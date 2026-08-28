«Мужики!» 45 лет спустя: кого из актеров не узнать, а кого уже нет в живых

Фильм «Мужики!..» (1981), снятый режиссером Искрой Бабич, стал одной из самых пронзительных драм советского кино. Картина была представлена в конкурсной программе 32-го Берлинского международного кинофестиваля, где получила почетное упоминание за лучшее воплощение человеческих отношений. Она запомнилась зрителям не только трогательным сюжетом, но и блестящим актерским ансамблем.

Спустя десятилетия судьбы артистов сложились по-разному: кто-то стал народным любимцем, кто-то отказался от кинематографа, а для кого-то картина оказалась одной из последних.

Александр Михайлов (Павел Зубов)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Александр Михайлов, исполнитель главной роли Павла Зубова, пришел в кино не по классическому для артиста пути. До начала актерской карьеры он успел освоить профессии электромеханика и сварщика.

Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. Детство будущего артиста прошло в Забайкалье в тяжелых послевоенных условиях. Семья жила крайне бедно, а мать бралась за разную работу, чтобы содержать сына.

В кино Михайлов дебютировал в 1973 году в фильме «Это сильнее меня», однако всесоюзную известность ему принесла картина «Мужики!..» — история шахтера Павла Зубова, который узнает о смерти бывшей невесты и принимает решение забрать к себе оставшихся сиротами детей.

В 1982 году по итогам опроса журнала «Советский экран» Михайлова признали лучшим актером года. В 1983-м за роль Павла Зубова он получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

Следом за «Мужиками!..» пришла еще одна легендарная работа — Василий Кузякин в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» 1984 года. Эта роль окончательно закрепила за Михайловым статус одного из главных народных героев советского экрана.

За свою карьеру он снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. В 1992 году ему было присвоено звание народного артиста России. Михайлов также преподает актерское мастерство во ВГИКе.

Сейчас Александру Михайлову 81 год. В октябре 2026-го ему исполнится 82. Артист продолжает время от времени появляться в кино и на телевидении, ездит по стране с творческими программами и встречается со зрителями.

Петр Глебов (отец Павла)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.; РИА Новости/Олег Ласточкин

К моменту съемок в «Мужиках!..» Петру Глебову было 66 лет. За плечами артиста уже была большая театральная и кинематографическая карьера.

Петр Глебов родился 14 апреля 1915 года в Москве в дворянской семье. Он окончил Оперно-драматическую студию имени Константина Станиславского и начал работать в театре.

После начала Великой Отечественной войны актер добровольно ушел на фронт. Он служил в зенитно-артиллерийском полку, защищавшем западный сектор Подмосковья от налетов немецкой авиации. Несмотря на четыре с половиной года фронтовой службы, Глебов, по его собственным воспоминаниям, не был ранен.

В кино артист впервые появился еще в 1940 году, однако всесоюзную известность ему принесла главная роль Григория Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», снятой Сергеем Герасимовым.

Глебов также участвовал в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение», снимался в картинах «Поднятая целина», «Балтийское небо», «Смертный враг», «Пламя» и других проектах. Его фильмография насчитывает более 50 работ.

В «Мужиках!..» Петр Глебов сыграл отца Павла. Эта картина не стала последней в его карьере: актер продолжал появляться на экране в 1980-х и начале 1990-х годов.

Петр Глебов ушел из жизни 17 апреля 2000 года, через три дня после своего 85-летия.

Вера Альховская (мать Павла)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.; Кадр из фильма "Чужая сторона", режиссер Георгий Дульцев, 1991г.

Вера Альховская сыграла мать Павла Зубова — женщину, которая отправила служившему в армии сыну роковое письмо о якобы неверной невесте. Обман на долгие годы разлучил Павла с любимой и родившейся у них дочерью.

Актриса родилась 12 марта 1924 года. В 1949-м она окончила Киевский театральный институт имени Ивана Карпенко-Карого.

Альховская работала в театрах Луганска, Архангельска, Иванова, Саратова и Горького. С 1965 по 1989 год она служила в Московском областном драматическом театре имени Александра Островского.

Кинокарьера актрисы была значительно скромнее театральной. До «Мужиков!..» она появилась в картине «Вкус хлеба». Именно роль матери Павла принесла Альховской широкую известность среди кинозрителей.

Впоследствии она снялась в фильмах «Прости меня, Алеша», «Первый парень», а также в нескольких других проектах.

Вера Альховская скончалась 13 января 2010 года в возрасте 85 лет.

Ирина Иванова (Полина, дочь Павла)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.; Кадр из телепрограммы "Привет, Андрей"

Ирина Иванова, сыгравшая Полину — дочь Павла Зубова, — стала известна именно благодаря «Мужикам!..». Для девочки эта работа оказалась единственной полноценной ролью в художественном кино.

До начала съемок Ирина пробовалась в фильм «Приключения Электроника». На роль ее не утвердили, но фотография девочки осталась в актерской картотеке. Там ее и заметила режиссер Искра Бабич, которая пригласила Иванову в свою картину.

После успеха «Мужиков!..» Ирине предлагали продолжить актерскую карьеру, однако она отказалась от съемок. Указанные в некоторых источниках роли в чешском фильме «Коля», сериале «Время покажет» и американской картине «The Scavenger: Sand and Blood» принадлежат другим актрисам с таким же именем.

