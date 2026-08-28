Семь беспилотников уничтожено на подлете к Москве
Число сбитых дронов, направлявшихся к столице, выросло до девяти.
Фото: © РИА Новости
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Силы ПВО России уничтожили еще семь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
С начала спецоперации российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Удары наносятся с применением беспилотников и ракет. При этом целями боевиков становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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