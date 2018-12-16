Ани Лорак показала, как зарождалась ее звезда

Украинская певица Ани Лорак поделилась видеозаписью своего первого выступления на большой сцене.
Фрагмент эфира телешоу «Утренняя звезда» Юрия Николаева с участием 15-летней Каролины Куек (настоящее имя певицы) Лорак опубликовала, чтобы поздравить с 70-летием первооткрывателя детских музыкальных талантов — Юрия Николаева.
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Подписчики Ани рассыпались в комментариях:
— Самая красивая из звезд и самая талантливая
— Божественный голос!
— Талант виден с детства! Спасибо Юрию Николаеву за путевку на большую сцену! Мы увидели настоящий талант!
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