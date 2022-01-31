Как живет вдова Василия Ланового спустя год после его смерти

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 060

Невестка Ланового рассказала, как живет Ирина Купченко спустя год после смерти мужа

Как живет вдова Василия Ланового спустя год после его смерти

Фото: www.globallookpress /Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Василий Лановой

На похоронах актриса плакала навзрыд у гроба. Ей казалось, что вот-вот раздастся команда «Стоп, снято!» и все прекратится.

Для супруги Василия Ланового Ирины Купченко смерть артиста стала серьезным ударом, но не сломила ее. Невестка покойного актера Ольга Коротина-Гессе рассказала в беседе с News.ru, как актриса живет спустя год после смерти любимого мужа.

«Конечно, ей тяжело. Ирина Петровна очень сильно плакала возле гроба мужа, повторяла: «Оля, все это как в кино. Кажется, сейчас раздастся команда режиссера «Стоп, снято!». Сейчас она много ходит пешком, репетирует, играет в спектаклях театра имени Вахтангова», — поделилась она.

В 2022 году Купченко и Лановой могли бы встретить золотую свадьбу, однако, к сожалению, жизнь сложилась иначе. Актер скончался в возрасте 87 лет 28 января 2021 года. Причиной смерти стали последствия COVID-19.

Как отметила Коротина-Гессе, Купченко и Лановой жили в гармонии и любви с уважением друг к другу.

«Без взаимных упреков и претензий, живут театром, обсуждают литературу — совершенно другой мир: искусства, поэзии. Вне времени и вне пространства», — пояснила она.

Потому актрисе так тяжело далась эта потеря. Но справиться со смертью мужа ей помогают сильный характер, вера в бога и «понимание того, что ситуацию никак не изменить».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что овдовевшая год назад Купченко слышит голос мертвого сына. Артистка не расстается с портретом Сергея, скончавшегося в 2013 году. Сын Василия Ланового и Ирины Купченко умер от сердечного приступа.

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