Стали известны соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы

Российские футбольные клубы «Зенит» и Краснодар узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы.

Петербургской команде достался турецкий «Фенербахче», краснодарцам — немецкий «Байер».

Для жребия 32 команды разбили на две корзины — 12 победителей группового этапа и четыре лучших клуба, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

Первые игры плей-офф состоятся в середине февраля, ответные матчи — спустя неделю. Финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая.

Ранее Пятый канал рассказывал о возвращении Андрея Аршавина в петербургский «Зенит».