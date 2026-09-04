Вы сами делаете ребенка толстым: психолог о диетах, воровстве конфет и РПП
Расстройство пищевого поведения, как правило, формируется еще в детстве. Какие ошибки допускают родители, пытаясь уберечь дитя от лишних килограммов?
Фото, видео: www.globallookpress.com/West Coast Surfer
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Почему дети, которых в детстве сажали на диету, во взрослом возрасте часто набирают еще больше? Что вообще отвечает за формирование у ребенка расстройств пищевого поведения (РПП)? И как это можно предотвратить?
На эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила клинический психолог, специалист по лечению РПП Ирина Ушкова.
Ожирение — не равно РПП
Согласно трансдиагностической модели Кристофера Фейрберна, РПП можно определить по трем критериям: излишняя значимость фигуры и веса, жесткие пищевые правила, а также приступы переедания (объективные или субъективные) и компенсаторное поведение. Иными словами, проблема не в килограммах, а в отношении к еде и к себе.
«У человека может быть ожирение и не быть расстройств пищевого поведения, может быть расстройство пищевого поведения и не быть ожирения. Это две разные вещи», — отметила эксперт.
Сколько должен весить ребенок
Взрослый индекс массы тела здесь не работает. Для оценки веса ребенка используются процентили — и диапазон нормы гораздо шире: от 5 до 85 процентилей. Это означает, что худощавость или полнота в детстве — часто просто вариант нормы.
«Детям, слава богу, положено быть разными — они могут быть худощавыми, могут быть полноватыми, это совершенно нормально, ни о чем не говорит», — подчеркивает Ушкова.
Проблема начинается тогда, когда ребенка или подростка начинают сравнивать с другими или сажают на диету только потому, что он не вписывается в усредненные стандарты.
Как не довести ребенка до РПП
Самая опасная ошибка — диета. По словам эксперта, диетические ограничения у детей почти всегда приводят к обратному эффекту.
«Чем раньше сажают ребенка на диету, тем больше у него риски развития расстройств пищевого поведения и нефизиологического повышения веса во взрослом возрасте», — предупреждает психолог.
Она поясняет: если ребенку удается строго соблюдать диету, это может перерасти в нервную анорексию — жизнеугрожающее состояние. Если же не удается — формируется нездоровое отношение к еде, недоверие к родителям, а также компенсаторное переедание в тайне.
«Если ребенка ограничивают в еде, естественно, он найдет способы эту еду получить. Дети воруют конфеты, прячут их, находят крошки под кроватью — и это не дефект воли, это естественное последствие ограничений», — отметила Ирина.
Критика внешности - прямой путь к РПП
Ушкова обращает внимание на то, что критиковать ребенка за вес — прямой путь к РПП. Но даже безобидные, на первый взгляд, замечания могут нанести удар.
«Любые комментарии по поводу веса могут подстегнуть развитие расстройства. Прямая критика — „ты слишком худая“, „ты слишком полная“, „посмотри, какой у тебя живот“ — это самое вредное. Но даже если мама говорит: „Ты у меня красавица, а я жирная и ужасная“ — этого достаточно, чтобы у ребенка сформировалась установка: вес — это настолько важно, что я ни в коем случае не должна разочаровать маму», — объясняет она.
Опасны и комментарии о еде — деление на «хорошие» и «плохие» продукты. Эксперт настаивает: любая еда имеет место в разумных количествах.
«Та же вода — когда ее мало, это плохо, но когда избыток, это тоже угрожает жизни. С едой примерно та же история», - отмечает специалист.
Пищевое насилие детей
Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Birgit Koch; 5-tv.ru
Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда ребенка заставляют доедать. Это не менее травматично, чем недокармливать. В обоих случаях человек теряет связь с сигналами собственного тела — не чувствует голод и сытость.
«Это грани одного и того же пищевого насилия. Ограничения в питании более опасны, чем переедание, потому что они разрушают доверие к себе. Если контакт с телом сохраняется, мы можем доверять сигналам голода и сытости — это лучший счетчик калорий, который у нас есть», — заметила специалист.
Что могут сделать родители для профилактики РПП у ребенка
Не все зависит от семьи, признает психолог: есть генетические, биологические, социальные факторы, влияние СМИ и соцсетей. Но родители могут создать здоровую среду.
«Обеспечить ребенка регулярным питанием — это муторная и сложная работа. Нам, взрослым, и себя-то не всегда хочется кормить, а тут нужно следить за режимом. Питание должно быть сбалансированным: сложные углеводы — макароны, картофель, рис — обязательны. И важно на регулярной основе включать то, что традиционно считается „неполезным“ — десерты, чипсы, — чтобы у подростка не возникло запретной тяги», — отметила эксперт.
И, кстати, воровство конфет в таком случае не будет признаком асоциального поведения. И, тем более, родителю не стоит удивляться тому, что ребенок вместо чего-то нужного накупил себе снэков и газировки…
Кроме того, Ирина Ушкова советует помогать ребенку нормализовать сон, снижать давление чрезмерной учебной нагрузки и учить экологичным способам справляться с эмоциями — вместо того чтобы заедать стресс или голодать.
Признаки РПП у ребенка: как распознать и когда бить тревогу
Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress/com/Bahnmueller; 5-tv.ru
- Повышенная озабоченность весом;
- Резкое снижение веса (в подростковом возрасте нормой является набор, а не потеря);
- Изменение пищевых привычек, отказ от целых групп продуктов;
- Пропуск приемов пищи, обман (например, найденный нетронутый перекус в рюкзаке);
- Посещение туалета после еды с подозрительными звуками;
- Навязчивая физическая активность, «нашагивание» шагов, особенно дома.
«Если родители замечают это, важно действовать. Многие случаи РПП у подростков можно предотвратить, а если начать лечение на ранней стадии — прогноз почти стопроцентно благоприятный. Чем дольше человек болеет, тем сложнее восстановление», — заметила Ирина Ушкова.
В идеале следует обратиться к специалистам — психологам и психиатрам, имеющим опыт работы именно с РПП. Это узкая область, и помощь должна быть профессиональной.
«Если диета началась в 12 лет, а родители обратились через полгода, мы почти всегда видим полное выздоровление без последствий. Если же подросток болеет три года — процесс идет намного медленнее», — объясняет эксперт.
Итоговый посыл Ушковой прост: не сажать детей на диеты, не критиковать внешность, не делить еду на плохую и хорошую, кормить регулярно и разнообразно, учить доверять своему телу. И помнить, что нормальный вес у детей может быть очень разным — и это нормально.
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