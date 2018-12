Инцидент, произошедший в январе 68-го, уже более полувека считается самым грандиозным «провалом» в истории ВМФ США — морской гордости американцев. Помимо того, что корабль-разведчик попался корейцам выполняя миссию у берегов КНДР, во всем мире вспоминают и неунывающих заложников. Военнопленные офицеры, если и не переиграли в свою пользу, то почти перечеркнули своим несокрушимым юмором и, как бы сказали сегодня — пранком — одну из самых черных страниц в истории американского флота. А их «гавайское пожелание удачи» за полсотни лет позора, которые корабль «Пуэбло» числится захваченным в плен и находится в КНДР, превратилось в исторический анекдот.

Громкий политический скандал разгорелся 23 января 1968-го года. За несколько дней до этого, 21 января, американское судно вторглось в территориальные воды Северной Кореи в 14 километрах от острова Рио. Впрочем сами американцы утверждали, что «Пуэбло» курсировал в нейтральных водах. Перед «Пуэбло» были поставлены задачи: вести наблюдение и разведку у восточного побережья КНДР, отслеживать деятельности кораблей Тихоокеанского флота СССР в Цусимском проливе, а также выяснить «реакции Северной Кореи и Советского Союза на ведение кораблем разведки в Японском море и Цусимском проливе».

Фото: Alain Nogues/Corbis/Getty Images, секретные документы, найденные на борту «Пуэбло», захваченного северокорейскими военными

Возможно капитан Ллойд Бушер рассчитывал, что экипажу поможет густой туман. Однако «Пуэбло» был обнаружен на следующий день. 23 января корейский флот подошел к кораблю и потребовали «указать территориальную принадлежность». Экипаж «Пуэбло», который внешне был замаскирован под обычное грузовое судно, ответил лишь: «Ведутся гидрографические работы». А после «Пуэбло» попытался скрыться. Началась погоня, закончившаяся, разумеется, захватом. В ходе стычки один из членов американского судна был убит, еще девять человек получили ранения. Капитан Ллойд Бушер принял решение сдаться. Альтернативой было лишь утопить корабль. Взорвать секретную аппаратуру было невозможно, псевдоокеаническое судно не имело на это технических средств. Об этом станет известно позже, когда капитан Бушер окажется под трибуналом в родной Америке. Тогда же вскроются и другие интересные подробности — как-то, что разведывательный корабль был на треть укомплектован новобранцами и что смета на ремонт и «переделывание» корабля FP-344 в (спущенного на воду в 1944-м и перевозившего армейские грузы частям на Филиппины и модернизированного в 1966-м) в «Пуэбло была урезана вдвое. Это при том, что «Пуэбло» в процессе нашпиговали шпионской аппаратурой по самое некуда.

Фото: history.com

После захвата «Пуэбло» был отогнан в порт Вонсана, а после в Пхеньян, где с 1995-го работает как музей для местных жителей. Российским журналистам в лице съемочной группы Пятого канала впервые удалось побывать на захваченном корабле лишь в ноябре 2018-го. К слову, «Пуэбло» — единственное судно, не выведенное из состава ВМФ США. Оно до сих пор числится захваченным в плен.

Видеоэкскурсия по кораблю «Пуэбло», Видео: Пятый канал

Требования КНДР были просты: правительство США должно извиниться за проникновение в территориальные воды Северной Кореи и ведение там разведывательной деятельности. Лишь только после этого члены экипажа (шестеро офицеров, 70 рядовых и сержантов и несколько гражданских, в том числе два океанографа — всего 82 человека) будут отпущены домой. На достижение договоренности ушло без малого 11 месяцев. Угрозы США и двухнедельное курсирование авианосца «Энтерпрайз» с кораблями сопровождения у северокорейских берегов никак не помогли в решении вопроса. Любой выстрел в данной ситуации считался бы началом новой войны, в которую непременно бы ввязались и СССР, и Китай.

