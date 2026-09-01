Заготавливаем помидоры на зиму: лучший рецепт домашних вяленых томатов в масле
Эту закуску можно есть как самостоятельное блюдо, так и добавлять в другие — от пасты до бутербродов.
Фото: 5-tv.ru
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Вяленые томаты в масле — это не просто заготовка, а настоящий кулинарный бриллиант, способный превратить самое скромное блюдо в изысканное угощение. Они хороши везде: в утреннем сэндвиче, в праздничном канапе, в горячей пасте и в свежем салате.
В магазинах такая баночка стоит немалых денег, но приготовить этот деликатес дома вполне реально. Шеф-повар Зинаида Тарантинова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала обо всех хитростях приготовления.
Выбираем правильные помидоры для вяления
Основа успеха — правильный выбор сырья. Для вяления нужны плотные, мясистые томаты с минимальным содержанием сока и семян. Идеальный вариант — сорта сливовидной или удлиненной формы. У них толстые стенки, мало воды и плотная мякоть, которая хорошо держит форму.
Крупные салатные помидоры с рыхлой структурой не подходят — они содержат слишком много жидкости, долго теряют влагу и сильно уменьшаются в размерах. Перезревшие, помятые или поврежденные плоды тоже стоит отложить в сторону.
Подготовка помидоров к вялению
Помидоры нужно тщательно вымыть и обсушить бумажными полотенцами — лишняя влага ни к чему. Затем каждый плод разрезают вдоль на две половинки (если помидоры крупные, можно на четвертинки). С помощью чайной ложки удаляют семена и сок, оставляя только плотную мякоть. Семена — лишняя влага, замедляющая процесс вяления, поэтому их стоит удалять безжалостно.
Подготовленные половинки выкладывают на противень срезом вверх, слегка присаливают — примерно половина чайной ложки соли на килограмм томатов. По желанию добавляют щепотку сахара и сушеные травы. Завершающий штрих — сбрызнуть оливковым маслом, буквально пару столовых ложек на весь противень.
Три способа приготовления вяленых томатов: заготовки на зиму
Духовка
Самый доступный и распространенный метод. Духовку разогревают до 100–120 градусов. Противень с помидорами отправляют внутрь, дверцу оставляют слегка приоткрытой — это нужно для выхода влаги. Время сушки варьируется от четырех до шести часов.
Есть нюанс: чем ниже температура, тем дольше процесс, но лучше сохраняется вкус. Некоторые рекомендуют начинать с 130 градусов на 40 минут, затем снижать до 100 градусов на два-три часа, а потом до 90 градусов еще на час-два. Оптимальный компромиссный вариант — 70–80 градусов в течение восьми-девяти часов. При такой температуре томаты сохраняют максимум аромата и не превращаются в угольки.
Электросушилка
Если у вас есть дегидратор, процесс становится проще и надежнее. Половинки раскладывают на решетках срезом вверх, выставляют температуру 50–70 градусов, и сушка длится 8–12 часов. В дегидраторе горячий воздух циркулирует равномерно, риск пригорания практически исключен. Многие хозяйки сушат при 70 градусах семь-десять часов — и получают стабильный результат.
Естественная сушка на солнце
Этот способ больше для энтузиастов, но он дает самый аутентичный вкус. Помидоры раскладывают на решетке, накрывают марлей от насекомых и выставляют на солнце в сухое хорошо проветриваемое место. На ночь заготовку нужно убирать в помещение, чтобы она не впитала ночную влагу. Весь процесс занимает от трех до семи дней — все зависит от погоды. В условиях повышенной влажности или прохлады этот метод становится ненадежным, лучше не рисковать и использовать духовку или дегидратор.
Готовые томаты заметно уменьшаются в объеме — из пяти килограммов свежих плодов получается около 900 граммов вяленых. Они становятся сморщенными, эластичными и мягкими, краешки подсыхают и слегка загибаются вверх. При нажатии пальцем они должны быть податливыми, но на пальце не должно оставаться влаги.
Важное предостережение: не стоит превращать томаты в хрустящие чипсы. Для хранения в масле они должны сохранять небольшую гибкость и мягкость. Если кусочки крошатся при прикосновении — пересушили, и они уже непригодны; лучше использовать их как приправу для супов или соусов.
Ингридиенты для рецепта вяленых томатов в масле: заготовки на зиму
Классический набор специй для вяленых томатов — чеснок и прованские или итальянские травы. Но вы можете смело экспериментировать: тимьян, розмарин, базилик, орегано — и по отдельности, и в сочетаниях.
На один килограмм томатов понадобится:
- Чеснок — два-три зубчика;
- Смесь сушеных трав — половина или одна чайная ложка;
- Острый красный перец — по желанию;
- Оливковое масло первого холодного отжима — примерно 150 миллилитров (лучше брать масло с нейтральным вкусом, чтобы не перебивать аромат помидоров).
Чеснок лучше нарезать тонкими пластинками, а не давить через пресс — так он равномернее распределится по банке и не даст горечи.
Заливка вяленых помидоров маслом: заготовки на зиму из томатов
Когда томаты остыли, приступаем к сборке заготовки.
Банки и крышки обязательно стерилизуют любым удобным способом. Берите небольшие емкости — так удобнее закладывать, и после открытия содержимое не залеживается.
На дно банки наливают немного масла. Слоями укладывают томаты шкуркой вниз, чеснок, травы, снова томаты. Кладите плотно, но без излишнего давления.
Заливка маслом: оно должно полностью покрывать томаты, сверху должен оставаться слой масла толщиной примерно семь-десять миллиметров. Можно использовать как холодное, так и горячее масло.
Горячая заливка — более надежный способ для долгого хранения. Оливковое масло нагревают почти до кипения и заливают в банки до краев. Затем банки закрывают крышками и оставляют до полного остывания.
Условия хранения и срок годности вяленых помидоров в масле
Условия хранения зависят от способа заливки:
С горячим прокаленным маслом банки хранятся при комнатной температуре, а после вскрытия — в холодильнике.
С холодным маслом заготовку лучше сразу убрать в холодильник или погреб. Оптимальная температура хранения — не выше 10–15 градусов тепла. Срок годности таких томатов — до шести месяцев.
Важно: после открытия банку нужно использовать в течение одной-двух недель, и содержимое хранится только в холодильнике.
В какие блюда добавлять вяленые томаты в масле
Вяленые томаты — универсальный продукт, который пригодится на любой кухне:
- как самостоятельная закуска — с моцареллой и подсушенным хлебом;
- для брускетт — творожный сыр с кусочками вяленого томата на багете;
- в пасте — измельчите и добавьте в соус для спагетти;
- в пицце — вместо свежих помидоров или в дополнение к ним;
- в салатах — особенно хорошо сочетаются с рукколой и пармезаном;
- в омлетах — несколько кусочков добавят пикантности завтраку;
- для соуса песто — взбейте вяленые томаты с орехами и маслом.
Масло из банки — идеальная заправка для салатов и овощей.
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