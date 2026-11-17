Михаил Терехин обвинил Анну Седокову в разрушении своих отношений

Блогер Михаил Терехин обвинил Анну Седокову в разрушении своей семьи! Что на самом деле произошло между ним и бывшей солисткой «Виагры» на съемках шоу? Почему за певицей закрепилась репутация разлучницы? Какие детские травмы мешают Седоковой построить счастливые отношения? О чем в эксклюзивном интервью рассказала нам бывшая возлюбленная Терехина? И зачем она встала на защиту предполагаемой соперницы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Шоу-бизнес обсуждает новый скандал с участием Анны Седоковой! Блогер и адвокат Михаил Терехин заявил, что артистка стала причиной его расставания с возлюбленной. Вернее, ее поведение на шоу, где они вместе снимались. Во время испытания певица якобы слишком настойчиво трогала Терехина. Тот включился в игру. А когда понял, какую совершил ошибку — было слишком поздно.

«Очень сильно жалею. Но, к сожалению, я здесь перед всеми повторяюсь, мои вот эти вот старые отношения уже не спасти. Я мало уделял времени семье и, соответственно, много уделял времени, видимо, пиару, особенно пиару с Анной Седоковой, который не все поняли, скажем так», — признался блогер, адвокат Михаил Терехин.

Прежде всего, не поняла возлюбленная Михаила. С Лилией Воронковой они были вместе 3,5 года. Воспитывали дочь Анну. А после возвращения блогера со съемок объявили о расставании.

«Она открыто не ревновала. Я понял, что это было неприятно. И, конечно же, я в этом плане переборщил», — рассказал Терехин.

Блогер признался: еще в начале проекта другой участник, рэпер Текила (Александр Тарасов — настоящее имя рэпера. — Прим. ред.), предупредил его: с Анной Седоковой надо держаться аккуратно, она не одну семью разрушила. И судьба мужчин, которые уходили от жен, сложилась трагически.

Первый муж звезды, футболист Валентин Белькевич, десять лет жил с девушкой по имени Олеся, когда влюбился в звезду эстрады. Мужчина тут же бросил спутницу и женился на Анне. Всего через два года певица обвинила спортсмена в изменах. В том числе и с бывшей. Пара разъехалась. А спустя несколько лет после расставания мужчина умер от тромбоэмболии (состояние, при котором плотный сгусток крови или иная субстанция внезапно закрывает просвет сосуда. — Прим. ред.). Ему был всего 41 год.

Еще один супруг Анны, Янис Тимма, ради нее оставил жену и маленького сына. История повторилась: на смену большой любви быстро пришли скандалы. Седокова подала на развод. А в 2024 году он покончил с собой. Родители спортсмена до сих пор считают, что артистка могла спасти Яниса. В роковую ночь он звонил ей. И, по мнению Райтиса Тиммы, дал понять, что готовится свести счеты с жизнью.

«Она же могла послать туда людей, хоть что-то сделать, чтобы предотвратить это несчастье, да? Она спокойно ушла спать. И ждала следующее утро», — заявил отец Яниса Тиммы Райтис Тимма.

Но многие уверены: семья Тимма винит Анну зря. Так же как те, кто за глаза называет ее «разлучницей».

«У нас же любят красивых сексуальных женщин хейтить (критиковать. — Прим. ред.), грубо говоря, и навешивать ярлыки. Что там с мужчинами происходит, так это их зона ответственности, причем здесь она. И так ее хейтят, я считаю, это — абсурд», — отметила бывшая возлюбленная Михаила Терехина Лилия Воронкова.

Вопреки высказываниям Михаила Терехина, его бывшая спутница не просто защищает Седокову. Лилия ей сочувствует! И считает, что певица не заслужила волны негатива в свой адрес. Больше всего Воронкову возмутили поступки самого блогера.

«Как ты, человек, который пришел на шоу, даже не заикнулся о том, что у тебя есть дочь, что у тебя есть любимая женщина, как ты говоришь. Мне больше это было неприятно. Анна тут ни при чем, и я просто хочу, чтобы с нее сняли всяческие обвинения», — заявила Воронкова.

Седокова ответила Терехину у себя на странице в соцсетях.

«Отстаньте от меня, Михаил. Я вас знать не знаю. Пойдите, что ли, своей женщине, которая вам ребенка родила, цветы подарите. И извинитесь перед ней за то, что вы *** (непорядочный человек. — Прим. ред.)», — написала певица Анна Седокова.

Шоу-бизнес разделился на два лагеря. Одни считают, что заигрывать с мужчиной, которого дома ждут жена и ребенок, не стоит даже в шутку. Другие поддерживают Анну.

«То, что заявил Миша (Михаил Терехин. — Прим. ред.), — это абсолютная ложь. Пока я пребывала на проекте, я ни разу не видела никакого внимания со стороны Ани (Анна Седокова. — Прим. ред.) в сторону Михаила», — заявила блогер Полина Диброва.

Седокова много раз говорила, что ее поведение неправильно истолковывают. Доброту и дружескую симпатию принимают за попытку соблазнения. Эксперты объясняют: скорее всего, у Анны свои понятия о дозволенности.

«Возможно, Анна выбирает женатых мужчин именно потому, что у нее есть какая-то психологическая физическая травма, связанная с детством, и она выбирает бессознательно женатых мужчин, которым она будет мстить», — предположила психолог Наиля Бирарова.

Родители Анны расстались, когда она была совсем маленькой. Отец уехал в другой город, мать устраивала личную жизнь. Привела в дом нового мужчину, который проявлял к девочке далеко не родственный интерес. При этом мама не встала на ее защиту.

«Насилие маленькой девочки, безусловно, ломает ее психику и вообще всю ее предстоящую жизнь. У нее формируется отпечаток в головном мозге, что мужчины опасны, они могут причинить боль, они могут оскорблять, они могут унижать», — рассказала Бирарова.

По словам Седоковой, ее жизнь только со стороны кажется красивой и легкой. На самом деле она прошла через боль, предательство близких, прощала измены и унижения. Но при этом не потеряла веры в любовь. И надеется, что однажды ей встретится мужчина, который подарит ощущение спокойствия. И не даст в обиду.