«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 749 0

Певица Зара назвала подарком судьбы общение с Василием Лановым

Фото, видео: © РИА Новости / Василий Малышев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Умер Василий Лановой

На памятном концерте по случаю 90-летия со дня рождения актера собралось множество знаменитых гостей, которые рассказали о Лановом вне кадра.

Накануне, 21 февраля, в Москве состоялся концерта «Гордиться славою своих предков», посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Мероприятие посетили многие знаменитости. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru они рассказали, каким им запомнился актер.

Василий ЛановойВасилий Лановой. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Президент России Владимир Путин на мероприятии быть не смог, но все же поприветствовал участников и гостей концерта. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил вклад Ланового в культуру РФ.

«Василий Семенович Лановой понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории нашей страны, был вдохновителем движения „Бессмертный полк“, других общественно значимых инициатив, многое сделал для патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи», — отметил Путин.

Читайте также

Искали статного и выразительного: как Ланового утверждали на роль в «Офицерах»

За кулисами же певец Александр Маршал признался — он до сих пор не может поверить, что Ланового нет в живых. С актером его неоднократно сводила судьба, он был с ним дружен.

«Он много рассказывал интересных вещей. Таких, о которых не пишут: о кино, об актерах, о жизни своей. Он прожил интересную жизнь. С огромным удовольствием принял участие в этом концерте, чтобы мы не забывали об актере и патриоте», — сказал Маршал.

Певица Зара назвала Ланового идеалом мужчины — красивым, благородным, умным, глубоким. С хорошим чувством юмора.

«Неоднократно мы участвовали в совместных проектах, общались. Общение с ним — это подарок судьбы. Смотрите его фильмы, интервью. Я счастлива, что жила с ним в одно время. Очень хочется, чтобы молодое поколение почувствовало и ощутило всю мощь Василия Семеновича», — отметила Зара.

А Александр Панайотов и вовсе убежден — картины с участием Ланового молодые актеры и студенты театральных вузов просто обязаны посмотреть, чтобы иметь представление о старой актерской школе.

«Легендарный актер, роли которого мы смотрели с самого детства. Конечно, все это мы должны впитывать. Особенно молодым актерам. Это та старая школа», — сказал певец.

Василий Лановой родился в Москве 16 января 1934-го. Первую роль исполнил еще студентом в картине 1954 года «Аттестат зрелости». С 1967 года и до конца жизни служил в Академическом театре имени Вахтангова. Наибольшая известность пришла к Лановому после фильма «Павел Корчагин», но настоящая слава ждала его после таких знаковых картин, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Дни Турбиных».

Ланового не стало зимой 2021 года. Почти за месяц до смерти он заболел коронавирусом. С поражением 5% легких его госпитализировали в больницу. К сожалению, победить болезнь артисту не удалось. Ему было 87 лет.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит памятник актеру Василию Лановому.

Тема:
Умер Василий Лановой
22 февр
«Не предавая себя»: певица Зара рассказала, как прожить жизнь достойно
28 янв
Навсегда в памяти: в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому
1 нояб
Нелепая случайность разрушила брак: трагедия жизни Василия Ланового
11 окт
«Свойственна депрессия»: что происходит в жизни вдовы Василия Ланового
27 сент
Лучших забирают первыми: кто из российских звезд умер от COVID-19
1 окт
Памятника нет, артефакт пропал: почему могила Ланового до сих пор без надгробия
7 мая
ТОП-8 фактов о фильме «Летят журавли»
24 мар
Историческая реликвия: на могиле Василия Ланового нашли бесценный атрибут
31 янв
Как живет вдова Василия Ланового спустя год после его смерти
28 янв
Тест: Угадайте фильмы с Василием Лановым по одному кадру
-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Подарок от Мурзика: как уличный кот помог пенсионеру обрести счастье
7:29
«Не предавая себя»: певица Зара рассказала, как прожить жизнь достойно
7:16
Умер актер из фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниос
7:13
В небе над Ростовской областью уничтожена вражеская ракета С-200
7:06
В ледяной власти: что принесет Снежная Луна 24 февраля 2024
6:53
Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запретили в России

Сейчас читают

«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
«Я опытный подкаблучник»: Тимофей Пронькин рассказал, кто главный в его доме
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок