Как живут обычные китайцы — фотопутешествие по Поднебесной
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Начнем с «Терема книжной сокровенности». Это усадьба в самом сердце Шанхая. Две тысячи квадратных метров, окруженных 12-метровой стеной, где в маленькой комнатушке живет женщина по имени Го. Все остальное — заброшенные декорации, пропитанные духом древности и магии.
Иероглиф «Счастье» украшает одну из 12-метровых стен этого дома.
В нескольких метрах очень милый пруд, а там рыбы.
Вообще в китайской мифологии рыба символизирует изобилие, богатство и гармонию.
Перемещаемся в Темзу-город. Это одно из традиционных мест, куда приезжают молодожены, чтобы сделать фотографии в свадебный альбом. Очень красиво там.
По дороге заезжаем в Чжугэцунь. Это маленькая деревушка посреди озер. Дома здесь формируют маленькие улочки — так, что куда бы ты ни пошел, все равно оказался в сердце деревни, у озера в форме знака Инь-Янь.
Маленькие рыбки и здесь. Заметить их можно практически на каждом шагу.
А это — одна из моих любимых фотографий — панорама Чунцина, гигантского города на юго-западе Китая. Настоящая урбанистика.
Заканчиваем наше мини-путешествие фотографией с границы с Тибетом. Здесь много пространства, вдоль дорог тянутся холмы.
Фотограф: Эрика Парфёнова