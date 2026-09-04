Вы сами делаете ребенка толстым: психолог о диетах, воровстве конфет и РПП

Почему дети, которых в детстве сажали на диету, во взрослом возрасте часто набирают еще больше? Что вообще отвечает за формирование у ребенка расстройств пищевого поведения (РПП)? И как это можно предотвратить?

На эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила клинический психолог, специалист по лечению РПП Ирина Ушкова.

Ожирение — не равно РПП

Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Согласно трансдиагностической модели Кристофера Фейрберна, РПП можно определить по трем критериям: излишняя значимость фигуры и веса, жесткие пищевые правила, а также приступы переедания (объективные или субъективные) и компенсаторное поведение. Иными словами, проблема не в килограммах, а в отношении к еде и к себе.

«У человека может быть ожирение и не быть расстройств пищевого поведения, может быть расстройство пищевого поведения и не быть ожирения. Это две разные вещи», — отметила эксперт.

Сколько должен весить ребенок

Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Chris Robbins

Взрослый индекс массы тела здесь не работает. Для оценки веса ребенка используются процентили — и диапазон нормы гораздо шире: от 5 до 85 процентилей. Это означает, что худощавость или полнота в детстве — часто просто вариант нормы.

«Детям, слава богу, положено быть разными — они могут быть худощавыми, могут быть полноватыми, это совершенно нормально, ни о чем не говорит», — подчеркивает Ушкова.

Проблема начинается тогда, когда ребенка или подростка начинают сравнивать с другими или сажают на диету только потому, что он не вписывается в усредненные стандарты.

Как не довести ребенка до РПП

Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress.com/R. Tscherwitschke CHROMORANGE

Самая опасная ошибка — диета. По словам эксперта, диетические ограничения у детей почти всегда приводят к обратному эффекту.

«Чем раньше сажают ребенка на диету, тем больше у него риски развития расстройств пищевого поведения и нефизиологического повышения веса во взрослом возрасте», — предупреждает психолог.

Она поясняет: если ребенку удается строго соблюдать диету, это может перерасти в нервную анорексию — жизнеугрожающее состояние. Если же не удается — формируется нездоровое отношение к еде, недоверие к родителям, а также компенсаторное переедание в тайне.

«Если ребенка ограничивают в еде, естественно, он найдет способы эту еду получить. Дети воруют конфеты, прячут их, находят крошки под кроватью — и это не дефект воли, это естественное последствие ограничений», — отметила Ирина.

Критика внешности - прямой путь к РПП

Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Ушкова обращает внимание на то, что критиковать ребенка за вес — прямой путь к РПП. Но даже безобидные, на первый взгляд, замечания могут нанести удар.

«Любые комментарии по поводу веса могут подстегнуть развитие расстройства. Прямая критика — „ты слишком худая“, „ты слишком полная“, „посмотри, какой у тебя живот“ — это самое вредное. Но даже если мама говорит: „Ты у меня красавица, а я жирная и ужасная“ — этого достаточно, чтобы у ребенка сформировалась установка: вес — это настолько важно, что я ни в коем случае не должна разочаровать маму», — объясняет она.

Опасны и комментарии о еде — деление на «хорошие» и «плохие» продукты. Эксперт настаивает: любая еда имеет место в разумных количествах.

«Та же вода — когда ее мало, это плохо, но когда избыток, это тоже угрожает жизни. С едой примерно та же история», - отмечает специалист.

Пищевое насилие детей

Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Birgit Koch; 5-tv.ru

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда ребенка заставляют доедать. Это не менее травматично, чем недокармливать. В обоих случаях человек теряет связь с сигналами собственного тела — не чувствует голод и сытость.

«Это грани одного и того же пищевого насилия. Ограничения в питании более опасны, чем переедание, потому что они разрушают доверие к себе. Если контакт с телом сохраняется, мы можем доверять сигналам голода и сытости — это лучший счетчик калорий, который у нас есть», — заметила специалист.

Что могут сделать родители для профилактики РПП у ребенка

Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky

Не все зависит от семьи, признает психолог: есть генетические, биологические, социальные факторы, влияние СМИ и соцсетей. Но родители могут создать здоровую среду.

«Обеспечить ребенка регулярным питанием — это муторная и сложная работа. Нам, взрослым, и себя-то не всегда хочется кормить, а тут нужно следить за режимом. Питание должно быть сбалансированным: сложные углеводы — макароны, картофель, рис — обязательны. И важно на регулярной основе включать то, что традиционно считается „неполезным“ — десерты, чипсы, — чтобы у подростка не возникло запретной тяги», — отметила эксперт.

И, кстати, воровство конфет в таком случае не будет признаком асоциального поведения. И, тем более, родителю не стоит удивляться тому, что ребенок вместо чего-то нужного накупил себе снэков и газировки…

Кроме того, Ирина Ушкова советует помогать ребенку нормализовать сон, снижать давление чрезмерной учебной нагрузки и учить экологичным способам справляться с эмоциями — вместо того чтобы заедать стресс или голодать.

Признаки РПП у ребенка: как распознать и когда бить тревогу

Ожирение ребенка и расстройство пищевого поведения у детей — причины и лечение. Фото: www.globallookpress/com/Bahnmueller; 5-tv.ru

Повышенная озабоченность весом;

Резкое снижение веса (в подростковом возрасте нормой является набор, а не потеря);

Изменение пищевых привычек, отказ от целых групп продуктов;

Пропуск приемов пищи, обман (например, найденный нетронутый перекус в рюкзаке);

Посещение туалета после еды с подозрительными звуками;

Навязчивая физическая активность, «нашагивание» шагов, особенно дома.

«Если родители замечают это, важно действовать. Многие случаи РПП у подростков можно предотвратить, а если начать лечение на ранней стадии — прогноз почти стопроцентно благоприятный. Чем дольше человек болеет, тем сложнее восстановление», — заметила Ирина Ушкова.

В идеале следует обратиться к специалистам — психологам и психиатрам, имеющим опыт работы именно с РПП. Это узкая область, и помощь должна быть профессиональной.

«Если диета началась в 12 лет, а родители обратились через полгода, мы почти всегда видим полное выздоровление без последствий. Если же подросток болеет три года — процесс идет намного медленнее», — объясняет эксперт.

Итоговый посыл Ушковой прост: не сажать детей на диеты, не критиковать внешность, не делить еду на плохую и хорошую, кормить регулярно и разнообразно, учить доверять своему телу. И помнить, что нормальный вес у детей может быть очень разным — и это нормально.