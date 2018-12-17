«Я счастлива как никогда»: Милла Йовович поделилась радостью с подписчиками

, 15:16 Фото 714

Знаменитая актриса выложила серию фото в честь своего 43-го дня рождения и рассказала всем о своем счастье.

Фото: Instagram @millajovovich

Милла Йовович выложила в Instagram серию фото в честь своего дня рождения. В понедельник, 17 декабря, актрисе исполнилось 43 года. В подписи к снимку актриса рассказала, что «счастлива как никогда».

 
 
 
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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

— Сейчас я счастлива, как ни была никогда. У меня самая восхитительная семья. Мой муж восхищается мною, а я люблю его больше чем кого-либо еще. Мои дети хотят лишь быть со мной рядом, и мы постоянно веселимся вместе, — пояснила актриса в подписи к фото.

Подписчики сразу же бросились поздравлять Йовович. Среди комментаторов нашлись и оригиналы.

— Конечно же ты имела ввиду 23 (Йовович исполнилось 43 — Прим. ред.), прекрати придумывать.

— Да ладно, для нас ты всегда молода и прекрасна, неважно сколько тебе лет.

Не могли подписчики обойти красоту детей Йовович и их сходство с мамой.

— Твои девочки выглядят ровно как ты сама…прекрасные глаза… Ты становишься старше, и они хорошеют. В этом искусство воспитания детей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что дублер Йовович намерена подать в суд на режиссера «Обители Зла».

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