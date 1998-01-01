Как живут обычные китайцы — фотопутешествие по Поднебесной

, 15:05 Фото 33

Фотограф-путешественник Эрика Парфёнова побывала в Поднебесной и, вернувшись в Петербург, привезла с собой целую серию этнографических заметок — о стране и ее жителях. Посмотрим?

Как живут обычные китайцы — фотопутешествие по Поднебесной

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Фото: Эрика Парфёнова

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Фото: Эрика Парфёнова

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Фото: Эрика Парфёнова

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Фото: Эрика Парфёнова

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Фото: Эрика Парфёнова

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Фото: Эрика Парфёнова

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Фото: Эрика Парфёнова

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Фото: Эрика Парфёнова

Начнем с «Терема книжной сокровенности». Это усадьба в самом сердце Шанхая. Две тысячи квадратных метров, окруженных 12-метровой стеной, где в маленькой комнатушке живет женщина по имени Го. Все остальное — заброшенные декорации, пропитанные духом древности и магии.

Иероглиф «Счастье» украшает одну из 12-метровых стен этого дома.

В нескольких метрах очень милый пруд, а там рыбы.

Вообще в китайской мифологии рыба символизирует изобилие, богатство и гармонию.

Перемещаемся в Темзу-город. Это одно из традиционных мест, куда приезжают молодожены, чтобы сделать фотографии в свадебный альбом. Очень красиво там.

По дороге заезжаем в Чжугэцунь. Это маленькая деревушка посреди озер. Дома здесь формируют маленькие улочки — так, что куда бы ты ни пошел, все равно оказался в сердце деревни, у озера в форме знака Инь-Янь.

Маленькие рыбки и здесь. Заметить их можно практически на каждом шагу.

А это — одна из моих любимых фотографий — панорама Чунцина, гигантского города на юго-западе Китая. Настоящая урбанистика.

Заканчиваем наше мини-путешествие фотографией с границы с Тибетом. Здесь много пространства, вдоль дорог тянутся холмы.

Фотограф: Эрика Парфёнова

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