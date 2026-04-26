Секреты, за которые платят жизнью: что скрывается за серией исчезновений ученых в США

В США расследуют серию исчезновений ученых, связанных с оборонными проектами

Важно помнить: технологическая гонка, в которую нас зовет тот же Palantir, — не новость. На рассвете холодной войны Соединенные Штаты не гнушались ничем ради превосходства над СССР.

Операция «Скрепка» — вербовка нацистских ученых, конструкторов оружия Третьего рейха — была не эксцессом, а государственной политикой. Например, Вернер фон Браун, чьими руками строились ракеты «Фау-2», стал отцом американской космической программы, которая нужна была для межконтинентальных баллистических ракет. Тогда Запад решил: превосходство оправдывает любые средства.

Какая кровь на руках тех, кто теперь служит дяде Сэму? Да кого это там волновало? Не впечатляет пример фон Брауна? Тогда — Сиро Исии, японский подданный, тоже ученый и врач. В конце Второй мировой был арестован, но по личному распоряжению американского генерала Макартура, героя Второй мировой, лично принимавшего капитуляцию Японии, тот же Исии получил иммунитет, должность, зарплату, штат сотрудников.

Сиро Исии — командир отряда 731, подразделения императорской армии, в котором на живых людях испытывалось химическое, бактериологическое, биологическое оружие. Чудовищные, бесчеловечные опыты. 14 000 замученных жертв.

Был Хабаровский процесс. Советский Союз требовал призвать к ответу и судить этого военного преступника. Штаты не допустили, спрятали его, потому что он передавал им свой опыт в использовании химического, бактериологического и биологического оружия. И сейчас все больше признаков, что этот подход возвращается.

Вот еще один косвенный сигнал: когда началась ядерная гонка, публикации в западных научных журналах стали цензурироваться, чтобы соперники не догадались, куда идет развитие.

И вот в США в последние годы — серия необъяснимых смертей и исчезновений ученых, в том числе связанных с оборонными программами. Случайность? Или цена монополии на технологическое превосходство? Расследование корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

26 июня 2025 года. Сотрудница лаборатории ядерных исследований Лос-Аламоса Мелисса Касиас отвезла обед дочери, вернулась домой, а что было дальше загадка для следствия. Женщина пропала, не взяв с собой сумочку и оба мобильных телефона, которые были сброшены до заводских настроек.

Это последние кадры с камер наблюдения, на которых запечатлена Мелисса. На них видно, как женщина в одиночестве идет вдоль шоссе, куда и зачем не знают даже ее родные.

«Я не могу найти свою жену, весь день от нее нет известий, это на нее не похоже, она так не поступает, и она никогда не оставляет свой телефон дома», — заявил полиции муж ученой.

Прошел почти год, но Мелиссу так и не нашли ни живой, ни мертвой. Как и отставного генерал майора Уильяма Нила Маккасланда. Он тоже ушел из дома оставив мобильный, очки и трекер, с собой взял только кошелек, ботинки и револьвер.

«Когда он пропал, то он оставил личные вещи, такие как телефон. Вам не кажется это странным? Это говорит о том, что он не хотел, чтобы его нашли. Связывались с ним и отслеживали. Будто бежал от кого-то», — заметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Целая череда загадочных исчезновений и смертей. Летом 2022 года в собственном доме мертвой нашли Эмми Эскридж. Погибшая тоже была ученой. Исследовала антигравитацию и даже заявляла о прорыве. Еще до своей смерти девушка публиковала видео об угрозах и преследовании.

«Если я стану говорить обо всем открыто они просто убьют меня и выставят все будто я свела счеты с жизнью», — опасается специалист в области электротехники, физики и генной инженерии Эмми Эскридж.

Кто именно охотился за Эмми, она так и не успела рассказать. Всего при загадочных обстоятельствах пропали без вести или погибли 11 ученых.

