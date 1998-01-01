На Украине объявлена охота на московских священников

, 16:55 Видео 79

С громким призывом выступил депутат Верховной Рады, националист Дмитрий Ярош.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Украинский националист Дмитрий Ярош объявил «охоту» на православных священнослужителей. О чем написал на своей станице в Фейсбуке. Основатель запрещенной в России нацистской организации «Правый сектор»* призвал ловить священников Московского патриархата на Украине и передавать их СБУ. Сам Ярош считает их — «оружием Кремля и резидентами ФСБ».

— «Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины! — заявил Ярош.

В Киеве в эти минуты проходит внеплановое заседание синода канонической Украинской православной церкви. На нем обсуждают новые вызовы, стоящие перед УПЦ.

Ранее на объединительном соборе объявили о создании новой церкви, отдельной от Московского патриархата. Возглавил мероприятие Петр Порошенко. Он в очередной раз заявил о европейских ценностях Незалежной и новых реформах. На этот раз президент решил взяться за чиновников, в первую очередь — сотрудников полиции и следственных органов. Тех, у кого обнаружат родственников в России, ждет увольнение и даже тюрьма.

* организация запрещена в России

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

7:48
У Порошенко и Климкина нашлись родственники с российским гражданством
7:42
Альбина Джанабаева: «Главное — оставлять за порогом артистические штучки»
7:36
Рост цен на топливо может отразиться на стоимости продуктов в магазинах
7:30
Дарья Глушакова об угрозах мужа: «Боюсь за себя и за жизнь детей!»
7:23
Кинокритики назвали лучшие фильмы ужасов 2018 года
7:15
Леша Свик — о вредных привычках, романах с фанатками и концерте в Екатеринбурге
7:08
Картина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист «Оскара»
7:01
Видео: 10 лучших серий сериала «След» в 2018 году
6:53
Юлия Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Петра Порошенко
6:49
Ансамбль Росгвардии снимает клип на Красной площади на песню «Last Christmas»
6:33
Песни про зайцев могло и не быть: Почему Юрия Никулина не хотели брать в кино
6:22
Видео: Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
6:11
Госавтоинспекция предложила отодвинуть билборды от проезжей части
6:00
Моника Беллуччи назвала имя своего нового возлюбленного
5:43
Фото: Странные вещи, которые девушки находят в ванных своих парней
5:29
Поклонники Басты обеспокоены состоянием здоровья музыканта
5:15
Лайфхак: Как сэкономить на винтажных приглашениях на свадьбу
5:00
Минобороны показало видео испытаний военного корвета «Громкий»
4:34
Археологи пришли к выводу, что коровы принимали участие в создании Стоунхенджа
4:12
Поел и разбогател: Американец за ужином нашел в устрице жемчужину

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 дек

После создания автокефальной церкви на Украине может начаться кровопролитие

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал лидирует по длительности просмотра!

По данным Mediascope на декабрь 2018 года, все россияне, в возрасте от 25 до 59 лет, второй год подряд отдают явное предпочтение Пятому каналу по продолжительности просмотра всего суточного контента.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама