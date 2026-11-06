Зеленые стены без полива: плюсы и минусы декора квартиры мхом

Пятый канал
Пятый канал Эксклюзив 13 0

Мох способен преобразить и озеленить даже самый скучный интерьер.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oliver Berg; 5-tv.ru

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Мох часто используют в декоре: из него делают зеленые панно и оформляют целые стены. В чем плюсы и минусы такого украшения помещений? Как и зачем мох используют при строительстве деревянных домов? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Стена из мха: плюсы и минусы декора из стабилизированного растения

www.globallookpress.com/Zou Zheng

В природе существует более 30 тысяч видов мха. При возведении деревянных домов используют сфагнум и кукушкин лен. Эти же типы применяют в ландшафтном дизайне, как и политрихум, гипнум и леукобрий.

Также садовники любят украшать пространство ягелем, но на самом деле это не мох, а лишайник. В интерьерах он тоже встречается вместе с кочкообразной породой. Правда, в стабилизированном состоянии.

«Это когда природный сок растения заменен на стабилизированный состав. Он безопасен для человека и животных, при этом мох сохраняет свою мягкость, эластичность и форму», — говорит фитодизайнер Ирина Анисимова.

«Он устойчив, вы можете декорировать им стены. Его можно красить в разные цвета и использовать, чтобы наводить красоту уже в помещении», — говорит совладелец компании по продаже товаров для ландшафтного дизайна Яков Антонов.

Стабилизрованный мох не требует полива или другого ухода. Кроме того, в нем не заведутся насекомые. Однако особенности у декора из стабилизированного мха все-таки есть.

«Неправильная эксплуатация — это прямые солнечные лучи, это помещения, где вода непосредственно попадает на мох, это отопительные приборы и это кондиционеры», — говорит Ирина Анисимова.

 

Зачем мох укладывают между бревнами при строительстве домов

www.globallookpress.com/Mark E. Gibson

При строительстве деревянных домов мох укладывают в качестве утеплителя между венцами — горизонтальными рядами бревен или брусьев.

«Мох сфагнум заготавливается на болотах и специальным образом потом высушивается до определенной влажности, и к нам уже он приезжает вот в таких 60-литровых мешках. Один мешок по стоимости по рынку примерно 700–800 рублей в зависимости от сезона. Заготавливается он исключительно в конце лета и до зимы, пока корка льда не покроется. В чем его основная польза? Так как он растет на болоте, он не гниет», — говорит Яков Антонов.

Мох — природный антисептик, хорошо поглощает влагу и обеспечивает естественную вентиляцию.

Однако при укладке профилированного бруса его лучше не применять. Соединение будет непрочным и появятся сквозные дыры. Без опыта неправильный монтаж и некачественная подготовка такого сырья могут принести непредсказуемые результаты.

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