Какой алкоголь и в каком количестве может быть полезен для организма

В холодное время года многие россияне предпочитают пить глинтвейн. Несмотря на то, что его приготовление подразумевает среди прочих составляющих алкоголь, врачи все же признают, что в умеренных дозах этот напиток даже полезен.

Так, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн уверен, что глинтвейном в качестве лечебного средства можно прекрасно согреться после мороза, но надо при этом знать меру.

Он обратил внимание на то, что поскольку алкоголь в глинтвейне нагрет, это увеличивает его всасываемость в кровь.

«У некоторых людей переработка алкоголя организмом занимает три дня, а у некоторых — до трех недель», — цитируют врача «Известия».

Замдиректора по науке Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, руководитель отдела наркологии, профессор Евгений Крупицкий также считает, что глинтвейн обладает целебными свойствами.

«Дело в том, что глинтвейн, помимо всяких и без того полезных ингредиентов, например, лимонный сок, в котором много витамина С, содержит алкоголь. Потребление алкоголя не должно превышать так называемых безопасных доз по критериям Всемирной организации здравоохранения. Поэтому если не превышать эти относительно небольшие, сравнительно безопасные дозы, то вреда от алкоголя особого не будет. А польза от употребления глинтвейна, в частности, лимонного сока будет. Главное, чтобы его пить немного — тогда все будет в порядке», — рассказал профессор Пятому каналу.

Он также пояснил, какие дозы алкоголя относительно безопасны для обоих полов.

«Для женщин от 21 до 60 лет стандартного веса в пределах 80 килограмм — это не больше трех стандартных порций алкоголя в день и не больше семи за неделю. А для мужчин — не больше четырех и не больше 14 за неделю. А стандартная порция — это рюмка водки, бокал вина или бутылка объемом 0,33», — предупредил врач.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России хотят закрыть больше половины магазинов, торгующих спиртным.