В Японии календари с Путиным обошли по популярности местных знаменитостей

Календари на 2019 год с фотографиями президента России стали хитом в Японии. Как сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на сеть магазинов Loft, обладающую исключительными правами на продажи, за две недели до конца года календари с Владимиром Путиным обошли по популярности аналогичные издания с японскими знаменитостями — действующим олимпийским чемпионом по фигурному катанию Юдзуру Ханью и актером Кея Танаки.

Новость уже вызвала большой интерес не только в Японии. Корреспондент CNN жалуется в соцсетях, что после репортажа о календарях его завалили вопросами, где взять такой же.

twitter @ fpleitgenCNN

Календари с российским президентом вызывают такой интерес у японцев уже не первый год. В 2017 хитом продаж был календарь со снимками Владимира Путина, играющего с щенком, подаренным ему губернатором префектуры Акита в благодарность за помощь после землетрясения 2011 года. А в 2016 году огромной популярностью пользовались календари с Путиным без рубашки на рыбалке. Отмечается, что в основном они пользуются успехом у женщин.

Год назад Пятый канал сообщал, что в жители Великобритании мгновенно раскупили календарь со снимками Владимира Путина, обнимающего леопарда, охотящегося в лесу и занимающегося дзюдо.