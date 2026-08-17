Роман с Кличко, потеря дочери и алкоголь: что сгубило умершую в 36 лет Хайден Панеттьери

Умерла голливудская звезда Хайден Панеттьери, известная зрителям по фильмам «Помни титанов» и «Крик 4». Жизнь бывшей избранницы украинского боксера Владимира Кличко оборвалась 16 августа 2026 года, всего за несколько дней до 37-летия.

За яркой голливудской карьерой Панеттьери скрывалась непростая судьба. За свою недолгую жизнь она успела пройти путь от популярной голливудской девочки-актрисы до одной из самых узнаваемых молодых звезд американского телевидения. Она снималась в кино, пела, занималась экологическим активизмом, получила две номинации на «Золотой глобус», стала звездой «Героев», а затем сыграла главную роль в музыкальной драме «Нэшвилл».

Однако за блестящей карьерой постепенно скрылась совсем другая история. Панеттьери столкнулась с зависимостью, послеродовой депрессией, тяжелым расставанием с отцом своей дочери Владимиром Кличко, потерей опеки над ребенком, токсичными отношениями и внезапной смертью младшего брата.

Незадолго до смерти актриса впервые подробно рассказала обо всем этом в мемуарах This Is Me: A Reckoning. Книга вышла в мае 2026 года и стала попыткой самой Панеттьери вернуть контроль над собственной историей.

Девочка, которая слишком рано стала звездой

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Хайден Панеттьери начала карьеру практически с младенчества. Она появилась на телевидении еще до того, как научилась ходить, а детство провела не столько во дворе со сверстниками, сколько на съемочных площадках и рекламных проектах.

К подростковому возрасту Панеттьери уже была востребованной актрисой. Она снималась в сериалах, а затем получила роли в фильмах «Помни титанов», «Ледяная принцесса», «Дорога на Кармадон» и других проектах.

Настоящая мировая известность пришла к ней в 2006 году, когда на экраны вышел сериал «Герои». Панеттьери сыграла болельщицу Клэр Беннет — девушку со сверхъестественной способностью к регенерации. Образ практически неуязвимой школьницы сделал Хайден звездой международного масштаба.

Позже актриса получила еще одну большую роль — певицы Джульетты Барнс в сериале «Нэшвилл». Работа принесла ей две номинации на «Золотой глобус». Кроме того, Панеттьери продолжала сниматься в кино, в том числе в серии «Крик».

Но за успехом постепенно накапливалось внутреннее напряжение. Уже во взрослом возрасте Панеттьери рассказывала, насколько тяжелым для нее оказалось взросление под постоянным вниманием публики.

В своих мемуарах она подробно описала давление, которое испытывала в детстве и юности, проблемы с самооценкой и раннее знакомство с препаратами. По ее собственному признанию, употребление веществ впоследствии стало одной из самых тяжелых проблем ее жизни.

Владимир Кличко и любовь на расстоянии

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В 2009 году Панеттьери познакомилась с украинским боксером Владимиром Кличко. На тот момент он был одной из крупнейших звезд мирового бокса, а его спортивная карьера находилась на пике.

20-летняя Хайден и 33-летний Кличко выглядели необычной парой. Разница в росте была огромной, а разница в возрасте составляла 13 лет. Таблоиды быстро превратили их отношения в одну из самых обсуждаемых звездных историй.

Влюбленным приходилось постоянно жить между странами. Кличко тренировался и готовился к боям, Панеттьери снималась, записывала музыку и посещала светские мероприятия. Актриса неоднократно появлялась у ринга и поддерживала бойфренда во время его поединков.

Отношения не были безоблачными. В 2011 году пара рассталась, однако спустя некоторое время возобновила роман. В 2013 году Панеттьери и Кличко объявили о помолвке.

Свадьба так и не состоялась. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя Евдокия. Именно материнство впоследствии стало одним из самых тяжелых испытаний в жизни актрисы.

Послеродовая депрессия и потеря опеки над дочерью

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После рождения ребенка Панеттьери столкнулась с тяжелой послеродовой депрессией. Позднее она открыто рассказывала, что заболевание серьезно повлияло на ее состояние, отношения и способность справляться с повседневной жизнью.

