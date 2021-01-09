Старый Новый год: Как к нему готовиться и отмечать?

Праздник с названием-оксюмороном выпадает в ночь с 13 на 14 января. Старый Новый год — настоящий пир для тех, кто соблюдал Рождественский пост. Потому, хорошенько проводить старый год можно только в эту ночь. На постсоветском пространстве, да и не только, этому празднику присущи особые блюда, ритуалы и верования.

Кто отмечает Старый Новый год?

Двойной праздник отмечают бывшие советские республики. Например, на Украине праздник именуется «Маланка» или Васильев вечер. Люди традиционно переодеваются в животных и фольклорных персонажей. Сопровождается гулянье народными танцами и песнями.

Обычай дважды встречать Новый год присущ и жителям бывшей Югославии, и нынешней Сербии. Там этот праздник именуют «Малое Рождество» или «Сербский Новый год».

Жители Черногории называют этот день — «Права Нова Година», что переводится как «Правильный Новый год». В некоторых регионах Швеции и Румынии ночь с 13 на 14 января считается сказочной. Греки именуют эту дату Днем Святого Василия, славившегося своей добротой. Собираются за праздничным столом и жители Уэльса на западе Великобритании. Они именуют Новый год по старому стилю — «Хен Галан», что означает «праздник открытых дверей». Традиция существует и в более дальних уголках страны. Дважды Новый год отмечают в Тунисе, Марокко и Алжире. Там это связано с берберским календарем, сходным с юлианским. Правда, из-за различий календарей, Старый Новый год они отмечают 12 января. Он называется «Йеннаер». Согласно берберскому календарю, 12 января наступит 2970 год.

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Кто придумал праздник Старый Новый год?

Отмечают Старый Новый год неофициально. Праздник возник в результате смены летоисчисления: перехода с юлианского — «старого стиля» на григорианский — «новый стиль». Но путь к тому, чтобы отмечать Новый год зимой, пусть даже два раза, был на Руси очень длинным. В языческие времена следующий год начинался 22 марта — в день весеннего равноденствия. После крещения Руси князем Владимиром в 988 году Новый год начали встречать 1 сентября.

Вплоть до XV века единой даты не было. Дату узаконили лишь в 1492 году. А через двести лет, — в 1699 году — Петр Первый своим указом перенес дату Нового года на 1 января.

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В XVIII веке оказалось, что почти все государства Европы перешли на григорианское летоисчисление, убрав из численников несколько лишних дней. Россия вплоть до XX века продолжала жить по юлианскому календарю и отстала от Европы на 13 суток. Предложения о приведении летоисчисления в соответствие с западноевропейским календарем поступали в царское правительство с середины XIX века. Однако, ситуацию исправили большевики. «Календарный переворот» произошел 14 февраля 1918 года. Тогда был издан «Декрет о введении в Российской республике Западно-Европейского календаря».

Русская православная церковь продолжает встречать Новый год, Рождество Христово и другие церковные праздники по юлианскому календарю. В результате россияне (и не только) отмечают праздник дважды. Из-за того, что разница между юлианским и григорианским календарями постепенно увеличивается, после 1 марта 2100 года Старый Новый год отодвинется от официального праздника еще на день и 2101-й будут отмечать в ночь с 14 на 15 января по новому стилю.

С песнями, плясками и поверьями

Большинство традиций Старого Нового года связаны со Святым Василием Великим, архиепископом Кесарии Каппадокийской. В народном календаря 14 января называется Васильев день. Это был праздник земледелия, от которого зависел будущий урожай. Также он назывался «овсень», так как в этот день совершали обряд обсевания. День имел для года решающее значение. Зерна пшеницы, овса, ржи дети рассыпали по дому со словами: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Эти зерна собирались и хранились до посева.

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Суженый-ряженый, появись на Новый год

Святочные гадания также были одной из традиций. Предсказание в эту ночь считалось самым правдивым. Во сне якобы можно было увидеть будущего супруга, если перед сном расчесать волосы и положить гребень под подушку. Ложась спать, девушки произносили слова «суженый-ряженый, приди мне голову расчесать».

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Также существовал обряд хождения по домам. Только угощали не конфетами, а пирогами и другими блюдами со свининой, ведь Святого Василия считали покровителем свиноводов. Обилие на столе мясных блюд сулило изобилие и прибыль в Новом году. Предсказывали будущее и по погоде. Пушистый снег утром 13 января (по новому стилю) и туман означали, что год будет урожайным. Если весь день было ясно, это означало, что год будет ягодный. А вот лютая метель «прогнозировала» урожай орехов.

Вареник с сюрпризом

Традиция, очень похожая на китайские печенья с предсказаниями, в некоторых семьях соблюдается и по сей день. Хотя, скорее как веселая игра, а не что-то важное. Начинка, по поверью, способна предсказать будущее. Но только на год грядущий.

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Если попадется апельсин — ждать в Новом году наслаждения. Куда лучше арахис — грядет любовное похождение, если изюм — то великий соблазн. Вишня — на удачу. Горох — к домашнему покою. Грецкий орех — к здоровью, а гречка — к благоприятным новостям. Кладут в начинку и несъедобные предметы. Так деньги — к крупному выигрышу, билетик — к путешествиям, а белая нитка — к долгой дороге. Если есть такие вареники не очень внимательно, то дорога может оказаться и в сторону больницы.

Еще одной традицией было наряжаться к столу. Считалось, что если встретишь Новый год в богатом платье, то и до следующего будешь жить безбедно и хорошо выглядеть. Так что Старый Новый год отличный шанс исправить ошибки первого Нового года, если он прошел на работе, да еще и в рабочей форме, например.

Ания Батаева