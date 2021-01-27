Символ ужаса и триумфа: История седьмой симфонии в блокадном Ленинграде

355-й день блокады ознаменовался концертом. Премьеру седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича назначили на 9 августа 1942-го. Вообще-то в этот день немцы планировали захватить город, но вышло по-другому…

Подготовка к концерту шла в тяжелейших условиях. Город находился в блокаде уже почти год, профессиональных музыкантов в нем осталось очень мало. Многие погибли или умерли от голода, кто-то ушел на фронт или был эвакуирован. Остальные были заняты в мероприятиях по защите и обороне Ленинграда, их здоровье оставляло желать много лучшего. Дирижерскую палочку доверили Карлу Элиасбергу.

Дирижер Карл Элиасберг. Фото: архив Пятого канала

«По радио объявляли, что приглашаются все музыканты. Было тяжело ходить. У меня была цинга, и очень болели ноги. Сначала нас было девять, но потом пришло больше. Дирижера Элиасберга привезли на санях, потому что от голода он совсем ослабел. Мужчин даже вызывали с линии фронта. Вместо оружия им предстояло взять в руки музыкальные инструменты», — вспоминала участница блокадного концерта флейтистка Галина Лелюхина.

На валторне играл зенитчик, на тромбоне — пулеметчик. Ударника Жаудата Айдарова Элиасберг спас жизнь, заметив, что его пальцы еще шевелятся. Музыкантам выдали дополнительные пайки, чтобы они смогли приступить к репетициям.

Большой зал Ленинградской филармонии во время первого исполнения седьмой симфонии. Фото: Фотохроника ТАСС

Незадолго до этого Ленинградский фронт возглавил Леонид Говоров, будущий маршал. Он приказал вести по вражеским батареям непрерывный массированный огонь в течение всего концерта. Фашистские снаряды не должны были мешать ленинградцам слушать музыку.

Маршал Леонид Говоров. Фото: Radiorus.ru

Зал Ленинградской филармонии был переполнен, но концерт услышали не только те, кто имел билет. Благодаря радиотрансляции, репродукторам и громкоговорителям музыкой могли насладиться все жители города, его защитники и даже вражеские войска за линией фронта. Уже после войны Элиасберг встретился с участниками войны, находившимися по другую сторону баррикад. Один из них признался, что именно тогда понял, что борьба проиграна.

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Первые наброски, вошедшие в седьмую симфонию, появились еще до войны, но целенаправленную работу над новым музыкальным произведением Дмитрий Шостакович начал уже летом 1941-го. После начала блокады музыкант закончил писать вторую часть и приступил к третьей. Симфония была завершена уже в эвакуации. Партитуру удалось доставить в Ленинград на самолете, который прорвался в город. Музыка отразила чувства жителей: тревогу, боль, но и в то же время веру в будущую победу, которая наполняла силами в самые тяжкие моменты блокадной жизни.

Седьмая симфония сплотила ленинградцев и в самый сложный момент показала, что город продолжает жить. Так весь мир увидел, что великая музыка, написанная «кровью», обладает сокрушительной силой. А жители и защитники блокадного Ленинграда получили памятник, который невозможно разрушить. Даже в Польше и Прибалтике, где сейчас ломают монументы советским солдатам, симфония Шестаковича звучит столь же решительно и мощно, как и 77 лет назад.