Актриса проходила лечение и несколько раз обращалась за помощью из-за проблем с зависимостью. В тот период ее отношения с Кличко окончательно разрушились.

В 2018 году Панеттьери и Кличко расстались. В том же году актриса согласилась передать отцу полную опеку над дочерью. Позднее она объясняла, что на тот момент понимала: из-за собственного состояния не могла обеспечить Кайе ту стабильность, которая была ей необходима.

Позже Панеттьери особенно болезненно реагировала на распространенное представление о том, будто она просто «отказалась» от ребенка. Она подчеркивала, что решение далось ей крайне тяжело и было принято в надежде на то, что дочь будет в безопасности, пока сама Хайден занимается восстановлением.

Кайя осталась жить с отцом. При этом Панеттьери продолжала поддерживать отношения с дочерью и в последние годы много говорила о том, насколько сильно ее любит.

После Кличко началась новая тяжелая глава

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После расставания с Кличко Панеттьери начала встречаться с Брайаном Хикерсоном.

Эти отношения оказались крайне тяжелыми. Хикерсон несколько раз сталкивался с правоохранительными органами в связи с обвинениями в домашнем насилии. В 2020 году он признал вину по двум пунктам обвинения в причинении телесных повреждений супруге или сожительнице и получил тюремный срок.

Для Панеттьери это стало еще одной травматичной страницей биографии.

Параллельно актриса продолжала бороться с зависимостью. Она проходила лечение, посещала реабилитационные программы и постепенно возвращалась к трезвости.

В 2022 году Панеттьери публично рассказывала о своей борьбе с алкоголем и опиоидами. Она также говорила о решении передать опеку над дочерью и объясняла, насколько мучительным для нее был этот период.

Смерть брата стала новым ударом

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Казалось, что после многих лет кризиса Панеттьери наконец начала возвращаться к нормальной жизни.

Она продолжала работать, появлялась на публике и вернулась в кино. В 2023 году вышел фильм «Крик 6», в котором актриса снова сыграла Кирби Рид — одну из самых известных своих ролей.

Но вскоре Панеттьери пережила новую трагедию.

19 февраля 2023 года внезапно умер ее младший брат Янсен. Ему было всего 28 лет. Семья позднее сообщила, что причиной смерти стали кардиомегалия — патологическое увеличение сердца — и осложнения аортального клапана.

Смерть брата стала для Хайден сокрушительным ударом. В интервью она рассказывала, что чувствовала, будто потеряла половину своей души.

После трагедии у актрисы усилились тревога и страх выходить из дома. Она набрала вес и на некоторое время практически исчезла из публичного пространства. Однако постепенно Панеттьери начала восстанавливаться.

Последняя попытка рассказать свою правду

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В 2026 году Панеттьери сделала то, на что долго не решалась: выпустила автобиографию This Is Me: A Reckoning.

В книге она подробно рассказала о детской славе, давлении Голливуда, проблемах с алкоголем и препаратами, послеродовой депрессии, потере опеки над дочерью, отношениях с Кличко, домашнем насилии и смерти брата.

Для актрисы это была не просто книга о скандалах. Панеттьери стремилась показать, что за многочисленными заголовками о «падении» голливудской звезды стоял живой человек, который годами пытался справиться с последствиями травм и зависимости.

Издательство описывало мемуары как историю о взрослении под постоянным вниманием публики, зависимости, восстановлении, домашнем насилии и утрате. Книга вышла 19 мая 2026 года.

Внезапная смерть в 36 лет

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Еще совсем недавно Панеттьери продолжала говорить о своей жизни и профессиональных планах. Она успела выпустить мемуары, в которых впервые настолько откровенно рассказала о собственном прошлом.

16 августа 2026 года актриса умерла. Ей было 36 лет — до 37-летия оставалось всего несколько дней.

О смерти сообщили ее представители со ссылкой на семью.

«С большой скорбью сообщаем об уходе из жизни нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и удовольствие всем, кто ее знал, и миллионам тех, кто смотрел на нее на экранах», — приводит телеканал ABC News заявление представителя актрисы.

Причина смерти Хайден Панеттьери пока не установлена публично. Представители не раскрыли ее, а обстоятельства смерти находятся под расследованием.