АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак «Можно, а зачем?»

Это позволит компании выйти далеко за пределы автомобильной тематики.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом свидетельствуют данные официального сайта Федерального института промышленной собственности.
Заявку на регистрацию одобрили 9 сентября 2026 года. Исключительное право на новое название будет действовать до 17 февраля 2036 года.
При этом такое название компания сможет использовать не только для машин и автозапчастей. Под ним разрешено выпускать одежду, обувь, изделия из кожи и игрушки.
Кроме того, товарный знак можно будет размещать на печатной продукции и безалкогольных напитках. В список также попало пиво.
Регистрация дает АвтоВАЗу возможность использовать название и в сфере рекламы. Под этим брендом компания также сможет заниматься производством кинофильмов и развлекательных шоу-программ.
Ранее 5-tv.ru писал, что к 60-летию АвтоВАЗа в Тольятти запустили производство обновленной «Нивы Легенды». Внедорожник получил новый двигатель мощностью 90 лошадиных сил и оцинкованный кузов, при этом сохранив узнаваемый внешний вид.
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