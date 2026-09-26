Зажигалка победила чайник: почему теплоходы заменили пароходы и как они устроены

Пароходы когда-то изменили мир, позволив людям быстрее перемещаться по воде и перевозить больше грузов. Но со временем их вытеснили теплоходы — более экономичные и совершенные суда, которые сегодня используются для путешествий и логистики.

Как устроены современные теплоходы? Чем они отличаются от первых паровых судов? Какие правила и технологии делают путешествия по воде безопасными? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Чайник и зажигалка: чем отличается пароход от теплохода

Пароход — как чайник. В нем огонь горит вне рабочего цилиндра, в большой топке. Печь нагревает котел, вода превращается в пар, пар идет по трубам и только потом толкает поршень. Из-за этого движется винт и, соответственно, корабль. Коэффициент полезного (КПД) действия парохода — всего 15%.

Если пароход — чайник, то теплоход — зажигалка. На нем располагается двигатель внутреннего сгорания. Огонь зажигается сразу внутри цилиндра и сразу толкает поршень. Никакой воды, пара и посредников. КПД — 50%. Именно поэтому теплоходы очень быстро вытеснили пароходы за неэффективностью.

Как устроены современные теплоходы

Чем отличаются теплоходы от пароходов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сердце теплохода — это Центральный пульт управления. Сюда в режиме реального времени стекается абсолютно вся информация: от давления в моторах до уровня в цистернах. И обслуживает его внушительная команда.

«Я механик и еще (есть. — Прим. ред.) пять помощников. Все они несут вахту, все разделены в своей вахте», — рассказывает старший механик теплохода Сергей Гусев.

А вот у капитана настоящий ненормированный график: он отвечает за судно круглосуточно. Ночью в ориентировании ему и команде помогают приборы.

«На теплоходе установлены две радиолокационные станции, которые мы применяем при движении в темное время суток по рекам и водохранилищам», — поясняет капитан теплохода Алексей Быков.

Теплоходы делятся на три основные группы: пассажирские, грузовые, служебно-вспомогательные. Для перевозки людей используют паромы, прогулочные суда и круизные лайнеры — целые города на воде. Самый большой из них на сегодняшний день может взять на борт 7600 пассажиров!

Как следят за безопасностью на теплоходах

Чем отличаются теплоходы от пароходов. Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs — CNP

К системе безопасности плавучих отелей предъявляют очень высокие требования. Но так было не всегда. Когда-то круизный лайнер Costa Concordia казался непотопляемым. В 2006 году он занимал десятое место в рейтинге крупнейших судов. В два с половиной раза больше Титаника! 1500 комфортабельных кают для 4000 пассажиров. Крушение гиганта унесло жизни 32 человек.

«По радио постоянно говорили на всех языках, абсолютно на всех, на русском в том числе, что без паники, поломка генератора, оставайтесь на местах. А уже было понятно, потому что корабль стал наклоняться, что что-то серьезное произошло», — вспоминает пассажир круизного лайнера Costa Concordia Анжелика Хороших.

Из-за сближения с каменистым берегом, судно повредило днище о скрытый подводный риф. Машинное отделение оказалось затоплено. От колоссального объема воды центр тяжести сместился, и махина начала крениться на правый борт. До официальной команды покинуть судно прошел почти час. Это потерянное время превратило эвакуацию в хаос.

Гибель Costa Concordia навсегда изменила отношение к правилам безопасности на судах. Ни одно плавсредство не выйдет на воду без целой череды проверок. Для туристов отдых на теплоходе тоже начинается с инструктажа.

«Карточки туристов есть в каютах, у них написано, какой у них там плот или какая шлюпка. Также есть указатели эвакуации», — рассказывает старший помощник капитана теплохода Николай Ощепков.

За безопасностью теперь следит не только экипаж, но и искусственный интеллект.

«Больше 500 камер работает в непрерывном онлайн-режиме. За счет нейросетей распознаются все нештатные события, которые бывают на реке, от превышения скорости до задымления», — отмечает первый заместитель руководителя департамента транспорта города Москвы Роман Латыпов.

Каким бы высокотехнологичным ни было судно и профессиональной команда, многое зависит от самих пассажиров. Поэтому важно следовать правилам, быть внимательными и осторожными.