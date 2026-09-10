АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак «Можно, а зачем?»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Это позволит компании выйти далеко за пределы автомобильной тематики.

Чем сейчас занимается АвтоВАЗ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом свидетельствуют данные официального сайта Федерального института промышленной собственности.

Заявку на регистрацию одобрили 9 сентября 2026 года. Исключительное право на новое название будет действовать до 17 февраля 2036 года.

При этом такое название компания сможет использовать не только для машин и автозапчастей. Под ним разрешено выпускать одежду, обувь, изделия из кожи и игрушки.

Кроме того, товарный знак можно будет размещать на печатной продукции и безалкогольных напитках. В список также попало пиво.

Регистрация дает АвтоВАЗу возможность использовать название и в сфере рекламы. Под этим брендом компания также сможет заниматься производством кинофильмов и развлекательных шоу-программ.

Ранее 5-tv.ru писал, что к 60-летию АвтоВАЗа в Тольятти запустили производство обновленной «Нивы Легенды». Внедорожник получил новый двигатель мощностью 90 лошадиных сил и оцинкованный кузов, при этом сохранив узнаваемый внешний вид.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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