Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой

Она ворвалась в дома миллионов советских граждан энергичным возгласом: «Здравствуйте! Звучит легкая, ритмичная музыка, у вас хорошее настроение, вы ощущаете прилив сил. Приготовились, начинаем разминку!».

Эти слова, произнесенные с ослепительной улыбкой, стали для целого поколения сигналом к началу движения. Лилию Сабитову, звезду «Ритмической гимнастики» на Центральном телевидении, знали в каждой семье. Но за этим экранным образом стояла судьба, полная преодолений и огромной любви к балету.

14 сентября 2026 года стало известно, что Лилия Рашитовна Сабитова скончалась в Москве на 74-м году жизни. Народная артистка России, балерина, балетмейстер и педагог, она прожила жизнь, в которой было все — триумф, тяжелейшая травма, забвение и возвращение на сцену в новом качестве.

Ташкентское начало

Балерина Лилия Сабитова: биография и причина смерти. Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Лилия Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. С раннего возраста она танцевала в самодеятельности, и было очевидно, что сцена — ее призвание. В 1971 году она окончила Ташкентское хореографическое училище и отправилась на стажировку в Московское хореографическое училище, где ее педагогом была Л. Меньшова. Это был классический путь для талантливой балерины из союзной республики — через Москву к большой сцене.

Вернувшись в Ташкент, Лилия работала в балетной труппе Узбекского театра оперы и балета имени А. Навои. О том, что танец был для нее не просто профессией, а самой жизнью, говорила сама Сабитова:

«Я не могла жить без танца, которым я занималась с четырех лет. И, видимо, это желание помогло мне встать на ноги, начать танцевать», — признавалась она в одном из интервью.

Травма, которая могла стать концом

В самом начале творческого пути произошла трагедия, едва не поставившая крест на карьере Лилии Сабитовой.

«Я готовила партию Китри в „Дон Кихоте“, когда меня сбила машина. Вместо сцены я оказалась в больнице с серьезными травмами позвоночника и ног. Я долго не могла танцевать. Врачи говорили, что мне вообще надо завязывать с балетом», — вспоминала Лилия Рашитовна.

Два года лечения, мучительного восстановления и борьбы с собственным телом — и она принимает решение, которое определило ее дальнейшую судьбу. В 1974 году Сабитова была принята в Москонцерт. Позже, в 1981 году, она стала солисткой созданной Станиславом Власовым группы «Камерный балет», где началась ее балетмейстерская деятельность.

«Резче движения!»: как балерина стала звездой телевидения

Балерина Лилия Сабитова: биография и причина смерти. Фото: кадр из телепрограммы «Ритмическая гимнастика» на Центральном телевидении СССР, 1985 г.

В середине 1980-х редакция Центрального телевидения искала ведущих для новой программы «Ритмическая гимнастика».

«Для привлечения внимания к новой передаче специально подбирали красивых и обаятельных девушек», — писал «Спорт-Экспресс».

Лилия Сабитова идеально подходила на эту роль. Ее яркая внешность, балетная пластика и ослепительная улыбка покорили миллионы зрителей. С января по март 1985 года по телевидению демонстрировался второй комплекс аэробики с ее участием.

Фраза «Резче движения!» стала крылатой. В Советском Союзе с 1985 по 1991 год по Центральному телевидению были показаны 13 комплексов ритмической гимнастики. Лилия Сабитова вошла в историю как одна из самых ярких и запоминающихся «королев» советской аэробики.

От «Камерного балета» до «Московии»

Несмотря на телевизионную славу, главной любовью Лилии Сабитовой оставался балет. В 1990 году она стала художественным руководителем коллектива, который сегодня известен как «Московский Государственный Театр Балета Лилии Сабитовой».

«Я как актриса тяготею к театральным формам представления, к драматургически целостному спектаклю, и потому мне давно хотелось сформировать небольшой такой театральный коллектив, который бы имел свой собственный оригинальный репертуар», — рассказывала Лилия Сабитова журналу «Советский балет».

