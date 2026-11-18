Пропавшую в Волгограде мать двоих детей нашли мертвой под листвой

Пропавшую в Волгограде женщину нашли мертвой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным информатора, тело 39-летней женщины обнаружили в небольшом парке в куче листвы.

«Труп был найден в районе улицы Таращанцев, его забросали ветками и листьями», — уточнил информатор.

По предварительным данным, ее сильно избили. На это указывают несколько сломанных ребер. Женщина исчезла 1 ноября. Она вышла из дома и с тех пор ее никто не видел живой. Убитая была матерью двоих детей.

Ранее на берегу возле поселка Териберка обнаружили тело 37-летнего жителя Москвы, пропавшего в Мурманской области, . Он исчез во время туристической прогулки 6 ноября.

На группу туристов, гуляющей вдоль побережья, обрушилась штормовая волна. Стихия унесла двух человек в Баренцево море. Женщину удалось спасти. Ее в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. А вот мужчину обнаружили мертвым на берегу 14 ноября.

По одной из версий, туристы подошли слишком близко к воде, чтобы сделать эффектные фотографии.

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