Почему Василий Лановой — «Главный аристократ советского кинематографа»
Василия Лановго не стало. После госпитализации, перевода в реанимацию, подключения к ИВЛ, усилий врачей, короновирус таки забрал у нас великого актера. Без преувеличения вся страна скорбит по артисту.
Фото: globallookpress.com
Образ Ланового в кино и на сцене был столь аристократичен, что порой сложно поверить в его простое рабоче-крестьянское, как говорили в СССР, происхождение.
Сценой Лановой заболел еще в школе и занимался в театральной студии. После поступил на журфак МГУ, но проучился всего полгода — призвание взяло верх, и он променял ВУЗ на Щукинское училище. Оттуда дорога судьбы привела его в театр Вахтангова.
Первой киноработой Ланового была роль в картине Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Артисту тогда было лишь 20 лет.
А вот первой звездной ролью Ланового стал образ Павла Корчагина в одноименном фильме 1956 года.
После такого успеха, роли стали сыпаться на молодого актера словно из рога изобилия. Следующим успехом, упрочившим всесоюзную славу, стала роль капитана Грэя в «Алых Парусах».
Дальше были «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных» и еще десятки выдающихся киноработ.
Даже в эпизодических ролях, как в комедии «Полосатый рейс», Лановой запоминался зрителям навсегда своей яркой и неподражаемой игрой и харизматичной внешностью.
Но, пожалуй, главной визитной карточкой Ланового стала роль Ивана Варравы в легендарном, нетленном и культовом для многих поколений фильме «Офицеры».
На протяжении всех лет своей карьеры Василий Семенович не оставлял и работы на театральной сцене. Там он воплотил образы Фортинбраса, Маяковского, Цезаря, Пушкина, Троцкого, Бернарда Шоу…
С 1985 года Василий Семенович преподает на кафедре сценической речи родного Щукинского училища. И до последнего времени не оставлял ни театральный подмостков, ни съемочной площадки.
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