Нелепая случайность разрушила брак: трагедия жизни Василия Ланового

Режиссер Тамара Зяблова была самой сильной любовью звезды СССР.

В 1958 году Василий Лановой был звездой СССР. Слава неотступно следовала за ним благодаря роли Павки Корчагина. Он как раз тогда развелся с Татьяной Самойловой, и за знаменитым актером стали вновь виться красотки. Но Василий не особо обращал на них внимание. Может быть, потому, что почти сразу влюбился в Зинаиду Кириенко.

Лановой приходил к ней домой и умолял тетю актрисы убедить Зинаиду стать его женой. Но его любовь оказалась безответной. Между ними состоялся неприятный разговор. Кириенко призналась, что не может ответить на его чувства. Он расстроился, но горевал недолго.

С Тамарой Зябловой актер впервые встретился на театральном вечере летом 1959-го. Она была вдовой театрального режиссера МХАТа Николая Горчакова. Он умер год назад, то есть, тогда, когда Лановой расстался с Самойловой. Оба решили, что это знак судьбы.

Василий был на пять лет моложе своей возлюбленной. Несмотря на разницу в возрасте, он безоглядно влюбился в умную и ироничную Тамару. Весной 1960-го они сыграли свадьбу.

Почти сразу Ланового утвердили на роль Артура Грея в «Алых парусах». Молодожены вместе отправились в Крым, где проходили съемки. Пока муж снимался, Тамара жила в ялтинском санатории «Актер». Василий решил устроить для нее чудо. Он договорился с женой, что утром она будет ждать его на пирсе.

Впервые паруса на бригантину «Альфа», что изображала корабль Грея, должны были надеть в Коктебеле. Василий предложил капитану удивить отдыхающих и опробовать их в Ялте. Тот согласился. Где-то в районе Фороса их подняли.

Когда на ялтинском горизонте люди увидели алые паруса, город стал похож на растревоженный пчелиный улей. Красота была невероятная! Супруга ждала его на пирсе. Когда Василий сошел на берег со словами любви, она рассмеялась: «Вообще-то, вы разбудили всю Ялту».

Их обступила толпа. Все хотели взять у актера автограф.

Это был очень счастливый союз. Правда, Тамара немного комплексовала по поводу разницы в возрасте. А еще у нее была дочь, но оба очень хотели совместных детей, которых у пары долго не было. Зябловой был 41 год, когда она забеременела. Супруги были счастливы, но ребенку не суждено было родиться.

Василий как раз был на гастролях с театром в Подмосковье, когда вечером ему передали телеграмму от Фаины Раневской, текст которой он запомнил на всю жизнь: «Вася, Тамара погибла. Как жаль! И мне очень жаль нас обоих».

Артист побледнел и вырвал телеграмму из рук.

Зяблова была организатором Пушкинских вечеров в усадьбе «Михайловское» Псковской области. В тот роковой день она работала со съемочной группой телевидения. Поздно вечером они все вместе возвращались на машине. На одном участке трассы водитель не вписался в поворот. Машина перевернулась и улетела в кювет. Все остались живы, кроме Тамары.

Так, нелепая случайность разрушила счастливый десятилетний союз. Лановому было 37 лет. Несчастье произошло за полтора месяца до премьеры фильма «Офицеры».

К счастью для Василия Семеновича, судьба подарила ему еще одну большую любовь и долгий брак. Но это уже совсем другая история.

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