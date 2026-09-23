Сказать «люблю» руками: учим базовые жесты для общения с глухонемыми

Представьте, что вы приехали в страну, языка которой не знаете. Вы пытаетесь объясниться жестами — показываете на чашку, изображаете пальцами что-то вроде «пить».

Местный житель кивает, но протягивает вам не кофе, а… счет. Знакомая ситуация? Примерно то же самое происходит, когда слышащий человек впервые пытается «поговорить» с глухим, полагая, что жесты универсальны.

Это, пожалуй, самый живучий миф о жестовом языке. На самом деле — нет. И история этого заблуждения уходит корнями в глубокое прошлое, когда люди вообще мало задумывались о том, что язык может быть не только звуковым.

23 сентября — Международный день жестовых языков. 5-tv.ru вместе с преподавателем русского жестового языка Дарьей Семеновой из центра образования и исследования жестового языка рассказывает, откуда они взялись, почему их нельзя выучить «один раз и навсегда» и как показать руками самые важные вещи.

От монахов до первой школы

РИА Новости/Алексей Даничев

Жестовые языки не были придуманы кем-то одним. Они рождались стихийно везде, где собирались вместе глухие люди. Еще в древности и Средневековье монахи, давшие обет молчания, использовали сложные системы жестов для общения. Но это были скорее вспомогательные коды, а не полноценные языки.

Перелом произошел в XVI веке. Испанский монах Педро Понсе де Леон начал обучать глухих детей из знатных семей — и, по сути, стал первым сурдопедагогом в истории. Однако настоящая революция случилась в 1755 году, когда во Франции аббат Шарль-Мишель де л’Эпе открыл первую бесплатную школу для глухих в Париже. Именно там жестовый язык впервые стал не «костылем» для обучения, а основой образования.

Русский жестовый язык (РЖЯ) начал формироваться в начале XIX века, когда в России стали появляться специализированные училища для глухих. В основе обучения лежал французский мимический метод — тот самый, что разработал де л’Эпе. Так что у РЖЯ и французского жестового языка — общие корни, хотя сегодня это два совершенно разных языка.

В каждой стране разные

Русский жестовый язык для общения с глухонемыми — видео урок для начинающих. Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Самое важное, что нужно понять: жестовый язык — это не «перевод» звучащего языка на движения рук. Это самостоятельная лингвистическая система со своей грамматикой, синтаксисом и даже диалектами. И у каждого сообщества он свой.

В США, Великобритании и Австралии — три совершенно разных жестовых языка, которые кардинально отличаются друг от друга. В Шри-Ланке и Танзании сосуществуют несколько жестовых языков — один официальный, другой «деревенский», известный только местным. А Хорватия и Сербия, Индия и Пакистан, наоборот, могут использовать один и тот же жестовый язык, несмотря на разные звучащие языки.

Существует и международный жестовый язык — International Sign. Но это скорее вспомогательная система для конференций и международных встреч, чем полноценный язык. Владеют им немногие.

Зачем жестовый язык слышащим

Казалось бы — зачем учить жестовый язык, если ты слышишь? Ответ проще, чем кажется.

Во-первых, это развивает мозг. Исследования показывают, что освоение жестового языка улучшает пространственное мышление, память и внимание — потому что вам приходится запоминать комбинации движений, мимики и положения тела.

Во-вторых, жестовые языки — одни из самых быстрых. Пока вы произносите одно длинное слово, на жестовом языке можно успеть сказать до пяти.

Но главное — это мост между вами и глухим человеком. Для миллионов глухих и слабослышащих людей жестовый язык — не «альтернатива», а единственная возможность полноценно общаться, учиться, работать и быть частью общества. И когда слышащий человек делает хотя бы попытку — это уже жест. В самом прямом смысле.

Как сказать руками

Русский жестовый язык для общения с глухонемыми — видео урок для начинающих. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Ниже — базовые жесты русского жестового языка. Важно: артикуляция (движение губ) — часть жестового языка. Проговаривайте слова беззвучно или шепотом, это помогает.

Здравствуйте — обе руки согнуты в локтях, подняты на уровень груди, ладони раскрыты к собеседнику. Сделайте несколько легких взмахов по направлению к себе. Формальное приветствие, уместное в любой ситуации.

Привет — поднимите правую руку, согнутую в локте, и покачайте ею из стороны в сторону. Неформально, для друзей.

До свидания / Пока — поднимите правую руку и сделайте пальцами движение, как будто вы сжимаете резиновый шарик. То есть они слегка сгибаются и разгибаются.

Прости — раскрытую ладонь левой руки держите перед собой, ладонью вверх. Пальцами правой руки постучите по этой ладони несколько раз. Легкое, ритмичное движение, как будто барабаните пальцами. Формальное извинение, уместное в любой ситуации.

Люблю тебя — прикоснитесь пальцами правой руки к губам, затем к левой стороне груди, затем укажите на человека, к которому обращаетесь. Три движения подряд, без пауз. Это классический жест РЖЯ.

Второй вариант — американский, но его тоже используют в России: соедините большой, указательный палец и мизинец, а средний и безымянный прижмите к ладони. Этот жест стал международным символом.

Понятно — коснитесь указательным пальцем виска и слегка кивните. Это «дошло», «ясно».

Непонятно — указательным пальцем прикоснитесь к центру лба и к подбородку.

