Если бы «Человека-паука» снимали в России: кого могли сыграть Харламов, Куценко и Омаров
Не только же богатырей играть российским актерам!
Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», реж. Дестин Дэниел Креттон, 2026 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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«Человек-паук» давно вышел за пределы комиксов и превратился в одного из самых узнаваемых героев мировой поп-культуры. Каждая новая экранизация вызывает бурные споры: зрители обсуждают сюжет, спецэффекты и, конечно, актерский состав. Но каким получился бы культовый блокбастер, если бы его снимали в России?
5-tv.ru пофантазировал, кто из отечественных звезд мог бы сыграть Питера Паркера, его друзей и противников — и собрал собственный актерский состав российского «Человека-паука» с элементами юмора.
Человек-паук — Гарик Харламов
Главная роль в российской версии досталась бы актеру и юмористу Гарику Харламову. Его Человек-паук вряд ли молча сражался бы с противниками и сохранял серьезное выражение лица в критические моменты.
Супергерой в исполнении Харламова превратил бы каждую встречу со злодеем в импровизированное комедийное шоу. Он отпускал бы язвительные замечания, высмеивал грозные планы врагов и находил повод для шутки даже тогда, когда над городом нависала смертельная опасность.
Обычная жизнь Питера Паркера тоже складывалась бы непросто. Герой опаздывал бы на важные встречи, придумывал нелепые оправдания и безуспешно пытался скрыть от близких свою вторую жизнь. При этом за внешней беспечностью оставался бы человек, готовый прийти на помощь, когда ситуация становится по-настоящему серьезной.
Нед Лидс — Дмитрий Журавлев
Лучший друг Питера, который позже становится его главным врагом (в комиксах), — персонаж сложный и многогранный. В российском прочтении на эту роль идеально подошел бы Дмитрий Журавлев — актер, известный по ролям обаятельных, но слегка нелепых персонажей.
Его помогал бы Питеру следить за происходящим в городе, разбираться с техникой и искать слабые места противников. Правда, выполнение ответственных заданий регулярно оборачивалось бы неожиданными проблемами: программа зависала бы в самый неподходящий момент, важные сведения случайно отправлялись бы не тому адресату, а секретная операция превращалась бы в череду комичных недоразумений.
Мэри Джейн Уотсон — Мила Ершова
Эм-Джей — это девушка, которая разбивает сердца и вдохновляет героев на подвиги. В российском фильме на эту роль логично пригласить Милу Ершову — молодую актрису с яркой внешностью и обаянием.
Ее Мэри Джейн была бы не просто возлюбленной Питера, а самостоятельной героиней с непростым характером. Она бы пела в московских кофейнях, рисовала граффити в переходе на Тверской и постоянно попадала в неприятности, из которых ее спасал Паук. А когда он предлагал ей помощь, отвечала бы: «Я и сама справлюсь, спасибо».
Фрэнк Касл / Каратель — Гоша Куценко
Каратель — это персонаж, который не знает пощады. Он мстит за убитую семью и не признает полутонов. В российском кино на эту роль просто создан Гоша Куценко.
Касл в исполнении Куценко говорил бы мало, действовал решительно и не разделял бы оптимизма молодого супергероя. Каждый их совместный выход превращался бы в спор о том, как именно следует бороться с преступниками.
В финале Касл, конечно, заявил бы, что привык работать один, но появился бы именно в тот момент, когда Человеку-пауку особенно нужна поддержка.
Тетя Мэй — Елена Подкаминская
Тетя Мэй — это добрая, заботливая женщина, которая воспитала Питера после смерти его родителей. В российском варианте на эту роль идеально подходит Елена Подкаминская — актриса с теплой улыбкой и материнской энергетикой.
Ее тетя Мэй была бы не просто домохозяйкой, а женщиной с характером. Она бы пекла пироги с капустой, ругала Питера за опоздания и давала мудрые советы, которые он, конечно, пропускал мимо ушей. А когда в дом врывались злодеи, она бы первой хватала скалку и защищала племянника.
Джон Джеймсон — Курбан Омаров
И куда же без главного редактора The Daily Bugle? В комиксах Джона Джеймсона играет Дж. К. Симмонс — жесткий, бескомпромиссный босс, который требует от подчиненных сенсаций. В российском фильме на эту роль можно представить Курбана Омарова — бизнесмена и телеведущего, известного своим резким стилем общения.
Джон Джеймсон в исполнении Омарова стал бы жестким главредом, который постоянно отправлял бы Питера на поиски сенсаций, требовал новые фотографии Человека-паука и возмущался, если материал не набирал нужного количества просмотров.
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