На Украине объявлена охота на московских священников

Украинский националист Дмитрий Ярош объявил «охоту» на православных священнослужителей. О чем написал на своей станице в Фейсбуке. Основатель запрещенной в России нацистской организации «Правый сектор»* призвал ловить священников Московского патриархата на Украине и передавать их СБУ. Сам Ярош считает их — «оружием Кремля и резидентами ФСБ».

— «Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины! — заявил Ярош.

В Киеве в эти минуты проходит внеплановое заседание синода канонической Украинской православной церкви. На нем обсуждают новые вызовы, стоящие перед УПЦ.

Ранее на объединительном соборе объявили о создании новой церкви, отдельной от Московского патриархата. Возглавил мероприятие Петр Порошенко. Он в очередной раз заявил о европейских ценностях Незалежной и новых реформах. На этот раз президент решил взяться за чиновников, в первую очередь — сотрудников полиции и следственных органов. Тех, у кого обнаружат родственников в России, ждет увольнение и даже тюрьма.

* организация запрещена в России