Как снимали «Рабу любви»: скандальная история советского шедевра

Этой киноленте Советского Союза было суждено стать одной из жемчужин отечественного кинематографа. Сегодня «Рабу любви» называют драматическим шедевром, эталоном тонкой психологической игры и безупречного вкуса. Но путь этого фильма к зрителю был отмечен творческими разногласиями и риском полного краха.

За кулисами разворачивалась не менее захватывающая история, чем на экране: смена режиссера, слезы актрисы и решение практически полностью переснять картину на оставшиеся средства.

От «Нечаянных радостей» к творческому тупику: как снимали «Рабу любви»

Как снимали фильм «Раба Любви». Кадр из фильма «Раба любви», режиссер Никита Михалков, 1975 г.

История фильма началась с замысла картины о звезде дореволюционного кино Вере Холодной. Андрей Кончаловский вспоминал, что первоначально обсуждал эту идею с Геннадием Шпаликовым, а главную роль планировали предложить его жене Инне Гулая.

Позднее Кончаловский и Фридрих Горенштейн создали сценарий «Нечаянные радости» — историю актрисы, оказавшейся в водовороте Гражданской войны.

Режиссерское кресло доверили молодому Рустаму Хамдамову, выпускнику ВГИКа, уже успевшему снять короткометражную картину «В горах мое сердце». На главную роль он пригласил свою однокурсницу Елену Соловей — казалось, у проекта есть все шансы на успех.

Однако во время съемок между режиссером и руководством «Мосфильма» возникли серьезные творческие разногласия. Хамдамов значительно отошел от утвержденного сценария и начал создавать собственную версию — черно-белую картину с элементами гротеска и сюрреализма.

Результат не устроил руководство студии, которое не увидело возможности завершить фильм в первоначальном виде. Производство остановили, и дальнейшая судьба проекта оказалась под вопросом.

Спасательный круг от брата Кончаловского во время съемок «Рабы любви»

Как снимали фильм «Раба Любви». Кадр из фильма «Раба любви», режиссер Никита Михалков, 1975 г.

Найти нового режиссера оказалось непросто. Никто не горел желанием браться за чужой, заведомо проблемный проект. Заканчивать чужую работу считалось делом неблагодарным, да и творческие риски были высоки.

По распространенной версии, кандидатуру Никиты Михалкова предложил режиссер Сергей Соловьев. Михалков к тому времени только завершил картину «Свой среди чужих, чужой среди своих» и был готов взяться за новый проект.

Соловьев был уверен, что молодой постановщик справится с непростой задачей.

«Я готов тебе хоть кровью расписку написать, что все будет тип-топ», — уверил он Андрея Кончаловского.

Никита Сергеевич согласился, но поставил жесткое условие: он не будет дорабатывать проект Хамдамова, а снимет совершенно новую картину на близкую тему, используя остаток бюджета. Студия приняла его требования. Кончаловский и Горенштейн переписали сценарий, и так «Нечаянные радости» превратились в «Рабу любви».

Финал превратился в трагическую кульминацию, а знаменитая фраза «Господа, вы звери» появилась после требования изменить первоначальную реплику героини.

Как выбирали актеров для съемок фильма «Раба любви»

Как снимали фильм «Раба Любви». Кадр из фильма «Раба любви», режиссер Никита Михалков, 1975 г.

После отстранения Хамдамова часть актеров покинула проект. Михалкову пришлось собирать новую команду — он пригласил проверенных коллег: Александра Калягина, Олега Басилашвили, Юрия Богатырева, Родиона Нахапетова и Евгения Стеблова. Из ключевых участников прежней версии главную роль сохранила Елена Соловей, которая уже успела вжиться в образ.

Но и она была на грани ухода. Когда актрисе показали первые смонтированные фрагменты новой версии, она разрыдалась. Соловей не приняла героиню, которую увидела на экране, и захотела отказаться от продолжения съемок.

«Плакала, рыдала, отказывалась дальше сниматься, потому что совершенно не восприняла ту женщину, которая предстала передо мной на экране», — вспоминала актриса.

Михалкову пришлось убеждать ее остаться. Постепенно актриса и режиссер смогли найти общее понимание образа Ольги Вознесенской. В результате эта роль стала одной из наиболее известных работ Елены Соловей.

Одесский след: как снимали фильм «Раба любви»

Как снимали фильм «Раба Любви». Кадр из фильма «Раба любви», режиссер Никита Михалков, 1975 г.

Значительная часть съемок проходила в Одессе — и это не случайно. Прототипом главной героини была звезда российского немого кино Вера Холодная, последние месяцы жизни которой были связаны с этим городом.

Основной локацией стал Ботанический сад на Французском бульваре. Возле старой оранжереи разворачивалось действие салонной мелодрамы, которую в фильме снимают герои.

Некоторые сцены создавали и в других местах: возле Одесского оперного театра, в переулке Чайковского и на городских улицах. Художникам приходилось тщательно скрывать современные объекты, которые не должны были попасть в кадр исторической картины.

Для этого Александр Адабашьян придумал использовать большие афиши с портретом главной героини и названием «Раба любви». Ими закрывали неподходящие детали городского пространства. Даже памятник маршалу Родиону Малиновскому, стоявший на площади, художники превратили в подобие афишной тумбы.

Последний план с трамваем снимали в состоянии общей усталости и спешки. Съемочная группа выбилась из графика, и все хотели поскорее закончить работу. После команды «Мотор!» Елена Соловей исполнила финальный эпизод, ставший одной из самых узнаваемых сцен советского кино.

Как позже иронизировал Михалков, случайные свидетели съемок могли решить, что работать в кино очень легко.

«Десять минут поработали — и все. Деньги, слава, богемная жизнь», — смеялся режиссер.

Знаменитая фраза из фильма «Раба любви»

Как снимали фильм «Раба Любви». Кадр из фильма «Раба любви», режиссер Никита Михалков, 1975 г.

Знаменитые слова «Господа, вы звери» появились после того, как первоначальную реплику потребовали изменить. Сначала Ольга Вознесенская обращалась к догонявшим ее белогвардейцам: «Господа, я не с ними, я с вами».

Эту фразу сочли двусмысленной, после чего финальную сцену переозвучили. В картину вошел вариант: «Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной!»

При внимательном просмотре можно заметить, что движения губ Елены Соловей не полностью совпадают со словами, которые звучат в готовом фильме. Однако именно новая реплика стала крылатой и превратила финал в нравственный приговор людям, преследующим героиню.

Триумф фильма «Раба любви»

Как снимали фильм «Раба Любви». Кадр из фильма «Раба любви», режиссер Никита Михалков, 1975 г.

Картина была снята в 1975 году, а ее премьера в Советском Союзе состоялась 27 сентября 1976-го. В советском прокате фильм посмотрели около 11,2 миллиона зрителей.

«Рабу любви» признали лучшей картиной на фестивале молодых кинематографистов киностудии «Мосфильм». Лента также получила приз «Пластина Золотого Тура» за режиссуру на Международном кинофестивале в Тегеране и специальный приз жюри Международного кинофестиваля «Молодое кино» во французском Йере.

«Эта картина и этот город стали моим паспортом. Моим первым фильмом был „Свой среди чужих, чужой среди своих“, а вторым — „Раба любви“, и на этих двух крыльях я начал свой путь в кинематографе», — признавался в одном из интервью Михалков.

Спустя полвека «Раба любви» остается одним из главных фильмов в его творческой биографии — живым свидетельством того, как конфликт художественных взглядов, смена режиссера и необходимость начинать работу практически заново могут привести к рождению настоящего искусства.