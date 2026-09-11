Путин поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана — начала нового года по иудейскому календарю», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что эта дата символизирует нравственное и духовное совершенствование и единство еврейского народа с традициями предков. Также президент напомнил, что еврейская община в России активно участвует в жизни государства.

Евреи занимаются созидательной деятельностью в патриотической и просветительской среде. Кроме того, община реализует волонтерские проекты и обеспечивает конструктивный межнациональный и межрелигиозный диалог.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего», — заключил президент.

Ранее в апреле Путин поздравил евреев с праздником Песах. Тогда российский лидер отметил, что община ведет в России наполненную и многогранную жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.