И дальше самое загадочное. Все они были коллегами по НАСА и лабораториям Лос-Аламоса и ВВС США. Создавали сверхсекретные ракеты реактивного движения, модернизировали ядерное оружие, изучали НЛО. В центре этой схемы тот самый генерал-майор Маккасланд. Он связан с обеими лабораториями, на которые в разное время работали пропавшие и погибшие ученые. То есть теоретически мог даже знать каждого из них.

«Если посмотрите на то, кем были эти ученые то поймете, что они работали с очень чувствительной информацией, от которой напрямую зависит национальная безопасность США», — подметил бывший помощник директора ФБР Крис Свекер.

Конечно, любители теории заговоров не могли обойти стороной версию пришельцев в конце концов сразу несколько пропавших ученых изучали внеземную жизнь. Их даже предлагали поискать на тех самых объектах, с которыми так или иначе сотрудничали светила американской науки.

Зона 51 — это военный полигон в пустыне Невада. Здесь испытывают сверхскоростные истребители. И власти десятилетиями скрывали базу. Лишь в 2024 году Пентагон признал, слухи об инопланетянах, распускали намеренно, чтобы отвлечь внимание от секретных самолетов.

Каждый из 11 ученых в той или иной степени владели сверхсекретной информацией от которой зависит безопасность США. Это наводит экспертов на версию — международного шпионажа. В списке подозреваемых у журналистов и блогеров оказались Китай, Россия и Иран.

«Напрашивается вывод что это возможно была работа иностранных спецслужб, у этого генерала и других ученых было много информации, которую они хотели бы заполучить», — рассказал журналист NewsMax Росс Култхарт.

С разведками этих стран и раньше связывали конспирологические теории, а на фоне конфликта с США, по мнению экспертов, ниточки ведут на Ближний восток.

«Мы знаем, что США, как и Израиль, на протяжении многих лет убивают иранских ученых, и Иран в свою очередь ни раз угрожал принять ответные меры», — заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Еще одна версия — работа собственной контрразведки. Может, пропавших, которые слишком много знали, решили скрыть спецслужбы, а погибшие, и не погибли вовсе.

«Вашингтон обожает угрозы нацбезопасности. Враги везде, угрозы везде. Так что это просто очередной медийный трюк. Мы говорим: это медийная фишка, карта, которую они разыгрывают, чтобы отвлечь американцев от реальных проблем — провала в Иране», — поделился бывший журналист NYT Джон Вароли.

Смерти и исчезновения странным образом совпадают с научными прорывами, которые могли бы обрушить финансовые рынки. Новое дешевое топливо — крах для нефтяных гигантов. Революционный алгоритм шифрования — конец монополии IT-корпораций. Беспроводная передача энергии — миллиардные убытки для тех, кто строит электросети.

«Их не волнует, что им придется убить, ну, скажем, нескольких ученых или сотрудников компании «ну и что? Для них важнее сохранить контроль, чем жизни нескольких, знаете ли, блестящих и одаренных личностей», — огласил бывший агент ЦРУ Майкл Харрис.

И это так бы и осталось уделом интернет-любителей необъяснимого, если бы вопросы не начали задавать конгрессмены и сенаторы.

«Что ж, похоже, существует высокая вероятность того, что здесь происходит нечто зловещее. И это продолжается последние три-четыре года. Я очень сомневаюсь, что это совпадение. Три-четыре человека еще может быть, но, чтобы 11», — подсчитал председатель Комитета Палаты представителей США по надзору и подотчетности Джеймс Комер.

А следом, и сам Трамп заявил, что случайности могут быть не случайны.

«Надеюсь это случайность, но мы точно поймем в ближайшую неделю-полторы. Я только что провел встречу по этому событию. Это очень серьезно и некоторые из этих людей были очень важными», — заявил президент США Дональд Трамп.

Пока официальные отчеты ФБР скупо ссылаются на «личные обстоятельства» и «отсутствие улик», в кулуарах все отчетливее понимают: исчезновение 11 блестящих умов — это не серия трагических совпадений, а системный сбой. Если генерал Маккасланд был ключом к этой схеме, то его уход с револьвером в руках выглядит не как побег, а скорее последний рубеж обороны человека, который знал слишком много.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.