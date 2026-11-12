Скрипят, ноют и хрустят: почему после 40 лет болят колени и что делать

Подъем по лестнице раньше не вызывал проблем, а теперь после одного пролета колено хрустит, а к вечеру начинает ныть?

Что может происходить с коленями после 40 лет, какие нагрузки усиливают боль и когда нужна срочная помощь врача — в материале 5-tv.ru.

Что именно болит и почему

Почему после 40 лет болят и ноют колени: что делать, причины, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

При подъеме по лестнице и глубоких приседаниях нагрузка на сочленение надколенника с бедренной костью обычно выше, чем при ходьбе по ровной поверхности. Ее величина зависит от движения и угла сгибания колена. Суставной хрящ помогает распределять нагрузку и уменьшает трение при движении.

С возрастом вероятность остеоартрита колена повышается, но конкретного возраста, когда хрящ начинает истончаться и появляется боль, нет. Сам по себе хруст тоже не указывает на болезнь. Если вместе с ним возникают боль, отек или ограничение подвижности, причину нужно выяснять.

Почему нельзя запускать боль в коленях

Почему после 40 лет болят и ноют колени: что делать, причины, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Одна из возможных причин боли — гонартроз, или остеоартрит коленного сустава. Это хроническое заболевание, при котором изменения затрагивают весь сустав, в том числе хрящ, кость под ним и синовиальную оболочку. Суставной хрящ не имеет собственных нервных окончаний. Источником боли могут быть окружающие ткани.

Способность суставного хряща к самостоятельному восстановлению ограничена. При этом лечение может уменьшить боль и помочь сохранить подвижность. Боль в колене бывает и по другим причинам, например после повреждения мениска или связок.

Из-за чего после 40 лет начинают болеть колени

Почему после 40 лет болят и ноют колени: что делать, причины, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Возраст — один из факторов риска гонартроза. Однако вероятность проблем с коленями повышают и другие обстоятельства.

Избыточный вес. Он увеличивает нагрузку на коленные суставы. У людей с гонартрозом и избыточной массой тела снижение веса может облегчить боль и улучшить подвижность.

Травмы в прошлом. Повреждения менисков, связок и переломы в области колена могут повысить риск посттравматического гонартроза спустя годы после травмы.

Профессиональные нагрузки. Риск выше при работе, которая требует часто приседать, подолгу стоять на коленях или регулярно поднимать тяжести.

Слабость мышц бедра. Эти мышцы помогают стабилизировать колено. Упражнения на их укрепление входят в программы лечения гонартроза.

Наследственность. Остеоартрит у близких родственников может повышать риск заболевания.

Какие привычки усугубляют боль в коленях после 40 лет

Почему после 40 лет болят и ноют колени: что делать, причины, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

Разговор о вредных привычках обычно сводится к курению и алкоголю. И на этот раз без них не обойдется.

Никотин вызывает спазм капилляров, питающих сустав, и хрящ перестает получать кислород и нутриенты — со временем это ведет к его дегенерации. Свободные радикалы в табачном дыме повреждают клетки хряща и запускают воспаление, которое проявляется болью. Еще никотин подавляет синтез коллагена — белка, отвечающего за прочность связок и хряща, — а также нарушает обмен кальция и витамина D, снижая плотность костей.

Алкоголь же скорее усугубляет проблему, чем провоцирует ее появление. Дело в том, что после спиртного организм теряет жидкость. Из-за этого хуже работает синовиальная жидкость — естественная «смазка» сустава. Трение между костями возрастает, появляется дискомфорт. Еще алкоголь ведет к набору веса, а это уже как раз прямой фактор риска.

Основных вредных привычек для коленей всего три:

Малоподвижный образ жизни. Когда человек мало двигается, мышцы слабеют, синовиальная жидкость вырабатывается хуже, хрящ не получает питания; Привычка «терпеть». Самая опасная из всех. Боль — сигнал, что в суставе происходит что-то не то. Если заглушать ее обезболивающими и продолжать нагружать колено, разрушение ускоряется.; Неправильное питание и лишний вес. Фастфуд, сладкие напитки, переедание — в результате набор веса, который ложится дополнительным грузом на колени.

Как лечить боль в коленях после 40 лет

Почему после 40 лет болят и ноют колени: что делать, причины, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Лечение зависит от причины боли. При подтвержденном гонартрозе обычно начинают с посильной физической активности, упражнений и коррекции нагрузки.

Движение. Можно подобрать нагрузки без сильного ударного воздействия, например плавание, занятия на велотренажере или ходьбу по ровной местности. Вид и объем нагрузки зависят от симптомов и переносимости.

Укрепление мышц бедра. Одно из упражнений, приведенных в российских клинических рекомендациях, — подъем выпрямленной ноги лежа. Комплекс и число повторений подбирают с учетом состояния сустава.

Снижение веса. При гонартрозе и избыточной массе тела даже снижение веса примерно на 5% может улучшить симптомы и подвижность.

Разгрузка сустава при необходимости. Трость или костыль могут облегчить ходьбу. При боли в одном колене опору обычно держат в противоположной руке. Ортез подбирают по показаниям.

Лечебная физкультура. Специалист может подобрать упражнения и показать, как выполнять их с учетом боли и подвижности колена.

При хронической боли длительная неподвижность обычно не нужна. После свежей травмы тактика может быть другой. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если после травмы невозможно наступить на ногу, колено сильно опухло или изменило форму. Горячий, покрасневший и опухший сустав на фоне температуры также требует срочного осмотра.

Как не допустить боли в коленях после 40 лет

Почему после 40 лет болят и ноют колени: что делать, причины, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Tobias Hase

Профилактика болей в коленях складывается из набора привычек.

Что важно держать вес в норме, регулярно тренировать мышцы ног и не запускать травмы, и так понятно, но даже при соблюдении всех советов врачей все равно необходимо регулярно проходить осмотры.

Если есть факторы риска — ожирение, травмы в анамнезе, наследственность, — стоит периодически консультироваться с ортопедом. Только раннее выявление изменений позволяет замедлить процесс.