кино именно с роли Веры — в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». С тех пор она не раз доказывала, что умеет играть сильных, самостоятельных героинь, которые при этом не теряют женственности.

В ее внешности есть та же порода, та же стать, что и у Алентовой. А главное — Ходченкова способна передать ту самую «железную леди» с ранимой душой, которая и делает Катерину Тихомирову такой живой. Она достаточно взрослая, чтобы сыграть директора завода, и достаточно молодая, чтобы убедительно выглядеть в сценах знакомства с Гошей.

Людмила Свиридова — Анна Михалкова

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Людмила — яркая, взбалмошная, «охотница за счастьем», которая мечтает о принце, а находит в итоге… себя, наверное. Ирина Муравьева вложила в эту роль невероятный темперамент, сделав Людмилу одновременно смешной, трогательной и невероятно живой.

Сыграть ее смогла бы Анна Михалкова — актриса с уникальным комедийным даром и при этом с глубоким драматическим потенциалом. Она умеет быть громкой, смешной, даже нелепой — но за этой внешней эксцентрикой всегда чувствуется большая душевная работа.

Михалкова, кроме того, обладает той же внешней фактурой — округлые черты лица, выразительные глаза, умение одной улыбкой перевернуть сцену.

Антонина Буянова — Аглая Тарасова

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Sergey Petrov

Тоня — самая скромная из троицы, «серая мышка», которая первой выходит замуж, работает на стройке вместе с мужем и, кажется, совершенно довольна своей простой жизнью. Но за этой внешней простотой — колоссальная внутренняя мудрость и сила. Раиса Рязанова сыграла ее с удивительной теплотой и достоверностью.

Аглая Тарасова, звезда «Льда» и «Холопа 2», умеет быть уязвимой, простой и при этом невероятно обаятельной. Тоня не должна быть гламурной — она должна быть настоящей, и Тарасова, при всей своей киногеничности, способна на эту простоту.

Кроме того, она органично смотрится в роли женщины из рабочей среды — вспомним ее роль в «Льде», где она играла фигуристку из провинции.

Георгий Иванович (Гоша) — Евгений Миронов

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Гоша — слесарь-интеллигент, который «не начальник, но мужик хороший». Алексей Баталов создал образ мужчины, в котором сочетаются внешняя суровость, внутренняя деликатность и чувство собственного достоинства. Он — тот самый «правильный мужчина», которого ждет Катерина.

Евгений Миронов умеет быть и сильным, и уязвимым, и мужественным, и трогательным. В нем есть та самая «порода» — интеллигентность, которая не нуждается в демонстрации.

Он не похож на Баталова внешне, но похож главным: умением играть мужчину, за которым женщина чувствует себя за каменной стеной.

Родион (Рудольф) Рачков — Данила Козловский

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Родион — телеоператор, красавчик, который очаровывает Катерину, а потом бросает ее, узнав о беременности. Эта роль — идеальный типаж «мужчины-обольстителя», внешне привлекательного, внутренне пустого и эгоистичного. Юрий Васильев сыграл его настолько убедительно, что на всю жизнь остался в памяти зрителей как «эталонный негодяй».

Данила Козловский — актер, который умеет быть и обаятельным, и отталкивающим одновременно. У него есть та внешняя привлекательность, которая нужна для роли телеоператора-сердцееда, и при этом он способен показать внутреннюю пустоту и трусость персонажа.

Вспомним его роль в «Духless» — там он сыграл похожий типаж: успешный, красивый, но морально сломленный человек.

Николай (муж Тони) — Виктор Добронравов

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Небольшая, но важная роль — простой рабочий парень, который любит Тоню и строит с ней жизнь. Борис Сморчков сыграл его с такой искренностью, что зритель сразу верил: этот человек — надежный, честный, настоящий.

Виктор Добронравов — актер из актерской династии, который умеет быть «своим», простым, без претензий. Он органично смотрится в ролях рабочих, военных, обычных мужиков — и при этом в нем всегда чувствуется внутреннее достоинство. Именно таким был Николай у Сморчкова.