Семь беспилотников уничтожено на подлете к Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 125 0

Число сбитых дронов, направлявшихся к столице, выросло до девяти.

Сколько беспилотников сбили у Москвы 28 августа — новости

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы ПВО России уничтожили еще семь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

С начала спецоперации российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Удары наносятся с применением беспилотников и ракет. При этом целями боевиков становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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