Театр «Московия», где Сабитова и Власов были художественными руководителями, гастролировал в США, Аргентине, Франции, Италии, Испании, Португалии, Австралии, Японии, Китае и на Кипре. В репертуаре были «Травиата», «Пер Гюнт», «Кармен», «Синяя Борода», «Лебединое озеро», «Медея», «Золушка», «Ночь Афродиты». «Мне нравится, когда на сцене в процессе танца вдруг рождается что-то новое, неожиданное», — говорила Сабитова об импровизации, которую она ценила больше всего в балете.

Любовь и испытания: Станислав Власов

Валерий Христофоров/ТАСС

Личная жизнь Лилии Сабитовой была неразрывно связана с ее творчеством. Ее мужем стал Станислав Власов — выдающийся балетмейстер, бывший солист Большого театра.

Их первая встреча произошла не в Москве, а на Кипре в 1970-х, во время международного фестиваля балета. И Сабитова, и Власов тогда танцевали с солистами Большого театра. Именно там, по ее словам, и вспыхнула их любовь.

«Впервые я попала на Кипр еще в 70-х. Это был международный фестиваль балета. Я была с солистами Большого театра. Танцевала вместе со Станиславом Власовым. Именно тогда начался наш не только творческий, но и любовный союз. Это был особенный знак», — рассказывала Сабитова.

В 1976 году Власов, бывший премьер Большого театра, начал сотрудничать с Сабитовой, а в 1980-м они вместе создали труппу «Камерный балет» (позже — «Балет России»). Лилия Рашитовна была для него не только женой, но и главной музой: он ставил для нее сольные номера, которые приносили ей первые премии. Она, в свою очередь, была его главной опорой и соратником.

Однако судьба готовила Лилии новые испытания. В последние годы Станислав Власов тяжело болел. Он перенес инсульт, и врачи рекомендовали ему жить на Кипре, где климат был мягче. Лилия Сабитова, как верная жена, была рядом.

Испытания начались, когда у Власова диагностировали деменцию. В 2014 году он трижды уходил из дома и пропадал — Лилия Рашитовна в отчаянии запирала двери, но он все равно находил выход. Тогда ее борьба за мужа стала публичной: она обратилась за помощью, чтобы перевезти его в Москву.

Позже, когда у Власова случился обширный инфаркт на Кипре, она самоотверженно боролась за его жизнь, продала квартиру в Москве, чтобы оплатить лечение, и стала жертвой мошенников, пообещавших помочь с транспортировкой.

«Я хочу найти тех подонков, которые две недели морочили голову. Мы потеряли две недели, могли прилететь раньше. Может, все было бы…», — говорила Сабитова.

Последние дни Власова прошли в Москве. Она была рядом до конца и сообщила о его смерти 12 ноября 2017 года. Их союз продлился более сорока лет.

Последние годы Лилии Сабитовой

После смерти мужа Лилия Сабитова продолжала руководить театром «Московия», но все чаще оставалась в тени. Она жила на Кипре, где когда-то они вместе с Власовым создавали новые спектакли.

В 2024 году она еще участвовала в творческих проектах: на Кипре прошла мировая премьера балета «Моя Эллада» на музыку Генделя и этническую греческую музыку, где Сабитова выступила автором либретто и хореографии.

Но здоровье, увы, было подорвано. Годы тяжелого труда, травмы, переживания, потеря мужа — все это не могло не сказаться.

Лилия Рашитовна ушла из жизни в Москве. О ее смерти стало известно 14 сентября 2026 года. Тело 73-летней артистки обнаружила племянница в квартире в одном из районов столицы. Причины смерти выясняются, но, по предварительным данным в СМИ, речь идет о естественных причинах — сердце балерины, которое столько лет билось в ритме танца, остановилось.