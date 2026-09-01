Заготавливаем помидоры на зиму: лучший рецепт домашних вяленых томатов в масле

Вяленые томаты в масле — это не просто заготовка, а настоящий кулинарный бриллиант, способный превратить самое скромное блюдо в изысканное угощение. Они хороши везде: в утреннем сэндвиче, в праздничном канапе, в горячей пасте и в свежем салате.

В магазинах такая баночка стоит немалых денег, но приготовить этот деликатес дома вполне реально. Шеф-повар Зинаида Тарантинова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала обо всех хитростях приготовления.

Выбираем правильные помидоры для вяления

Заготовки на зиму из помидоров: рецепты вяленых томатов в масле. Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Основа успеха — правильный выбор сырья. Для вяления нужны плотные, мясистые томаты с минимальным содержанием сока и семян. Идеальный вариант — сорта сливовидной или удлиненной формы. У них толстые стенки, мало воды и плотная мякоть, которая хорошо держит форму.

Крупные салатные помидоры с рыхлой структурой не подходят — они содержат слишком много жидкости, долго теряют влагу и сильно уменьшаются в размерах. Перезревшие, помятые или поврежденные плоды тоже стоит отложить в сторону.

Подготовка помидоров к вялению

Заготовки на зиму из помидоров: рецепты вяленых томатов в масле. Фото: www.globallookpress.com/R. Koenig

Помидоры нужно тщательно вымыть и обсушить бумажными полотенцами — лишняя влага ни к чему. Затем каждый плод разрезают вдоль на две половинки (если помидоры крупные, можно на четвертинки). С помощью чайной ложки удаляют семена и сок, оставляя только плотную мякоть. Семена — лишняя влага, замедляющая процесс вяления, поэтому их стоит удалять безжалостно.

Подготовленные половинки выкладывают на противень срезом вверх, слегка присаливают — примерно половина чайной ложки соли на килограмм томатов. По желанию добавляют щепотку сахара и сушеные травы. Завершающий штрих — сбрызнуть оливковым маслом, буквально пару столовых ложек на весь противень.

Три способа приготовления вяленых томатов: заготовки на зиму

Заготовки на зиму из помидоров: рецепты вяленых томатов в масле. Фото: 5-tv.ru

Духовка

Самый доступный и распространенный метод. Духовку разогревают до 100–120 градусов. Противень с помидорами отправляют внутрь, дверцу оставляют слегка приоткрытой — это нужно для выхода влаги. Время сушки варьируется от четырех до шести часов.

Есть нюанс: чем ниже температура, тем дольше процесс, но лучше сохраняется вкус. Некоторые рекомендуют начинать с 130 градусов на 40 минут, затем снижать до 100 градусов на два-три часа, а потом до 90 градусов еще на час-два. Оптимальный компромиссный вариант — 70–80 градусов в течение восьми-девяти часов. При такой температуре томаты сохраняют максимум аромата и не превращаются в угольки.

Электросушилка

Если у вас есть дегидратор, процесс становится проще и надежнее. Половинки раскладывают на решетках срезом вверх, выставляют температуру 50–70 градусов, и сушка длится 8–12 часов. В дегидраторе горячий воздух циркулирует равномерно, риск пригорания практически исключен. Многие хозяйки сушат при 70 градусах семь-десять часов — и получают стабильный результат.

Естественная сушка на солнце

Этот способ больше для энтузиастов, но он дает самый аутентичный вкус. Помидоры раскладывают на решетке, накрывают марлей от насекомых и выставляют на солнце в сухое хорошо проветриваемое место. На ночь заготовку нужно убирать в помещение, чтобы она не впитала ночную влагу. Весь процесс занимает от трех до семи дней — все зависит от погоды. В условиях повышенной влажности или прохлады этот метод становится ненадежным, лучше не рисковать и использовать духовку или дегидратор.

Готовые томаты заметно уменьшаются в объеме — из пяти килограммов свежих плодов получается около 900 граммов вяленых. Они становятся сморщенными, эластичными и мягкими, краешки подсыхают и слегка загибаются вверх. При нажатии пальцем они должны быть податливыми, но на пальце не должно оставаться влаги.

Важное предостережение: не стоит превращать томаты в хрустящие чипсы. Для хранения в масле они должны сохранять небольшую гибкость и мягкость. Если кусочки крошатся при прикосновении — пересушили, и они уже непригодны; лучше использовать их как приправу для супов или соусов.

Ингридиенты для рецепта вяленых томатов в масле: заготовки на зиму

Заготовки на зиму из помидоров: рецепты вяленых томатов в масле. Фото: 5-tv.ru

Классический набор специй для вяленых томатов — чеснок и прованские или итальянские травы. Но вы можете смело экспериментировать: тимьян, розмарин, базилик, орегано — и по отдельности, и в сочетаниях.

На один килограмм томатов понадобится:

Чеснок — два-три зубчика;

Смесь сушеных трав — половина или одна чайная ложка;

Острый красный перец — по желанию;

Оливковое масло первого холодного отжима — примерно 150 миллилитров (лучше брать масло с нейтральным вкусом, чтобы не перебивать аромат помидоров).

Чеснок лучше нарезать тонкими пластинками, а не давить через пресс — так он равномернее распределится по банке и не даст горечи.

Заливка вяленых помидоров маслом: заготовки на зиму из томатов

Заготовки на зиму из помидоров: рецепты вяленых томатов в масле. Фото: 5-tv.ru

Когда томаты остыли, приступаем к сборке заготовки.

Банки и крышки обязательно стерилизуют любым удобным способом. Берите небольшие емкости — так удобнее закладывать, и после открытия содержимое не залеживается.

На дно банки наливают немного масла. Слоями укладывают томаты шкуркой вниз, чеснок, травы, снова томаты. Кладите плотно, но без излишнего давления.

Заливка маслом: оно должно полностью покрывать томаты, сверху должен оставаться слой масла толщиной примерно семь-десять миллиметров. Можно использовать как холодное, так и горячее масло.

Горячая заливка — более надежный способ для долгого хранения. Оливковое масло нагревают почти до кипения и заливают в банки до краев. Затем банки закрывают крышками и оставляют до полного остывания.

Условия хранения и срок годности вяленых помидоров в масле

Заготовки на зиму из помидоров: рецепты вяленых томатов в масле. Фото: 5-tv.ru

Условия хранения зависят от способа заливки:

С горячим прокаленным маслом банки хранятся при комнатной температуре, а после вскрытия — в холодильнике.

С холодным маслом заготовку лучше сразу убрать в холодильник или погреб. Оптимальная температура хранения — не выше 10–15 градусов тепла. Срок годности таких томатов — до шести месяцев.

Важно: после открытия банку нужно использовать в течение одной-двух недель, и содержимое хранится только в холодильнике.

В какие блюда добавлять вяленые томаты в масле

Заготовки на зиму из помидоров: рецепты вяленых томатов в масле. Фото: 5-tv.ru

Вяленые томаты — универсальный продукт, который пригодится на любой кухне:

как самостоятельная закуска — с моцареллой и подсушенным хлебом;

для брускетт — творожный сыр с кусочками вяленого томата на багете;

в пасте — измельчите и добавьте в соус для спагетти;

в пицце — вместо свежих помидоров или в дополнение к ним;

в салатах — особенно хорошо сочетаются с рукколой и пармезаном;

в омлетах — несколько кусочков добавят пикантности завтраку;

для соуса песто — взбейте вяленые томаты с орехами и маслом.

Масло из банки — идеальная заправка для салатов и овощей.