Пленник собственного тела: тихий закат жизни звезды «Один дома» и «Оно» Тима Карри

Сегодня, 26 августа 2026 года, стало известно о смерти Тима Карри. Актер, по сообщениям TMZ, умер в результате продолжительной болезни, которая мучила актера более десятилетия. Ему было 80 лет.

Но даже в последние годы, прикованный к инвалидному креслу, он оставался тем, кого мир запомнил по «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Оно» и десяткам других ролей.

Кочевое детство и потеря отца Тима Карри

Жизнь и смерть актера Тима Карри. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Тим Карри родился в 1946 году в Чешире, в семье военно-морского капеллана. Из-за службы отца они переезжали каждые полтора года.

«Никогда не задерживаясь где-либо достаточно долго, чтобы завести хороших друзей, вы быстро учитесь тому, как быстро понравиться другим детям», — рассказывал актер.

Амбиции проснулись рано, но в 12 лет мир рухнул: отец перенес инсульт и умер от пневмонии. Карри никогда не рассказывал подробно об этой утрате, но она навсегда определила его отношение к жизни.

«Мой отец был большим поклонником Диккенса и самым смешным человеком! Если у меня и есть чувство юмора, то оно досталось мне от него», — вспоминал он с теплом на одном интервью.

После школы он поступил в Бирмингемский университет, а в 1968-м дебютировал в лондонской постановке «Волосы». Там он, как и многие актеры той эпохи, выходил на сцену полностью обнаженным — первый публичный риск, который он принял без колебаний.

«И я действительно появлялся в нем обнаженным, я думаю… Знаете, для нее (его матери. — Прим. ред.) было облегчением, что в „Шоу ужасов Рокки“ я уже был хоть в какой-то одежде», — шутил актер позже на интервью.

«Рокки Хоррор»: культовый провал

Жизнь и смерть актера Тима Карри. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

В 1973 году Карри получил роль, изменившую все — доктора Франк-Н-Фуртера в сценической версии «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Когда в 1975-м вышла экранизация, фильм с треском провалился.

«Это был провал. И я был раздавлен… Я думал, что это может стать концом моей кинокарьеры», — говорил актер в интервью.

На следующее утро его пригласили на The Today Show и зачитали самые злые рецензии — он сидел и слушал, как его работу называют пошлой и бессмысленной.

Однако фильм нашел вторую жизнь на полуночных сеансах. Зрители приходили в костюмах, бросали рис и подпевали.

«Это шанс для людей примерить на себя несколько ролей, возможно, помочь им разобраться в своей собственной сексуальности», — объяснял это позже Тим.

Он получал письма от зрителей, которые благодарили его за то, что их мир стал шире. Среди тех, кого «Рокки Хоррор» покорил безоговорочно, был и лидер Queen Фредди Меркьюри. Увидев Карри на сцене и на экране, Меркьюри проникся к нему глубочайшим уважением.

Они стали близкими друзьями, и эта дружба длилась долгие годы. Карри, будучи страстным садоводом, даже занимался дизайном сада в доме Меркьюри.

Зависимость и поиск новых ролей

Жизнь и смерть актера Тима Карри. Фото: www.globallookpress.com/KPA

Тим Карри опасался, что его навсегда закрепят за одним образом.

«То первое выступление, которое представило меня всем, было настолько безумным, настолько вызывающим… Некоторое время я был очень тихим мальчиком, чтобы люди поняли: это не обязательно был я», — говорил позже актер.

Он сознательно брался за самые разные проекты: злодей Рустер Ханниган в «Энни» (1982), консьерж мистер Гектор в «Один дома 2», а в 1990-м — жуткий Пеннивайз в экранизации «Оно» Стивена Кинга.

«Моей задачей было дать Тиму сцену и не мешать ему. Он был как Робин Уильямс — привносил в роль спонтанную импровизацию», — вспоминал позже режиссер Томми Ли.

Он трижды номинировался на «Тони» — за «Амадея», «Мой любимый год» и «Спамалот». Но за кулисами блеска скрывалась тень.

В 1980-е Карри увлекся наркотиками. Зависимость длилась несколько лет, но он сумел вырваться.

Инсульт и инвалидность Тима Карри

Жизнь и смерть актера Тима Карри. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

В 2012 году Тим Карри пришел на обычный сеанс массажа. Он чувствовал себя совершенно нормально и не замечал никаких тревожных симптомов.

Однако массажист, работая с ним, заметил что-то неладное и предложил вызвать врача. Карри удивился — он не чувствовал ни боли, ни слабости, ни головокружения. Ему казалось, что все в порядке, и он попытался отмахнуться от этих слов.

Но массажист настоял, и скорая помощь все же приехала. В больнице актеру сделали обследование и диагностировали обширный инсульт.

«Это было так странно. Я тогда принимал массаж, а массажист сказал: „Мне кажется, нам стоит вызвать врача“. Мне казалось, я чувствовал себя прекрасно, у меня не было симптомов», — говорил он позже.

Инсульт подкосил его физически и эмоционально. В больнице выяснилось, что его мозг заполнен кровью, и требуется немедленная операция.

«Оказалось, что мой мозг был настолько воспален или настолько заполнен кровью, что часть кости черепа пришлось удалить и имплантировать в мой живот, чтобы сохранить мой мозг… и меня — живым», — вспоминал Карри.

Он также рассказал, что врачи удалили два тромба, а череп буквально раздробили, чтобы спасти ему жизнь.

«Когда я вышел из больницы, мне пришлось носить что-то вроде защитного шлема, потому что мой мозг буквально был открыт воздействию внешней среды. Это был не мой лучший образ, но, по крайней мере, не было толп людей, которые смотрели бы на меня или осуждали», — рассказывал актер.

Несмотря ни на что, голос — тот самый, который озвучивал мультфильмы и видеоигры, — остался с Карри. Но речь восстанавливалась долго.

«Я все еще не могу ходить, поэтому я в этом дурацком кресле, и это очень ограничивает. Так что я не буду петь и танцевать в ближайшее время. У меня все еще серьезные проблемы с левой ногой», — говорил он в интервью 2020-х годов.

Мемуары, личная жизнь и последние годы Тима Карри

Жизнь и смерть актера Тима Карри. Фото: www.globallookpress.com/Lisa O'Connor

В 2025 гоу Карри выпустил мемуары «Бродяга». В них он с присущей ему честностью рассказал о карьере, но категорически отказался раскрывать детали личной жизни.

«Я гарантирую вам, если это важно, что я испытал настоящую любовь, настоящее разочарование и все, что между ними, включая немалые разрушения. Я любил и был любим, и я надеюсь, что вы тоже. Но я не интересуюсь вашими романами. Подробности моих сердечных или постельных дел — вежливо говоря — не ваше собачье дело», — категорически заявлял Карри.

Карри никогда не был женат и не имел детей, по крайней мере официально. Последние годы жизни актер провел прикованным к инвалидному креслу. В одном из последних интервью актер признался, что не боится смерти.