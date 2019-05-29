Министерство обороны РФ утвердило новый профессиональный праздник в феврале 2000 года. Кроме военнослужащих Автомобильных войск, 29 мая отмечают все военные, которым доводилось управлять армейским транспортом. День военного автомобилиста — дань традиции, заслугам в мирное и военное время, огромному вкладу в повышение и укрепление оборонного потенциала России.

Первые подразделения военных автомобилистов появились в Российской Империи в 1910 году. В задачи учебной роты входила подготовка специалистов для автомобильных частей. Вскоре в российской армии уже появилась полноценная автомобильная служба и система автотехнического обеспечения Вооруженных Сил. Во время Великой Отечественной войны военный транспорт перевез 100 миллионов тонн жизненно важных грузов. Армейские специалисты эвакуировали раненых, доставляли войска на передовую и занимались снабжением войск.