Иванова работала регистратором в Госавтоинспекции, а позднее занялась разведением животных. Она вышла замуж и стала матерью троих детей.

На экран исполнительница роли Полины возвращалась только как участница документальных и телевизионных программ, посвященных фильму.

Анатолий Солоницын — (художник-алкоголик, отец Павлика)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.; legion-media

Анатолий Солоницын, сыгравший в «Мужиках!..» отца Павлика — спившегося художника, — для поклонников авторского кино остается культовой фигурой.

Он родился 30 августа 1934 года в городе Богородске Горьковского края. При рождении будущего артиста назвали Отто — в честь исследователя Арктики Отто Шмидта. Его отец был журналистом и работал ответственным секретарем газеты «Горьковская правда».

Наиболее известными стали работы Солоницына в картинах Андрея Тарковского. Он сыграл Андрея Рублева в одноименном фильме, доктора Сарториуса в «Солярисе», прохожего в «Зеркале» и Писателя в «Сталкере».

Утверждение о том, что Солоницын исполнил роль Криса Кельвина в «Солярисе», ошибочно: главного героя сыграл Донатас Банионис.

Всего в фильмографии Солоницына около 50 работ. В 1981 году на 31-м Берлинском международном кинофестивале он получил «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль в фильме «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского».

В «Мужиках!..» артисту досталась небольшая, но важная для развития сюжета роль. Картина стала одной из последних работ Солоницына.

Актер скончался 11 июня 1982 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал рак легкого.

Михаил Бузылев-Крецо (Степан, приемный сын Насти)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.; Кадр из сериала "Неизвестная версия", 2008-2009г.

Михаил Бузылев-Крэцо, исполнивший роль Степки — приемного сына Насти, — родился 26 августа 1976 года. На момент съемок ему было около четырех лет.

Михаил вырос в творческой цыганской семье. Его отец, актер и музыкант Дмитрий Бузылев-Крэцо, также снялся в «Мужиках!..», сыграв друга Павла по имени Арслан.

По сюжету Степка не разговаривал, хотя в жизни маленький Михаил был общительным ребенком. Поэтому во время работы ему приходилось постоянно напоминать, что его герой должен молчать.

После «Мужиков!..» Бузылев-Крэцо появился в эпизодических ролях в нескольких картинах, включая «Возвращение Будулая» и «Очи черные». Утверждение о том, что он снимался в фильме «Табор уходит в небо» 1976 года, вероятнее всего, возникло из-за путаницы с его отцом Дмитрием, который участвовал в этой картине.

Позднее Михаил работал в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», занимался музыкой и танцами, а также создал интернет-проект «Цвет нации». С 2012 года он состоит в Гильдии актеров кино России.

В августе 2026 года Михаилу Бузылеву-Крэцо исполнилось 50 лет. Он женат и воспитывает двоих детей.

Петр Крылов (Павлик, младший сын)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.; Кадр из сериала "Неизвестная версия", 2008-2009г.

Петр Крылов сыграл Павлика — сына Насти и художника, роль которого исполнил Анатолий Солоницын. Крылов родился в 1976 году в Москве, поэтому во время съемок ему было около пяти лет.

В картину мальчик попал благодаря своей матери — актрисе Вере Лесковой, сыгравшей в «Мужиках!..» продавщицу. Она привела сына на пробы и помогала режиссеру работать с детьми на площадке.

Роль Павлика осталась единственной актерской работой Крылова в художественном кино. В 2008 году он появился в документальном проекте, посвященном истории создания картины.

После школы Петр поступил в Московский государственный институт международных отношений, однако дипломатическую карьеру строить не стал. Он занялся бизнесом в сфере недвижимости и строительства.

Петра Крылова из «Мужиков!..» не следует путать с актером Петром Крыловым, родившимся 24 ноября 1987 года в Киеве и снимавшимся в сериалах. Это два разных человека.

Сейчас исполнителю роли Павлика около 50 лет. Он продолжает общаться с Михаилом Бузылевым-Крэцо и иногда появляется в передачах, посвященных фильму.

Мария Андрианова (тетя Устюша)

Кадр из фильма "Мужики!..", режиссер Искра Бабич, 1981г.

Мария Андрианова исполнила в фильме роль тети Устюши. Эта эпизодическая, но запоминающаяся героиня стала одной из многих работ в ее актерской биографии.

Андрианова родилась 10 августа 1920 года в селе Ермолово. В 1942-м она окончила Театральное училище имени Михаила Щепкина при Малом театре и была принята в его труппу. Позднее актриса работала в Сталинградском драматическом театре и во фронтовом филиале Малого театра.

С 1945 года Андрианова служила в Московском драматическом театре. В 1973-м ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Ее фильмография насчитывает более 20 работ. Она снималась в картинах «Поезд идет на восток», «Вступление», «А если это любовь?», «Капитанская дочка», «Возвращение чувств», а также в сериалах «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Рожденная революцией».

После «Мужиков!..» Андрианова появилась в фильмах «Месяц в деревне» и «Человек с аккордеоном». Актриса ушла из жизни 19 июля 2001 года в возрасте 80 лет.