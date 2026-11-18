Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Дудя*

Московский городской суд оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы о заочном аресте журналиста Юрия Дудя*, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом 5-tv.ru сообщил участник процесса.

«Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — рассказал собеседник.

Заочное заключение под стражу Дудю Басманный суд избрал 29 сентября. Мера рассчитана на два месяца, однако отсчет срока начнется только после задержания журналиста в России либо его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции.

Следствие считает, что не позднее апреля 2026 года Дудь совместно с Денисом Капустиным** организовал интервью в Молдавии. По версии правоохранителей, в разговоре присутствовали высказывания, которые содержали признаки оправдания и пропаганды терроризма. Позднее видеозапись была размещена в открытом доступе.

Журналисту вменяют публичное оправдание и пропаганду терроризма с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Ранее апелляционный военный суд подтвердил приговор актрисе Яне Трояновой*. В ноябре 2025 года ее приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Суд также назначил ей штраф в размере 250 тысяч рублей и на четыре года запретил заниматься администрированием сайтов.

Уголовное дело против Трояновой было возбуждено после интервью интернет-каналу в июне 2024 года. Следствие сочло прозвучавшие в нем высказывания направленными на возбуждение ненависти, а также унижение чести и достоинства русских по национальному признаку с угрозой применения насилия.

Широкую известность Трояновой принесла роль в сериале «Ольга». После начала специальной военной операции актриса уехала во Францию и неоднократно публично высказывалась о происходящем в России.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.