Телепроект «Дом-2» существует уже более 20 лет. За это время через него прошли сотни участников, которые искали любовь и славу. Скептики не раз говорили, что настоящие чувства на телестройке невозможны, а все происходящее — лишь игра по сценарию.

Но есть пары, которые познакомились на проекте, создали семьи и до сих пор счастливы вместе. Кто доказал, что любовь существует вопреки рейтингам, камерам и сценариям — в материале 5-tv.ru.

Сергей и Дарья Пынзари

Счастливые пары проекта «Дом-2»: кто из участников телестройки до сих пор в браке. Instagram*/darya_pinzar86

Самый известный и долговечный союз «Дома-2» — это, без сомнения, Сергей и Дарья Пынзари. Их отношения начались на проекте, когда 21-летняя девушка не сразу разглядела в 23-летнем парне идеального кандидата на мужа. Какое-то время она пыталась строить отношения с другими участниками, но в итоге именно Пынзарь смог сделать ее счастливой.

В 2010-м пара сыграла свадьбу прямо на телестройке — это стало одним из самых ярких событий в истории проекта. Спустя 16 лет они по-прежнему вместе. 15 лет назад у супругов родился первенец Артем, а в 2016-м — второй сын Давид.

Сейчас Пынзари живут в Турции, куда переехали более восьми лет назад. Там они построили процветающий бизнес, связанный с недвижимостью.

Дарья Пынзарь активно ведет блог, где регулярно публикует теплые семейные кадры: селфи, фото с мероприятий и из путешествий.

Периодически пара приезжает в Россию по делам и для встреч с друзьями и близкими. Секрет их долгого брака, по словам самих супругов, в том, что они научились принимать друг друга такими, какие есть, и всегда в конфликтах стараются находить компромиссы.

Ольга и Илья Гажиенко

Счастливые пары проекта «Дом-2»: кто из участников телестройки до сих пор в браке. Instagram*/olgagajienko

Ольга и Илья Гажиенко — еще одна пара, которую по праву считают одной из самых крепких на проекте. Они познакомились на телестройке, а в 2011-м сыграли свадьбу. Супруги неразлучны уже почти 15 лет.

Через два года после свадьбы на свет появился их первый сын Кирилл. После рождения наследника Гажиенко решили покинуть проект, чтобы не растить сына под прицелом телекамер. В 2019-м у пары появился второй сын — Лев.

Ольга и Илья воспитывают двоих сыновей и часто путешествуют вместе. В соцсетях они делятся фотографиями: от повседневных моментов до праздников.

А в 2022-м поклонники даже заподозрили Ольгу в беременности третьим ребенком, но домыслы оказались не подтвержденными. Главное отличие Гажиенко от многих других звездных пар — они предпочитают не выносить личное на всеобщее обозрение и живут своей жизнью вдали от скандалов. Ольга неоднократно говорила, что главное в семье — это взаимопонимание и поддержка, которые они с Ильей смогли сохранить даже после ухода из проекта.

Наталья Варвина и Алексей Михайловский

Счастливые пары проекта «Дом-2»: кто из участников телестройки до сих пор в браке. Instagram*/varvina

Отдельного внимания заслуживает пара, которая образовалась между участницей и продюсером проекта. Наталья Варвина пришла на «Дом-2» в 2007-м в поисках второй половины, но за четыре года так и не нашла идеального спутника среди жителей периметра.

Впрочем, проект все же помог девушке в сердечных делах: ее мужем стал на тот момент генеральный продюсер телешоу Алексей Михайловский. Их роман начался летом 2010-го. Пара долго скрывала свои отношения, но в 2012-м они поженились, а через год обвенчались в церкви.

Михайловский старше Натальи на 13 лет, и у него есть сын от первого брака. Однако у зрителей и поклонников «Дома-2» было много домыслов — они считали, что Наталья увела Алексея из семьи. Сам же продюсер это отрицал.

«Я послушал сердце и влюбился в Наташу. Это же не преступление! Если не жить чувствами, то чем еще? Только головой — скучно. Хотя кто-то скажет: „Мужик, тебе тогда было за 40“. Не вижу проблемы, хоть 60! Знаю: поступил правильно», — рассказывал он.

В 2025-м супруги отметили 12-ю годовщину свадьбы.

В профилях пары регулярно появляются совместные фото и селфи. На вопросы о детях Наталья отвечать перестала, считая их бестактными. Сейчас она много путешествует и увлекается кулинарией.

Андрей и Кристина Черкасовы

Счастливые пары проекта «Дом-2»: кто из участников телестройки до сих пор в браке. Instagram*/kristi_cherkasova

Андрей Черкасов сначала был участником «Дома-2», а потом стал его ведущим. Кристина также была участницей проекта. Пара поженилась 12 декабря 2018-го — они расписались тайно и никому об этом не сказали, решив войти в новый год в статусе супругов.

В 2020-м у пары родился первенец Святослав. А через пять лет Кристина родила еще одного сына — настоящего богатыря весом почти в четыре с половиной килограмма и ростом 55 сантиметра, которого назвали Мирославом. Путь к беременности вторым ребенком был непростым: супруги ждали этого события почти полтора года, перепробовали множество методов, обращались к гинекологу и репродуктологу.

В соцсетях Черкасовых много совместных фотографий с мероприятий и из путешествий. Сейчас Андрей продолжает вести «Дом-2», а Кристина занимается воспитанием сыновей. Их брак длится уже восемь лет, и супруги выглядят счастливыми.

Правда, и у них были не самые счастливые времена в паре.

«Да, у нас были кризисы, просто мы не афишировали это, в отличие от многих выходцев из „ДОМа-2“ и представителей шоу-бизнеса, обожающих об этом рассказывать в своих социальных сетях, поднимая число подписоты. За нами такое не наблюдается. <…> Первый кризис — Святославу семь-восемь месяцев, ковид. Ребенок два с половиной года четыре раза за ночь просыпался. Это очень тяжело! Мы не высыпались от слова „со-о-овсем“. Два с половиной года! Мы разъезжались. Я уезжал жить к маме. <…> Мы проходили все стадии, не думайте, мол, у них красивая картинка, значит, все в порядке. Я не верю в абсолютно счастливые семьи, если честно. В любом случае кто-то выяснял отношения», — приводит откровения Черкасова портал StarHit.ru.

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