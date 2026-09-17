Не прошел семейный кастинг? Почему дочь Яна Цапника откладывает замужество

Ян Цапник рассказал, почему до сих пор не стал тестем и дедушкой. Какого молодого человека звезда сериалов видит рядом с дочерью? Почему она не хочет, чтобы будущий муж был похож на отца? И в каких недостатках признался сам артист? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно звезда сериалов Ян Цапник вышел в свет со взрослой дочерью Елизаветой. Похвалился, что она окончила актерское училище и уже приступила к работе. Поклонники тепло приняли экранный дуэт начинающей актрисы с отцом и задались вопросом: почему такая красивая и самостоятельная девушка до сих пор свободна и живет с родителями?

«Я не знаю, не готов сейчас ни на что ответить, потому что эти вопросы ставят меня в тупик», — признается актер.

Цапнику на днях исполнилось 58 лет. Многие его ровесники уже носят статус бабушек и дедушек. У актрис Дарьи Юргенс и Галины Даниловой уже по две внучки. Может, сам актер не хочет отпускать от себя единственную дочь и отваживает женихов?

«Я всегда хочу вернуть время, когда она была маленькая. Лежит здесь (на груди. — Прим. ред.), что-то ручкой делает. Ее погладишь — потянется и уснет», — вспоминает Ян Цапник.

«Отцам очень тяжело, когда они именно папы дочек, потому что все-таки дочка — это твое продолжение, и ты хочешь, чтобы у нее было все самое-самое лучшее на свете. Поэтому, конечно, иногда и часто даже бывают такие случаи, когда отцы контролируют своих дочек», — говорит светский журналист Денис Сорокин.

А что, если строгий отец не только бракует кандидатов в зятья, но и полностью диктует взрослой дочери, как жить?

«Я, в принципе, за 25 лет жизни привыкла, что такое может происходить», — отмечает дочь артиста Елизавета Цапник.

Сам актер не скрывает: характер у него действительно не сахар.

«У меня характер-то такой, так себе. Я думаю, если бы мы все время были все вместе, наверное, было бы сложнее. Когда зубная паста лежит в другом месте, в голове уже дикий хаос и безумие начинается», — рассказывает актер.

Коллеги звезды подтверждают: у него сложный характер.

«С Яном Цапником я снималась. У меня есть фильм, мы с ним вместе играли. Профессия такая, что мы не высыпаемся и не доедаем. И бывает такое, что смена у тебя несколько месяцев подряд каждый день. Поэтому это вполне приемлемо, главное, во всем знать меру», — подчеркивает актриса Надежда Сысоева.

Дома Цапник требует от супруги и дочери порядка во всем. Его, к примеру, раздражают перегоревшие лампочки. А когда он не в духе после трудного рабочего дня, родные знают, что лучше молчать.

«Что-то тебя раздражает, что-то мешает. Когда у меня что-то не получается или над чем-то работаю, со мной общаться тяжелее, чем в обычной жизни», — делится артист.

Цапник уверяет: на съемках он лишнего не позволяет, да и с домашними вредничает только в бытовых вопросах. Во всем остальном актер — любящий муж и отец. С женой Галиной он уже 28 лет в законном браке.

Вместе пара пережила все типичные проблемы молодой семьи в 1990-е. Денег не хватало, с жильем было сложно. Ян открыто говорит, что у него были проблемы с зависимостью, и именно поддержка жены помогла ему справиться.

«Я просто человек увлекающийся. Не могу же я встать из-за стола спустя полчаса и уйти. Порой выпивал слишком много, но уже после двух таких дней мне становилось плохо, дольше пить не мог», — вспоминает Ян Цапник.

В дочери артист души не чает. К ее воспитанию и образованию он подошел очень серьезно. Елизавета отлично знает английский и французский, занималась боевыми искусствами, стрельбой и, конечно, актерским искусством.

Ян Цапник признается: бывал строг и требователен к дочери, потому что знал, насколько жесткий отбор в профессии. И теперь гордится тем, что дочь сама, без его протекции, получает роли.

«Нет. Да я шучу», — отвечает Елизавета Цапник на вопрос, должен ли будущий муж быть похожим на отца.

«А что здесь я могу изменить?» — спрашивает актер.

Елизавета рассказала: молодой человек у нее есть. И знакомство с родителями состоялось.

«Всегда хочется, чтобы это случилось быстрее. И всегда хочется, чтобы это было большое-большое счастье», — заявляет Ян Цапник.

Но пока девушка не спешит под венец. Ей интереснее карьера. Актеру ничего не остается, как только ждать ее решения.