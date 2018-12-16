Ани Лорак показала, как зарождалась ее звезда

Украинская певица Ани Лорак поделилась видеозаписью своего первого выступления на большой сцене.

Фрагмент эфира телешоу «Утренняя звезда» Юрия Николаева с участием 15-летней Каролины Куек (настоящее имя певицы) Лорак опубликовала, чтобы поздравить с 70-летием первооткрывателя детских музыкальных талантов — Юрия Николаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Дек 2018 в 8:15 PST

— Невероятно, но именно с этого конкурса началась моя творческая жизнь. Спасибо настоящему мастеру своего дела и служителю Музыки! С Днем рождения, дядя Юра , — подписала публикацию певица.

Подписчики Ани рассыпались в комментариях:

— Самая красивая из звезд и самая талантливая

— Божественный голос!

— Талант виден с детства! Спасибо Юрию Николаеву за путевку на большую сцену! Мы увидели настоящий талант!

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