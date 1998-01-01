Пострадавшие от урагана «Катрина» в США подают в суд на Бреда Питта

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По мнению жителей, штата Луизиана, 13 лет назад лишившихся своего крова, в разрушении их жилищ виноват в том числе и голливудский актер.

Фото: www.globallookpress.com

Известный голливудский актер Бред Питт может стать ответчиком по исковому заявлению жителей американского штата Луизиана, 13 назад пострадавших от разрушительного урагана «Катрина». Об этом пишет «Экономика сегодня».

Сильным разрушениям подверглись дома, построенные благотворительным фондом Make It Right («Сделай это правильно»), который финансирует актер. По мнению людей, лишившихся крова, их дома не выдержали удара стихии в том числе о потому, что были сделаны с нарушениями, то есть совсем не так, как говорится в названии-призыве фонда.

Ранее Бред Питт часто и охотно отмечал, что занимается благотворительной деятельностью, но теперь отказывается комментировать ситуацию.

В фонде претензии жителей отвергли — их переадресовали архитектору, который занимался планировкой.

Страшный ураган, получивший название «Катрина», обрушился на США в 2005 году и практически парализовал юго-восток страны. Жертвами стихии стали 1,8 тысяч человек, а город Новый Орлеан почти полностью ушел под воду.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что бывшая жена Питта Анджелина Джоли готовит ему неприятный сюрприз.

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