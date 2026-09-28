Умер в день рождения отца: мистические совпадения в гибели Сергея Соседова

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов погиб в якутском городе Нерюнгри, куда он приехал в качестве жюри на конкурс. Дата смерти, 23 сентября, совпала с днем, в который семья критика обычно вспоминала его отца.

И это не все странности. Что еще смущает в обстоятельствах смерти Соседова?

Общая с отцом дата

Мистика в смерти Сергея Соседова: новости, подробности семьи. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Соседов умер в день рождения своего папы Василия Матвеевича. Отец критика ушел из жизни 17 лет назад — в 2009 году.

Василий Матвеевич Соседов был родом из села Рязанской области. Большую часть жизни он отдал службе в органах внутренних дел: в милиции он проработал около 30 лет.

Отец критика умер от рака. Болезнь мучила его несколько лет, и семья видела, как близкий человек угасает на глазах.

Диагноз был поставлен поздно, когда опухоль уже достигла последней стадии, и медики отказались от химиотерапии, опасаясь, что пожилой организм ее не перенесет. Сергей Соседов вспоминал, что отец уходил мучительно, временами переставая узнавать близких.

Сергей признавался, что тот период запомнился до мельчайших деталей: серое лицо умирающего, потом — белое, как бумага, в гробу. Именно тогда связь с матерью стала особенно крепкой. Уйти в отдельную квартиру означало оставить ее наедине с горем и бытом.

Пророчество матери Сергея Соседова

Мистика в смерти Сергея Соседова: новости, подробности семьи. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

После смерти папы критик решился не оставлять мать в одиночестве. Он остался жить с ней, следил за ее распорядком дня, прибирал и иногда занимался готовкой.

Журналист восхищался своей мамой и был искренне ей предан. Больше всего он боялся остаться один после ее ухода, но жизнь распорядилась иначе.

«Сейчас ей, чтобы я отделился, было бы совсем плохо. Мы сейчас именно друг для друга то, что надо, такая вот забота. И она в хорошей форме, несмотря на возраст», — отмечал Соседов в интервью с Валерией Гай Германикой.

Критик называл маму редким человеком, подарком судьбы. Они действительно были очень близки, поэтому теперь 90-летняя Антонина Петровна тяжело переживает утрату.

О произошедшем в Нерюнгри ей рассказал коллега ведущего. Сразу Антонина Петровна ему не поверила, ведь накануне рабочей поездки женщина собственными словами отговаривала сына не ехать так далеко.

Предчувствие не обмануло.

«Почему, я не знаю. Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — признавалась женщина в беседе с 5-tv.ru.

Страх одиночества Соседова сбылся, но не так, как он предполагал. Квартира на двоих опустела наполовину.

«Ой, я не знаю, что делать. Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут. Так рано, конечно. Я ему говорила: «Не надо ехать так далеко», — расплакалась Антонина Петровна.

Сергей Соседов умер рано — всего в 58 лет. Теперь его пожилая мама осталась одна в столичной двушке.

Воссоединение Сергея Соседова с отцом

Мистика в смерти Сергея Соседова: новости, подробности семьи. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Местом погребения Сергея Соседова станет Перепечинское кладбище в Московской области. Там же покоится его отец.

«Похороны состоятся на Перепечинском кладбище», — сказал 5-tv.ru продюсер Сергей Дворцов.

Мама критика намеревалась оформить подзахоронение, но и тут не обошлось без сложностей. Семья не могла найти свидетельство о рождении Соседова, без которого в МФЦ не выдавали необходимые документы. Позднее вопрос удалось урегулировать.

Тело критика доставят в Москву вечером 28 сентября.

«По моим последним данным, прощание планируется 30-го числа в Москве. <…> Соответственно, все детали уже будут есть только завтра утром», — заключил Дворцов.

Всю жизнь Сергей Соседов прожил в одной квартире с матерью. Теперь настал черед отца — после смерти они воссоединятся.

Обстоятельства смерти, которые не дают покоя

Мистика в смерти Сергея Соседова: новости, подробности семьи. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Критик упал с лестницы в гостинице в Нерюнгри, когда приезжал судить конкурс «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Официальная причина смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Эти данные предварительного судебно-медицинского заключения подтвердили несколько источников. И все равно детали его смерти породили множество вопросов, ведь назвать критика пожилым сложно.

Организатор конкурса моды и красоты Виктор Беззубов рассказал, что Соседов приехал в четыре утра и сразу лег спать. Спал он примерно 10–11 часов, затем на несколько минут вышел прогуляться по улице и вернулся. Вернувшись, он около пяти минут провел у стойки регистрации, беседуя с администраторами и изучая меню. Планировал переодеться и спуститься на обед.

Сам момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад…», — рассказал о последних минутах жизни музыкального критика aif.ru Беззубов.

Беззубов подчеркнул, что Соседов находился на лестнице совершенно один. Никакого стороннего воздействия не было, версия об алкогольном опьянении также не подтвердилась — за последние полтора суток критик, как и другие члены жюри, не употреблял спиртного. Алкоголя вообще не было.

На вопрос о возможной влажности пола Беззубов ответил отрицательно.

Несостыковки в причинах смерти Сергея Соседова

Мистика в смерти Сергея Соседова: новости, подробности семьи. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После падения Соседов был доставлен в больницу, где ему провели операцию продолжительностью около трех часов. Однако травма оказалась несовместимой с жизнью — критик скончался спустя несколько часов после хирургического вмешательства.

При этом внешних повреждений головы заметно не было. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь. Состояние Соседова быстро ухудшилось: у него начало прерываться дыхание. До приезда медиков находившиеся рядом люди пытались оказать ему помощь.

Среди первоначальных версий рассматривался оторвавшийся тромб — предполагалось, что именно он мог спровоцировать падение. Однако судмедэксперты эту гипотезу отвергли. Да и перед происшествием, со слов Беззубова, Соседов чувствовал себя хорошо и шутил.

Другой странной деталью стало то, что незадолго до трагедии Соседов выходил на улицу, где лежал снег, в легких туфлях. Теплая обувь осталась в номере: Беззубов рассказал, что позже, забирая вещи из номера, обнаружил теплые ботинки на месте.

Ну и последняя странность — после смерти сына Антонина Петровна рассказала о попытках мошенников связаться с ней. Неизвестные представлялись сотрудниками государственных ведомств и предлагали различные услуги — от компенсации расходов на похороны до присвоения Соседову звания народного артиста России.

«Если нет смерти, то нет и жизни»

В 2022 году Соседов дал интервью Лауре Джугелии и затронул тему смерти. Он открыто заявил, что не испытывает страха перед смертью.

Соседов считал, что смерть — это естественная часть жизни, которая приходит в соответствии с законами природы. По его мнению, бояться смерти стоит только тогда, когда она наступает преждевременно…

«Смерть, которая придет логично, которая придет вовремя, по законам бытия. А когда она наступит, по логике вещей, в старости, чего ее бояться?» — говорил телеведущий.

Телеведущий также высказывал мысль о том, что жизнь и смерть тесно связаны между собой. По его словам, человек получает их одновременно — в момент своего рождения.

«Если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вы не родились. Значит, вас нет», — объяснял журналист.