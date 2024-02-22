«Не предавая себя»: певица Зара рассказала, как прожить жизнь достойно

Артистка придерживается строгих, но правильных принципов. Какой совет она дала людям?

Накануне в Москве прошел концерт «Гордиться славою своих предков», посвященный 90-летию со дня рождения Василия Ланового. Народный артист СССР умер несколько лет назад, но его вклад в жизнь россиян не остался незамеченным. Помимо участников спецоперации, ветеранов и волонтеров мероприятие посетили и звезды шоу-бизнеса.

После концерта знаменитости российской эстрады поделились своей жизненной позицией. В беседе с 5-tv.ru певица Зара рассказала, что жить нужно по совести, как Василий Лановой. Он пример для всех нас.

«Нужно жить по совести, не предавая себя, не предавая близких и не предавая свою страну», — считает артистка.

Лановой для певицы — идеал настоящего мужчины. Она счастлива, что жила с ним в одно время. Зара ценит возможность смотреть его фильмы и интервью. Заслуженная артистка России хотела бы, чтобы молодое поколение в полной мере ощутило всю мощь Василия Семеновича и взяло с него хороший пример, как прожить достойную жизнь.

«Для меня Василий Семенович — просто идеал мужчины. Красивый, благородный, умный, глубокий, с чувством юмора. Мне очень повезло, я знала его лично. Неоднократно мы участвовали в совместных проектах, общались. Общение с ним — это подарок судьбы», — отмечает артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому.