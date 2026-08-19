Голодное детство звезд: кто из шоу-бизнеса вырос в бедной семье и добился успеха

Анита Цой откровенно рассказала, как голодала в детстве. Почему артистка не могла наесться вдоволь? Из-за чего ее дразнили в школе? За что певица до сих пор в обиде на отца? И кому еще из будущих звезд пришлось столкнуться с бедностью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анита Цой давно и прочно заняла свои позиции на сцене. Она народная артистка РФ с армией поклонников. А ее гонорар за одно выступление, как пишут в СМИ, составляет около двух миллионов рублей. Глядя на эту ухоженную и успешную женщину, трудно поверить, что в детстве она в буквальном смысле голодала и мечтала досыта поесть.

«Для меня было нормой, когда одно яичко лежит, например, в холодильнике. То есть это прям норма была. Я даже не представляла, что может лежать десяток яиц в холодильнике и еще другие продукты», — признается певица.

«Я очень понимаю Аниту Цой. Я помню, что у нас даже не было денег купить телевизор. И я помню, что собирали чуть ли не всеми соседями», — делится актриса Юлия Афанасьева.

Анита Цой вспоминает: она столкнулась с голодом уже в раннем детстве, когда ее отец Сергей со скандалом ушел из семьи. Певица уверяет: он их бросил, потому что ждал сына, а не дочь. Мать знаменитости Юн Элоиза Ким стала основным добытчиком в семье. Но ее зарплаты химика, пусть даже и кандидата наук, все равно не хватало.

«Я пошла очень рано работать. То есть это, наверное, мотивация была, конечно, и маму накормить, и себя накормить, и как-то не показать одноклассникам и всем остальным, кто нас окружает, что мы хуже живем, чем окружающие нас люди», — рассказывает Анита Цой.

Но одноклассники все равно ее дразнили и давали обидные прозвища. Как-то раз она решила доказать им, что ничуть не хуже окружающих. И для этого пошла на преступление: вынесла из магазина пачку чая и бутылку газированной воды. Ее, естественно, поймали. Однако дело по статье «Грабеж» закрыли быстро — за Аниту Цой, к счастью, заступились представители администрации школы.

«Чем жестче нас жизнь ставит, простите, раком, можно я так скажу, да, тем круче мы можем выходить. Главное — не сдаваться. Вы сами потом будете себя уважать, понимая, что вы это все смогли достойно пройти, несмотря ни на что», — подчеркивает певица.

По словам знаменитости, отец обладал своеобразным чувством юмора.

«У него всегда были какие-то плоские шутки. Он брал меня за ноги и окунал в воду. Не в ванну, это была река. Я сопротивлялась, а он ждал, сколько минут я смогу продержаться. Папа считал, что это весело», — вспоминает артистка.

Да и в старшем возрасте, по заверениям Аниты Цой, у него не нашлось добрых слов в адрес дочери, которая достигла успеха и более в нем не нуждалась.

«Я считаю, что должны помириться. Это очень важно, нужно, потому что мы не знаем, когда человека не станет. Я не влезаю никогда в чужие отношения, не знаю, что там вообще случилось и произошло, но считаю, что нужно уметь признавать свои ошибки и находить путь друг к другу», — заявляет Юлия Афанасьева.

Впрочем, подобные истории в шоу-бизнесе не редкость. Свое голодное детство часто вспоминает и певец Сергей Пенкин. Артист рос пятым ребенком в семье.

Зарплаты отца ни на что не хватало. Игрушки были в дефиците, конфеты тоже. А на кухне не было холодильника. Дорогую покупку его родители просто не могли себе позволить. Певцу, как и Аните, пришлось трудиться в юном возрасте.

«Я уже ненавижу снег чистить. Я шесть лет работал дворником, поэтому я уже ненавижу чистить снег», — признается Сергей Пенкин.

Светлане Ходченковой в ее 13 лет довелось вместе с мамой мыть полы в подъездах, чтобы как-то прокормить себя. Кристина Асмус донашивала вещи за старшими сестрами. А Полина Максимова все детство мечтала об игрушках и красивой одежде.

«У меня был такой случай в детском саду. Я ходила в одну группу и все время в одном и том же платье. Других у меня не было. И уже платье было вот так, три четверти рукав. И мне девчонка говорит, моя одногруппница получается, она говорит: «А что ты все время в одном и том же? Вы что, бедные?» — делится Максимова.

Но им все же удалось прийти к успеху. И теперь артисты знают цену каждому рублю. Анита Цой не растрачивает заработанные ею деньги на увеселения и удовольствия, а стремится приумножить доходы. Звезда все время расширяет сферы деятельности: она основала театр-студию и художественную галерею, заведует кафедрой в одном из университетов.

«Сейчас самое главное — это студенты, набор студентов в Институте креативных индустрий, где я директорствую как раз. Вот буквально через неделю выдвигаюсь в Ростов-на-Дону. Несмотря ни на что, едем принимать», — рассказывает Анита Цой.

Также певица ведет свой блог о пище, а два года назад открыла производство овощных закруток.