Путин: нужно учитывать опыт бойцов СВО при развитии технологий в стране

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 54 0

Президент находится с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опыт бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, необходимо учитывать в развитии как военных, так и гражданских технологий в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

«Важно учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий», — сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на важность трудоустройства участников СВО после возвращения к мирной жизни. При формировании новых профессий и направлений, считает Путин, нужно заранее создавать для ветеранов возможности для работы и самореализации.

«Долг государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, управлении, социальной сфере», — заявил президент.

Путин напомнил, что участники программы «Время героев» уже работают в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Он пожелал офицерам успехов на новом профессиональном пути и выразил уверенность, что их опыт поможет усилить команду АСИ.

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