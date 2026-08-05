Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой подготовку к предстоящим выборам в Госдуму. Встреча прошла в Кремле 5 августа.

Как отметил глава государства, всего в Единый день голосования пройдет более двух тысяч кампаний разного уровня. Он также выразил уверенность, что граждане России откликнутся на призыв прийти на выборы.

Памфилова, в свою очередь, уточнила, что на выборах в Госдуму зарегистрировано более 3,1 тысячи кандидатов. Однако, по ее словам, ЦИК ожидает, что киевский режим предпримет попытки атак. Но специалисты уже предпринимают меры для обеспечения безопасности.

Голосование будет проводиться три дня — с 18 по 20 сентября. Помимо выборов депутатов Государственной думы девятого созыва, пройдут губернаторские кампании в регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России определили порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Согласно результатам жеребьевки, первой будет указана «Единая Россия», второй — партия «Яблоко», третьей — ЛДПР. «Новые люди» оказались на 11-й позиции.

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