Северокорейский патрульный корабль с сообщением «Уничтожьте американских захватчиков, врага Северной Кореи». Один из четырех вооруженных северокорейских судна, принявших участие 23 января в захвате американского разведывательного корабля USS Pueblo. Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Эти 11 месяцев плена шла непрерывная информационная война. Прогремевший на весь мир «позор Америки» нивелировался выходками военнопленных, над которыми смеялись чуть ли не в каждом уголке земного шара. «Ученых-океанографистов» поместили в лагерь для военнопленных и не убивали по двум причинам: чтобы показать, что жестокого обращения с пленными и в помине нет, и, чтобы корейцы увидели торжество идей чучхе. Американских шпионов постоянно фотографировали и снимали с ними фильмы. Военнопленные должны были рассказывать на камеру о радости освобождения от империалистического гнета. Пленники покорно подчинялись. Но показывали при этом некий невербальный знак, уже тогда хорошо известный всему миру.

Фото: захваченный экипаж «Пуэбло», Alain Nogues/Corbis/Getty Images

Соотечественники быстро распознали зашифрованное послание. Шутку оценили по достоинству и очень полюбили. СМИ без устали трезвонили о подвиге неунывающих военных. А когда жест привлек внимание корейских военных, пленные умело вышли из ситуации. Объяснили, дескать, это гавайский жест пожелания удачи. После этого морякам в знак доброй воли разрешили открыто «желать удачи» даже корейскому населению и руководству.

Члены экипажа «Пуэбло» на пресс-конференции в Северной Корее после того, как их корабль был захвачен, Фото: U.S. NAVAL HISTORY AND HERITAGE COMMAND PHOTOGRAPH/PUBLIC DOMAIN

Когда бравых моряков-шпионов раскрыли, их жизнь стала куда более тяжелой, но, конечно, не настолько, как это преподносилось в США. Местные СМИ трубили во всеуслышание, что американские военные подвергаются жутким пытками. Ведь только при таком объяснении Ллойд Бушер мог написать чистосердечное признание в том, что судно выполняло разведывательную задачу у берегов Корейской Народно-Демократической Республики. Его фото во время подписания признания было широко растиражировано по всему миру. Северная Корея все еще ждала извинений от США.

Фото: tassphoto.com, Пресс-конференция в посольстве КНДР в Москве по поводу задержания вооруженного американского шпионского корабля «Пуэбло» в водах Северной Кореи. Участникам были розданы фотографии членов экипажа корабля, фотокопии показаний членов экипажа.

Чистосердечное Бушера на родине тоже оценили по достоинству, как и жест «пожелания удачи». Он написал: «We paean the North Korean state. We paean their great leader Kim Il Sung», что переводится как «Мы воспеваем Северокорейское государство. Мы воспеваем их великого лидера Ким Ир Сена». Корейские военные не уловили игру слов: «paean» звучит как «pee on», что переводится как «мочимся на». В США посыл был считан.

Фото: tassphoto.com, СССР. Москва. 1 февраля 1968 г. Фотокопии документов, показанных на пресс-конференции, посвященной задержанию вооруженного американского шпионского корабля «Пуэбло».

После официальных извинений и письменного признания США в том, что Пуэбло шпионил, а также публичных обещаний, что США больше никогда не будет шпионить в будущем, правительство Северной Кореи освободило 82 пленных членов экипажа. 23 декабря 1968 года американских военных автобусами доставили на границу демилитаризованной зоны с Южной Кореей, а оттуда уже в США. Согласно американским источникам, несколько членов экипажа стали инвалидами и практически потеряли зрение из-за жестоких побоев и недоедания. Но это лишь по американским данным. Моряков «Пуэбло» встречали как героев. Кроме Бушера. Его обвинили в сдаче корабля врагу и отдали под трибунал. Это был первый случай за последние 160 лет, когда корабль ВМФ США был сдан. Преследования Бушера прекратились только после вмешательства командующего американским флотом Джон Чаффи. В итоге Бушер продолжил свою карьеру в рядах ВМФ и вышел на пенсию. В 1970-м он опубликовал автобиографическую книгу об инциденте с «Пуэбло» под названием «Bucher: My Story». Ллоид Бушер дожил до 76 лет и умер в 2004-м.

Фото: biblio.com

Ну а что же с кораблем? Сегодня он стоит в главном военном музее КНДР. Чтобы продемонстрировать мощь армии Республики и милость руководства страны, на него водят экскурсии. Более 50 лет во всем мире его называют «главным позором американского флота». При этом все вспоминают гениальные пранки американских военнопленных. Но только не в Северной Кореи — ни одна из фотографий «экспозиции» здесь не напоминает о том, как американские пленники дурачили своих захватчиков.