Согласен — обе руки согнуты в локтях, подняты на уровень груди. Большой палец отставлен вверх, указательный направлен на собеседника. Руки слегка покачиваются, голова кивает.

Не согласен — жест начинается как «согласен»: обе руки согнуты в локтях, подняты на уровень груди, большой палец вверх, указательный направлен на собеседника. Затем добавляется отрицание — покачивание или мотание головой из стороны в сторону и мах правой кистью влево-вправо. «Нет, не так», «возражаю».

Спасибо — кулак правой руки касается лба, затем опускается и костяшками пальцев касается подбородка. Два «слога» — вверх и вниз.

Помочь? — обе руки согнуты в локтях на уровне груди, ладони раскрыты и обращены друг к другу, большие пальцы смотрят вверх, как будто вы держите невидимый шар. Затем руки одновременно протягиваются вперед, к собеседнику. Это предложение, а не просьба. Если вы просите о помощи, движение идет от собеседника к вам.

Нужно — на уроне груди правой рукой покачиваете рукой с отжатыми указательным, средним пальцами и мизинцем, остальные сжаты в кулак. Сопровождается кивком.

Не нужно — так же складываете пальцы, но машете рукой в жесте «нет» и отрицательно качаете головой.

Не бойтесь ошибиться

Если вы думаете, что жест «колбаса» — это что-то из разряда шуток, то зря. В русском жестовом языке существует как минимум восемь вариантов этого жеста. И носители разных диалектов могут искренне не понимать, что имеет в виду собеседник, пока не начнут дактилировать слово по буквам.

Диалекты в РЖЯ — живая система, которая формировалась десятилетиями. И зависит она от двух главных факторов: где человек живет и где он учился. Школы-интернаты для глухих детей в советское время были закрытыми сообществами. Язык, который в них складывался, передавался от старшекурсников к младшим — примерно как сленг в армии или в студенческой общаге.

Ребенок из Новосибирска осваивал новосибирский вариант. Его сверстник из Москвы — московский. Потом они встречались в институте или на работе — и обнаруживали, что «говорят» по-разному.

Самое известное противостояние — московский и петербургский диалекты. Исследователи подсчитали: они различаются примерно в 30–40% жестов. Представьте, что треть слов в вашем языке звучит для собеседника как иностранные.

Лингвист Ленор Гренобль в начале 1990-х проанализировала 320 жестов и обнаружила, что различия — значительные или незначительные — есть в половине из них. Разница бывает разной. Иногда это совершенно другие жесты. Иногда — тот же жест, но с другим движением.

Например, жест «когда» в московском диалекте показывается двукратным соединением большого пальца с остальными, а в петербургском и курском — однократным перебиранием пальцев возле щеки. Один и тот же смысл — два разных движения. Или возьмем родственные отношения. В Москве и Петербурге для «внука» и «внучки» есть отдельные жесты. А в Сибири эти слова почти всегда дактилируются: В-Н-У-К, В-Н-У-Ч-К-А. При этом жесты «бабушка», «дедушка» и «племянник» в Новосибирске и Москве тоже различаются.

Есть и более неожиданные примеры. «Яблоко»: в московском варианте рука скользит по щеке вниз, а в сибирском — по кругу по часовой стрелке. «Копченый» — вообще разные жесты, без общих элементов. А «колбаса» — те самые восемь вариантов. И это не считая социальных различий: молодые носители в Новосибирске отличаются от старшего поколения сильнее, чем от москвичей. Люди постарше чаще используют жесты, совпадающие с московскими, — видимо, потому что учились еще по старым, более унифицированным пособиям.

Лингвисты сегодня говорят как минимум о трех крупных диалектах РЖЯ: петербургском, московском и сибирском. Но на самом деле их больше. Исследования проводились в восьми городах — от Белгорода и Краснодара до Ханты-Мансийска и Новосибирска — и везде находили свои особенности. Варьируются жесты «жилет», «кроссовки», «обувь», «дождь», «жара», «землетрясение» — список можно продолжать долго.

Есть здесь и социальный подтекст. Согласно последним исследованиям, носители московского диалекта склонны воспринимать его как более престижный и понятный. Новосибирский диалект оценивается как менее знакомый, но не вызывает однозначно негативного отношения.

Между ощущением «знакомости» и доверием к собеседнику есть прямая корреляция: чем больше жестов человека вам знакомы, тем охотнее вы ему верите. Это как с акцентом: мы не всегда осознаем, что оцениваем человека по тому, как он говорит, — но делаем это постоянно.

И все же диалекты в РЖЯ — это не проблема, которую нужно исправить. Исследователи Татьяна Давиденко и Анна Комарова настаивают: это богатство, которое следует сохранять. Живой язык развивается по собственным законам, и искусственно ограничивать его — значит убивать.

Переводчики, кстати, часто подстраиваются под то сообщество глухих, с которым работают: в Москве используют московские жесты, в Новосибирске — новосибирские.

Так что если вы учите РЖЯ и вдруг обнаруживаете, что вас не понимают в другом городе, — не паникуйте. Вы просто наткнулись на диалект. Покажите слово по буквам, улыбнитесь — и вас поймут. Жестовый язык, как и любой другой, живет не в словарях, а в людях. А люди, к счастью, умеют договариваться.