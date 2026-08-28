Уже с большим животиком: Егор Бероев показал, как счастлив с молодой беременной женой

Егора Бероева и Ксению Алферову более 20 лет считали одной из самых идеальных пар российского шоу-бизнеса. Тем удивительнее были новости о том, что актер женился на другой женщине, которая, к тому же, сильно младше него. И он уже готовится снова стать папой!

Если у Бероева в жизни белая полоса, то у его бывшей супруги нет, ведь недавно в семье актрисы произошло горе.

Новая глава: Бероев готовится стать отцом

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Недавно стало известно, что 48-летний Егор Бероев и его 22-летняя супруга Анна Панкратова готовятся к пополнению в семье. Причем поначалу супруги не подтверждали информацию о беременности, но на днях на представлении сериала «Марик» все смогли увидеть заметно округлившийся живот молодой супруги актера — она предположительно находится на шестом-седьмом месяце беременности.

По Егору Бероеву и Анне Панкратовой видно, насколько они счастливы друг с другом.

«В ноябре 2022 года я ушел жить отдельно на съемную квартиру. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026-м году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной», — объяснил актер в одном из интервью.

И неудивительно, что он до последнего скрывал беременность своей молодой жены. Актер всегда отличался закрытостью в вопросах личной жизни, и нынешняя ситуация — не исключение. Однако он все же признался, что отношения с Анной у него завязались благодаря фильму «Кукла».

«Это произошло уже после съемок фильма, которые прошли в 2024-м… Знаете, вообще-то я стараюсь ни с кем не обсуждать свою личную жизнь. И от журналистики в своем доме пытаюсь максимально дистанцироваться. Мы с Аней не объявляли о наших отношениях. Думаю, объявим как-нибудь, но мне бы хотелось это сделать самому, а не как в песне Высоцкого: „Ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам“. Но, к сожалению, у нас сейчас такое время», — говорил он.

«Я в вечности жена»: что говорит Ксения Алферова о бывшем муже

www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

В откровенном интервью Лауре Джугелии 51-летняя актриса прокомментировала и развод, и поспешную женитьбу бывшего мужа. Особенно ее задели слова Бероева о том, что их отношения закончились еще в 2022 году. Алферова назвала этот пост бывшего супруга неудачной импровизацией.

«Со мной это не было согласовано. Это какая-то импровизация неудачная, на мой взгляд, о которой, я уверена, он уже много раз пожалел… Слова подобраны, наверное, не совсем верно», — отметила актриса.

По ее словам, официально развод действительно состоялся 16 мая 2025 года. Но все самое страшное случилось не четыре года назад, а позже. Как заявила артистка, расстались они с Бероевым не в 2022-м, а в 2023-м.

Но, пожалуй, самая сильная цитата Алферовой — о венчании, которое для нее остается нерушимым:

«Нравится мне это или не нравится, я в вечности жена, не на бумаге. С венчанием это ровно так. Обряд развенчания? Нет, такого нет!» — горько сказала актриса.

Несмотря на все трудности, актриса сохраняет удивительное достоинство. На вопрос о взаимных обидах она ответила мудро:

«Ему есть за что сказать „прости“. И мне есть. А как может быть в семейной жизни по-другому?».

В конце августа у актрисы случилось еще одно горе: 28 августа она сообщила о смерти своей бабушки Ксении Архиповны Алферовой, ушедшей на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне. В своем посте актриса назвала бабушку «Бамой».

«Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель. Царствие ей небесное. Помолитесь о рабе Божией Ксении и закажите сорокоуст, пожалуйста. Ее душе важные испытания в ближайшие дни предстоят», — написала она.

Ксения Архиповна — ветеран войны, награжденная орденом Отечественной войны II степени, — была для внучки главным нравственным ориентиром. Именно в честь нее Алферова получила свое имя. До последних дней бабушка сохраняла ясность ума и чувство юмора, а в январе 2026-го, на свое 104-летие, желала всем «не терять, а находить в жизни все новое».

Анна Панкратова: балерина, изменившая жизнь Бероева

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Кто же та самая девушка, ради которой Егор Бероев оставил семью после 25 лет брака по мнению его бывшей супруги?

Анна Панкратова — 21-летняя балерина и актриса из Подмосковья. Она училась в столичном колледже, где ее и заметил Бероев. Актер выбрал Анну на главную роль в своем режиссерском дебюте — фильме «Кукла», а также задействовал ее в своем новом сериале «Марик».

Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. Но самое неожиданное даже не это: Анна всего на три года старше дочери Бероева от Ксении Алферовой — Евдокии. А теща Бероева, мать Анны, младше его на пять лет. Эти цифры породили в сети бурное обсуждение, но самих супругов, судя по всему, они не смущают.

СМИ пишут, что после замужества Анна якобы дистанцировалась от прежнего окружения. О том, как развиваются их отношения, публика знает немного — Бероев традиционно держит личную жизнь за семью замками.

История любви: как распалась одна из главных пар российского кино

www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Егор Бероев и Ксения Алферова познакомились в конце 1990-х на пресс-конференции. Бероев ухаживал красиво: каждый день в течение месяца в квартиру бабушки Алферовой доставляли букеты тюльпанов. В ноябре 2001-го они сыграли сказочную свадьбу, которую организовал отчим Ксении — знаменитый Александр Абдулов.

В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. Но этому счастью предшествовала трагедия: Алферова рассказывала, что они потеряли двух детей на больших сроках.

«У нас было два ребенка, которых мы потеряли. Это были преждевременные роды на достаточно большом сроке. Это пережить довольно сложно, это то, что остается с тобой всегда. Пары после таких потерь расстаются. Это очень страшное испытание», — признавалась актриса.

Тогда пара выдержала. Но брак, как выяснилось, трещал по швам уже давно. По словам Ксении, причиной стал комплекс всего. Она поставила мужу ультиматум: либо они что-то меняют в отношениях, либо их пути расходятся. И после этого Бероев решил жить отдельно.

Интересно, что Бероев не разводился до тех пор, пока дочери не исполнилось 18 лет — то есть до 2025 года. О том, что брак распался, стало известно весной того же года, когда Алферова стала появляться на публике без обручального кольца.