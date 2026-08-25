Опасный улов: как не выловить и не съесть рыбу с мышьяком и паразитами

Профессионалы спортивной рыбалки не едят свой улов — после взвешивания они отпускают рыбу. А любители вкладывают в снасти суммы, сравнимые с квартирой, и ловят то, что опасно подавать на стол. Где искать чистую воду, как распознать обман на платном пруду и не пожалеть о походе на природу — в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем опасна рыба из рек и озер

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Зрелые особи дифилоботриума могут достигать от двух до 30 метров. Это не шутка — такие паразиты встречаются в пресноводной рыбе и опасны для человека.

«Для пресноводной рыбы характерны опасные для здоровья человека такие паразиты, как, например, описторхи или дифилоботриумы, то есть это цистоды, нематоды, трематоды и скребни», — предупреждает главный специалист отдела санитарной и клинической микробиологии ФГБУ «ВГНКИ» Дмитрий Блюменкранц.

Мы сдали в лабораторию улов с платных и общественных водоемов. Результаты биологического и химического исследования шокировали даже специалистов.

«В образце номер два обнаружено превышение по показателю бактерий группы кишечной палочки, обнаружены микроорганизмы клипсиелла окситока. При исследовании гигиенических показателей в образце номер два выявлено превышение по показателю общий мышьяк», — сообщает Блюменкранц.

Провалил тест образец рыбы, которую мы поймали в естественном озере всего в двадцати километрах от Москвы. Избавиться от мышьяка в мясе уже не получится. А вот против личинок паразитов поможет нагревание или заморозка.

«Минимальная термическая обработка должна составлять 15–20 минут жарки, крупные куски — 30–40 минут. Заморозка при минус 18 градусах от двух до четырех дней полностью уничтожает опасные для здоровья личинки гельминтов», — разъясняет специалист.

Обман и некачественная рыба на платной рыбалке

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Самая популярная услуга — организованная ловля ценных видов рыб на частном водоеме. Правда, покупка входного билета вовсе не гарантирует хороший клев.

«Сажается ограниченное количество рыбы, и всегда находится везунчик, который на весь водоем кричит: „Рыба, рыба, рыба!“ И всегда находится еще десять, которые ничего не поймали», — рассказывает управляющий платной рыбалкой Роман Кулагин.

И если неудача преследует подозрительно долго, невольно задумаешься: не попался ли ты сам на крючок?

«Имитируют запуски рыбы, фиктивно их проводят, говорят о том, что рыбы выдают много, и, обманывая посетителей, извлекают из этого сверхприбыль», — добавляет управляющий.

Однако остаться ни с чем — не самый неприятный сценарий. Намного хуже, когда из-за ненадлежащего содержания рыба становится источником заразы.

«Надо понимать, откуда эта рыба привезена. Из какого рыбсовхоза. Потому что во многих рыбсовхозах рыба заражена краснухой и другими болезнями. Я не буду называть эти совхозы, но это существует», — отмечает руководитель компании по очистке прудов и водоемов Владимир Филь.

Речь идет о возбудителе краснухи карпа. Это инфекционное заболевание передается не только самой особью, но и водой, инвентарем и через транспортные резервуары. Пораженные краснухой рыбы имеют настолько отталкивающий вид, что мало кто решается их съесть.

Дорогое хобби рыбаков

ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

Профессионалы спортивной рыбалки иногда шутят — уже и забыли, какая рыба на вкус. Ведь по правилам современных турниров после взвешивания и фотографирования весь улов отпускают на волю.

Вот финалисты объявлены, но все еще долго не расходятся. Каждому интересно: кто же победил уже в негласном соревновании на самую дорогую экипировку. Ведь есть фанаты рыбалки, которые тратят на снасти баснословные суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры!

«Снасти, приманки — может быть, четыре-пять миллионов в них заложим. Ну вот этот комплект, наверное, то, что у меня в руках, — в районе 65 тысяч рублей, то есть катушка, удилище, а второй комплект — там в районе 45–50 тысяч рублей. То есть это как бы недешево», — делится рыболов-спортсмен, вице-чемпион России 2024 года Евгений Старченков.

По оценке Федерального агентства по рыболовству, к рыбакам-любителям себя относят от 16-30% населения России.

Как правильно выбрать водоем и обезопасить себя на рыбалке

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При выборе места для рыбной ловли всегда нужно обращать внимание на цвет и запах воды. Она не должна быть мутной и отдавать тиной. Хорошо подойдут места близ песчаных карьеров — подземные реки там фильтруются естественным образом.

Первое и главное: если вы новичок и у вас ничего не получается, в приличном месте всегда предложат помощь инструктора. Кроме того, на всю привезенную рыбу должны быть ветеринарные справки. А сам водоем необходимо чистить раз в несколько сезонов.

«Специальным земснарядом „пылесосим“ дно трубой, откачивая иловые отложения, чистим от каких-то посторонних предметов», — поясняет Кулагин.

Весь улов перед подачей на стол должен быть тщательно осмотрен. Если на рыбе есть раны и участки, где отсутствует чешуя, высок риск, что через повреждения могла проникнуть инфекция.