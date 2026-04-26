Токио снимает оружейные запреты, Palantir обсуждает «избранных»: тревожные совпадения эпохи

Манифест Palantir о технологическом превосходстве вызвал бурные дискуссии

Ровно в те же дни, когда Германия объявила о планах милитаризации, Япония — еще один агрессор Второй мировой — открыла экспорт для своего оружия. Впервые за 80 лет. Впервые со времен той войны. Совпадение? Давайте не будем спешить с выводами.

Вот еще информация для размышления. Компания Palantir — американская IT-корпорация, которая работает на Пентагон, — опубликовала в сети то, что сами авторы скромно назвали «кратким изложением» книги своих основателей.

Книга называется коротко: «Технологическая республика». Она занудная и пафосная, и кроме экспертов ее мало кто читал, но вот это «краткое содержание» в 22 пунктах произвело впечатление.

Более 30 миллионов прочтений за несколько дней. Почему?

Дело в том, что там все очень сильно наворочено. Там содержится фактически указание на технофашизм, который сводится к тому, что только избранные могут управлять обществом.

Избранные — но не избранные в смысле выборов, а в смысле особо одаренные. Естественно, с разделением на страны передовые и примитивные. Мнения последних и спрашивать не стоит.

Потому что это манифест… технофашистов. Людей, которые считают, что управлять обществом должны исключительные люди с опорой на достижения прогресса.

Возьмем один из пунктов манифеста: авторы убеждены, что «послевоенное разоружение Германии и Японии было ошибкой, которую необходимо исправить». Еще одно совпадение?

В манифесте доказывается: нерешительное руководство сделало США уязвимыми — и на защиту родины пора вставать им, ботаникам, айтишникам.

У них, мол, моральный долг перед своей страной, которая обеспечила небывалый взлет IT. Мягкая сила исчерпала себя — нужна жесткая.

Почему именно они? Ну а кто еще, как не лучшие люди богоизбранной американской нации? Ведь не все «культуры» одинаково полезны. Некоторые мешают. Некоторые культуры оказались посредственными, регрессивными, вредными. Это цитата, если что.

Зачем их слушать? Долой фальшивый плюрализм! Классика фашизма: тут тебе и сверхлюди, и теория превосходства одних над другими. Убеждение, что одни культуры, расы, племена достойны жить и процветать, а другие — нет.

Самое время разобраться, что такое Palantir. Компанию основали Александр Карп и Питер Тиль. Тиль — теневой спонсор администрации Трампа. Карп — человек, публично заявлявший, что миссия его компании — «пугать врагов и иногда убивать их».

Palantir обслуживает Пентагон, миграционную службу США, израильские военные структуры, разведку стран НАТО. Их платформы — инструмент цифровой охоты на людей. И вот же совпадение: корни обоих основателей — немецкие. Родители Питера Тиля и вовсе работали в Намибии — бывшей колонии Германии. Тоже совпадение.

Самое страшное в идеологии исключительности — когда она становится государственной политикой. Как и было в Третьем рейхе. За свежими примерами тоже ходить далеко не надо.

Когда жителям Западной Украины вдалбливали, что они лучше жителей Донбасса. Когда «москаляку на гiляку» и групповые прыжки для самоидентификации. Заблудших исполнителей, тех, кто верит в собственную исключительность и вседозволенность, можно найти в любой стране и в любом народе.

В России недавно задержали молодых людей, которые готовили покушение на руководство Роскомнадзора. Смотришь на кадры оперативной съемки и поражаешься — ну дети, дети совсем. Но их кто-то нашел, кто-то внушил: «Вы исключительные, закон для вас не писан».

Понятно, что нашли кураторы с конкретными целями. Объект покушения, гражданский Роскомнадзор, на самом деле выбран тонко: ведомство следит за контентом в сетях, ограничивает связь при необходимости. Конечно, его действия вызывают неудобства и неудовольствие. Удайся убийство — можно было раздуть историю про «русское подполье, ликвидирующее угнетателей».

И если была организована такая диверсия, это как признание заслуг Роскомнадзора. Значит, своими действиями он ограничивает возможности западных спецслужб, мешает им, мешает вербовке и распространению подрывного, в прямом смысле слова, контента. Например, инструкций по сборке бомб, которые распространяются в том же Telegram под вывеской о свободе информации.

Интернет — это сегодня не просто средство связи. Это поле боя. Именно об этом прямым текстом говорит манифест Palantir, только с фашистским фокусом: мол, технологии должны служить военному превосходству избранных наций.

Но с интернетом вот какая дилемма. На фоне террористических угроз ограничивать надо. Но и доступ в интернет — тоже необходимость, особенно в мегаполисах.

На совещании с правительством президент призвал силовиков и ответственные ведомства разъяснять гражданам, что и зачем ограничивается, и, что важно, адаптировать отключения под нужды людей.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений», — отметил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

