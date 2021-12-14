Украшаем елку

Согласитесь, бывает очень непросто надеть шарик на елку — петля игрушки слишком узкая, а ветка — колючая и широкая. Не беда, прекращайте мучиться и страдать — есть же лайфхаки. Просто возьмите с десяток обычных канцелярских скрепок, разогните их, чтобы они стали похожи на букву S, на нижний крючок наденьте игрушку, а верхний — прицепите к дереву. Готово!

РИА Новости / Владимир Астапкович

Создаем уют

Согласитесь, когда в доме пахнет цитрусовыми — это точно Новый год. А как красиво, когда праздничный стол украшают свечи, создавая этот ни с чем не сравнимый уют… И вы можете добиться всего этого сами, без изнуряющих походов в магазин в поисках нужной свечи и ее аромата. Просто возьмите апельсин и аккуратно срежьте корку так, чтобы получилось полушарие. В него поставьте небольшую свечу и зажигайте фитиль. Через какое-то время из-за нагрева кожура начнет выделять аромат, который очень быстро заполнит помещение. Наслаждайтесь.

К слову, изготовить такой подсвечник можно практически из любого фрукта — выбор ограничивается лишь вашей фантазией. Эти поделки красивы, оригинальны и не тонут в воде — можно использовать этот новогодний лайфхак в процессе организации романтического вечера для вашей второй половины. Но всегда будьте аккуратны с огнем!

Фото: globallookpress.com

Оливье по-новому или сервировочный лайфхак

Да-да, мы привыкли есть новогоднее оливье из большой посуды, передавая его друг другу вдоль стола. Это прекрасно, но почему бы разок не нарушить правила? Подать салат оригинально, как во Франции — ведь реализовать все это очень просто, а эффект будет потрясающим. Особенно восхитятся те, кто подобного никогда не видел.

Если на вашей кухне нет специального металлического кольца, изготовьте его сами из подручных материалов всего за полторы минуты — возьмите пластиковую банку необходимого вам диаметра, аккуратно отрежьте ее дно, положите то, что у вас осталось, в центр тарелки и выложите в полученную форму салат. Слегка придавите оливье ложкой, чтобы придать ему форму и медленно поднимите кольцо — вот и все. Разумеется, для тех, кто потребует добавки, придется повторить процедуру.

Фото: globallookpress.com Храним елочные игрушки

Когда новогодние праздники пройдут и придет время разбирать елку — это где-то в марте или мае — вспомните этот лайфхак. Итак, чтобы игрушки не разбились и не помялись, складывайте их в коробку из-под яиц. Она не только защитит ваши новогодние украшения, но еще и сэкономит время, которые вы потратите на разбор. Фото: globallookpress.com

Упаковываем гирлянду